Трамп прилетел в Британию и оскорбил мэра Лондона

Президент США Дональд Трамп перед посадкой своего самолета в лондонском аэропорту назвал неудачником мэра британской столицы Садика Хана, который неоднократно выступал с критикой американского лидера.

«Садик Хан, который во всех отношениях плохо работает на посту мэра Лондона, проявил глупую недоброжелательность в отношении прибывающего с визитом президента Соединенных Штатов, без сомнения, самого важного союзника Соединенного Королевства. Он – отмороженный неудачник, который должен сконцентрировать внимание на преступности в Лондоне, а не на мне», – написал Трамп в Twitter.

При этом президент США повторил, что мэр Лондона Садик Хан напоминает ему еще одного его критика – мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, с той разницей, что Хан ниже ростом.

«Я очень хочу стать большим другом Соединенного Королевства и с большим нетерпением ожидаю визита», – добавил Трамп (уточнив, что пишет твит в то время, как его самолет заходит на посадку в лондонском аэропорту Станстед).

Трамп вместе с первой леди Меланьей прибыл в понедельник в Великобританию с государственным визитом. Противники политики, проводимой президентом США, запланировали массовые акции протеста в Лондоне. Ожидается, что на улицы британской столицы выйдет до четверти миллиона активистов, а в воздух, как и во время прошлогоднего визита, будет поднята шестиметровая надувная фигура «Трамп-беби», которая изображает американского лидера в виде озлобленного ребенка в подгузнике и с мобильным телефоном в руках.

К числу тех, кто критикует политику Трампа и считает, что нынешнего президента США не надо было приглашать в Великобританию с государственным визитом, принадлежит и мэр Лондона лейборист Садик Хан, накануне сравнивший риторику Трампа и европейских правых политиков с риторикой фашистов, и глава Лейбористской партии Джереми Корбин, отказавшийся от приглашения на банкет по случаю визита.

Визит проходит в ситуации, когда действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится уйти в отставку, а уже на следующей неделе в правящей Консервативной партии должна начаться кампания по избранию нового партийного лидера. Трамп уже успел высказаться в поддержку одного из кандидатов на пост лидера тори и, соответственно, главы кабмина – бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона. Не исключено, что Трамп встретится с ним во время визита.

По оценке газеты Financial Times, этим заявлением, а также фактической критикой того, как Мэй ведет переговоры по Brexit, глава американской администрации сумел нарушить существующий дипломатический протокол. Он предполагает, что иностранные лидеры не комментируют внутренние дела страны, передает ТАСС.

Глава Белого дома посещает Великобританию уже во второй раз, но впервые с государственным визитом по приглашению Ее Величества Елизаветы II. Визит рассчитан на три дня, первый из которых предполагает торжественную церемонию в Букингемском дворце, где президент и его супруга смогут встретиться с британским монархом и другими членами королевской семьи. На понедельник запланировано также посещение Вестминстерского аббатства, где Трамп возложит венок к расположенной там Могиле неизвестного солдата. Вечером состоится торжественный банкет с участием Елизаветы II и Терезы Мэй.

Во вторник Трамп проведет двусторонние переговоры с Мэй, а также встретится с представителями деловых кругов двух стран и посетит прием в Уинфилд-Хаусе – резиденции посла США в лондонском Риджентс-парке. На встрече с Мэй американский лидер планирует затронуть тему сделки о свободной торговле, которую две страны могут заключить в течение нескольких месяцев после Brexit, чтобы помочь Лондону компенсировать потери, понесенные в результате изменений в торговых отношениях с ЕС. Ожидается, что темами обсуждения также станет ситуация вокруг китайской корпорации Huawei, которую Лондон собирался привлечь к развертыванию сетей пятого поколения связи, а также международная безопасность – в том числе угрозы якобы исходящие со стороны РФ.

В среду хозяин Белого дома отправится в Портсмут, где примет участие в торжественных мероприятиях в честь 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, после чего отправится с визитом в Ирландию.