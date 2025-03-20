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    22 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам Великий Пост

    Крещение, как рождение и смерть, может быть только однократным. Но вот осознание того, что оно означает, возрастание в вере – это процесс, который продолжается всю жизнь. Великий Пост – это время, когда мы возвращаемся к началу, к основаниям нашей веры, к тому, что задает неизменные ориентиры.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Звонок Путина и Трампа прошел по российскому сценарию

    Киеву и Европе хороших новостей разговор Путина и Трампа не принес. Но должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо всё обречено на провал.

    16 комментариев
    20 марта 2025, 03:12 • Новости дня

    Во время разговора Путина и Трампа на Мосбирже произошли «аномальные обвалы»

    На Мосбирже во время разговора Путина и Трампа произошло «два точечных аномальных обвала»

    Во время разговора Путина и Трампа на Мосбирже произошли «аномальные обвалы»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Два точечных аномальных обвала», которые произошли на Мосбирже во время переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, могут быть связаны с использованием инсайдерской информации, пишет РБК.

    На переговоры России и США индекс Мосбиржи IMOEX2 отреагировал снижением. При этом было «два точечных аномальных обвала» – в 18.17 мск и 19.45 мск, то есть на основной сессии и на менее ликвидной вечерней. В первом случае переговоры еще шли, во втором – завершились, но итоги объявлены не были, передает РБК.

    Продажи затронули бумаги как первого эшелона (включая наиболее важные для Мосбиржи Газпром, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, «Татнефть» и НОВАТЭК), так и более мелких компаний – на 6–10%. Однако большую часть продаж почти сразу выкупали.

    Аномальное падение отчасти может быть связано с низкой ликвидностью вечерних торгов. Однако объемы сделок для вечерней сессии в некоторых бумагах больше обычных уровней примерно в десять раз.

    Распродажу мог устроить крупный частный инвестор, группа таких инвесторов или фонд. Отмечается, что продажи в первом и во втором случаях могли совершаться разными участниками рынка. Подчеркивается, что крупные игроки могут обрушить российский рынок, так как там торгует много физических лиц.

    Против участия в случившемся фонда говорит то, что бумаги были проданы по рыночной цене – фонды торгуют такими объемами либо вне биржи, либо через айсберг-заявки. Кроме того, они редко торгуют большими пакетами за раз, предпочитая делить сделки на более мелкие.

    Высказывается предположение, что речь идет об инсайдерской торговле – кто-то обладал определенной информацией о звонке и мог «психануть». Однако в качестве возражения указывается, что инсайдерская торговля вряд ли могла пройти по таким крупным пакетам и в таких объемах на вечерней сессии.

    Возможной причиной резкой продажи бумаг могла стать фиксация прибыли в связи с отсутствием конкретики по условиям возможной мирной сделки по Украине. Однако не исключено, что случившееся вовсе не связано с переговорами России и США.

    Во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Путин, как говорится в пресс-релизе Кремля, «положительно откликнулся» на инициативу о «взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры».

    19 марта 2025, 14:34 • Новости дня
    Путин заявил о скором завершении разгрома ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил о том, что российские войска провели ряд стремительных и дерзких операций в Курской области.

    Он подчеркнул, что Вооруженные силы России завершают разгром группировки войск противника в этом регионе, передает ТАСС.

    Путин отметил, что «наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника».

    Ранее Министерство обороны России представило кадры с оставленными укрепленными позициями ВСУ в Курской области, где были обнаружены иностранные боеприпасы и сгоревшая техника НАТО.

    Накануне Путин подтвердил американскому лидеру Дональду Трампу, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен.

    Коментарии (3)
    19 марта 2025, 13:49 • Новости дня
    Песков: Уничтожение Россией своих дронов говорит о соблюдении договоренностей
    Песков: Уничтожение Россией своих дронов говорит о соблюдении договоренностей
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия, сбив свои беспилотники, которые целились на украинскую инфраструктуру, продемонстрировала, что соблюдает договоренности между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «После того как была проявлена политическая воля двух президентов в плане взаимного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды Министерству обороны, которые также были незамедлительно исполнены», – цитирует Пескова ТАСС.

    Представитель Кремля указал, что беспилотники выстраивались в боевой порядок.

    Ранее Минобороны России сообщило, что ЗРПК «Панцирь» и самолет ВКС России уничтожили семь российских дронов, нацеленных на объекты инфраструктуры Украины в Николаевской области. Эти объекты имели отношение к украинскому ВПК.

    Коментарии (64)
    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

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    19 марта 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин попросил Медведева зайти к нему после заседания коллегии Генпрокуратуры
    Путин попросил Медведева зайти к нему после заседания коллегии Генпрокуратуры
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел закрытую встречу с главой Генпрокуратуры Игорем Красновым и зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым после коллегии Генпрокуратуры.

    Путин, завершив свое выступление на коллегии Генпрокуратуры, провел отдельную встречу с Красновым. На эту беседу также был приглашен зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    Глава государства, обращаясь к Медведеву из президиума, пригласил его присоединиться, сказав: «Дмитрий Анатольевич». Медведев откликнулся на приглашение, поднялся на сцену и вместе с Путиным и Красновым проследовал за кулисы.

    Ранее Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры подчеркнул, что в современных условиях сплоченность общества и стабильность государства приобрели особое значение. Российский лидер также заявил, что работа всех россиян способствует сплочению общества вокруг Родины, что является важнейшим условием для достижения победы.

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    19 марта 2025, 13:01 • Новости дня
    Минобороны заявило о попытке Украины сорвать мирные инициативы Трампа

    Минобороны назвало атаку на нефтебазу в станице Кавказская провокацией Украины против мирных инициатив Трампа

    Минобороны заявило о попытке Украины сорвать мирные инициативы Трампа
    @ Кадр видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украина после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нанесла удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае, это была попытка срыва мирного переговорного процесса, сообщило российское Минобороны.

    Объект, на который произошло нападение, обеспечивает поставки нефти с ж/д цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удар производился с помощью трех беспилотников самолетного типа ночью 19 марта, через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне.

    После удара на объекте произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью, начался пожар на площади 1700 квадратных метров.

    «Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США», – говорится в сообщении.

    Министерство указало, что в момент поступления приказа президента о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинской инфраструктуры в Николаевской области.

    Российским средствам ПВО было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них сбил ЗРПК «Панцирь», один – дежурный истребитель ВКС России.

    Напомним, ночью в станице Кавказской Кавказского района на Кубани отразили атаку украинских дронов, из-за падения обломков БПЛА начался пожар на нефтебазе.

    До этого произошел разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, они договорились о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на Украине на 30 дней.

    17 февраля насосная станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Кубани также подверглась атаке украинских дронов, ее пришлось вывести из эксплуатации. Президент России отмечал, что поступавшая этому трубопроводу нефть принадлежит иностранным компаниям.

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    19 марта 2025, 14:02 • Новости дня
    Кремль заявил о важности и чувствительности вопроса о прекращении военных поставок Украине
    Кремль заявил о важности и чувствительности вопроса о прекращении военных поставок Украине
    @ EPA/TACC

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не оставит переговоров с американской стороной о прекращении поставок оружия киевскому режиму, но диалог не будет вестись в публичной плоскости, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Тема продолжения военных поставок Киеву очень важная, она действительно затрагивалась вчера [в ходе разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа]. И вместе со всеми упомянутыми вами аспектами она будет стоять высоко в повестке дня любых контактов, которые на этот счет будут проводиться», – цитирует Пескова ТАСС.

    Это чувствительная тема, вряд ли ее нужно публично обсуждать, отметил Песков. Москва не планирует выносить разговор об этом в публичную плоскость.

    Во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что оба политика работают вместе ради блага человечества.

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    19 марта 2025, 14:32 • Новости дня
    Кремль назвал удары ВСУ по Кубани саботажем договоренностей

    Песков заявил о саботаже договоренностей из-за ударов ВСУ по энергообъектам на Кубани

    Кремль назвал удары ВСУ по Кубани саботажем договоренностей
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

    По его словам, атаки Вооруженных сил Украины на энергообъекты в России, в частности на Кубани, рассматриваются Кремлем как саботаж достигнутых ранее договоренностей, передает ТАСС. Песков заявил, что такие действия идут вразрез с усилиями, предпринятыми президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для стабилизации ситуации.

    Песков подчеркнул, что информация о команде президента России прекратить удары по объектам энергетики Украины на 30-дневный срок была широко доступна на момент начала атак. Тем не менее киевский режим, по его словам, не предпринял никаких шагов для отмены своих действий, что, по мнению представителя Кремля, является нарушением достигнутых договоренностей.

    Кроме того, Песков отметил, что других команд, кроме прекращения огня по энергоинфраструктуре, от российского лидера не исходило, вопреки провокациям Киева. Пресс-секретарь подтвердил, что Россия сохраняет паузу в ударах по энергетическим объектам в качестве жеста доброй воли, несмотря на провокационные действия со стороны ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило, что украинские власти предприняли попытку сорвать мирные инициативы Дональда Трампа.

    Коментарии (23)
    19 марта 2025, 05:20 • Новости дня
    Уиткофф заявил о совместной работе Путина и Трампа на благо человечества

    Уиткофф назвал Путина и Трампа великими лидерами и заявил о позитивном развитии отношений России и США

    Уиткофф заявил о совместной работе Путина и Трампа на благо человечества
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп работают вместе ради блага человечества, заявил спецпосланник главы американского государства Стив Уиткофф.

    «Сегодня, я считаю, произошли некоторые прорывы. Я хотел бы отметить роль президента Путина в том, что он сделал сегодня во время звонка, чтобы приблизить свою страну к заключению окончательного мирного соглашения», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Он подтвердил, что отношения между Москвой и Вашингтоном развиваются в позитивном ключе. «Я уверен, что это приведет к долгосрочному миру и процветанию в регионе. Два лидера, работающие вместе над другими вопросами ради улучшения мира – это то, что нужно, – добавил он. – Так что эти два великих лидера собрались вместе ради блага человечества».

    Уиткофф отметил, что у него самого состоялось две «насыщенные» встречи с Путиным – «первая длилась около трех с половиной часов, а вторая – около четырех часов». Уиткофф полагает, что удалось добиться «значительного прогресса», а вторая встреча позволила «сузить круг вопросов, особенно с российской точки зрения».

    «Мы сразу же перешли к обсуждению конкретных, детальных шагов для продвижения к прекращению огня, включая то, о чем вы уже слышали сегодня, – перемирие в отношении энергетической инфраструктуры с обеих сторон. Это то, о чем они пытались договориться уже довольно долгое время», – заявил он. Также Уиткофф указал на «черноморский, морской аспект перемирия». Он считает, что «оба этих пункта теперь согласованы российской стороной». Уиткофф выразил надежду на то, что и Киев поддержит данные пункты.

    Он пояснил, что прежде по двум указанным пунктам «не было консенсуса», сейчас же наблюдается «прогресс в этих вопросах». По его мнению, «путь к полному прекращению огня теперь не так уж и далек».

    «Президент Путин, и я хотел бы отметить это, заявил, что согласен с позицией президента (США) по этому вопросу. Он согласился с таким подходом. Он не хотел видеть больше жертв на поле боя», – заявил Уиткофф.

    Американскую делегацию, которая будет работать в Саудовской Аравии, возглавят помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

    Напомним, во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. МИД России заявил, что Москва отмечает улучшение отношений с США и попытки Вашингтона восстановить дипломатические контакты, деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом.

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    19 марта 2025, 12:30 • Новости дня
    Трамп назвал Путина очень сильным
    Трамп назвал Путина очень сильным
    @ Preston Keres/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным охарактеризовал собеседника как очень сильного.

    «Путин был очень твердым, очень сильным, каковым он и является», – сказал Трамп Washington Examiner, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что российский лидер намерен завершить украинский конфликт.

    Разговор двух президентов прошел во вторник вечером. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что соглашение о прекращении огня на Украине обсудят представители России и США в воскресенье в городе Джидда в Саудовской Аравии.

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    19 марта 2025, 20:14 • Новости дня
    Bloomberg: Зеленский пообещал отказаться от ударов по объектам энергетики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре, пишет Bloomberg.

    Зеленский сообщил о своем решении в ходе телефонных переговоров с президентом США в среду, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Накануне президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом поддержал его предложение о 30-дневном взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду российским военным.

    Украина после переговоров президентов России и США нанесла удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае. Минобороны назвало атаку на нефтебазу в станице Кавказской провокацией Украины против мирных инициатив Трампа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

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    19 марта 2025, 14:47 • Новости дня
    Путин: Разлив нефтепродуктов в Черном море показал последствия халатности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры заявил о тяжелых последствиях для людей, природы и экономики, вызванных разливом нефтепродуктов в Черном море.

    «Крушение двух танкеров с разливом нефтепродуктов в Черном море в конце прошлого года показало, к каким тяжелым последствиям для людей и природы, экономики приводит пренебрежение правилами безопасности, халатность», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Накануне Путин в ходе совещания с правительством РФ заявил, что затонувшие танкеры в Черном море нужно поднять, они не должны стать миной замедленного действия.

    Напомним, российский лидер провел совещание с правительством по результатам работы комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море, в ходе которого вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что завершение откачки мазута из кормы танкера «Волгонефть-239» планируется на следующей неделе, остается откачать 300 тонн.

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    19 марта 2025, 14:31 • Новости дня
    Песков сообщил о деталях обсуждения перемирия на Украине с США

    Песков сообщил о доведении до США деталей идеи Трампа о перемирии на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия передала США все нюансы реализации идеи о 30-дневном перемирии на Украине, предложенной Дональдом Трампом, о чем сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив чувствительность темы.

    По его словам, Москва детально довела до Вашингтона все нюансы, касающиеся реализации идеи американского президента Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине, пишет ТАСС. Песков отметил, что российская сторона имела возможность подробно обсудить с американскими коллегами важные аспекты возможного прекращения огня, упомянутые президентом России Владимиром Путиным.

    Песков подчеркнул, что данные темы являются достаточно чувствительными и требуют глубокой проработки на двустороннем уровне. Представитель Кремля добавил, что обсуждение этих вопросов вряд ли должно быть предметом публичных дискуссий.

    Кроме того, Песков заявил на брифинге, что Путин открыт к диалогу с США и отметил взаимность со стороны американского лидера Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Кремль видит готовность американской стороны к сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным охарактеризовал его как очень сильного собеседника. Разговор между Путиным и Трампом загоняет Европу и Украину в угол, создавая напряженность в регионе. Минобороны заявило о попытке Украины сорвать мирные инициативы Трампа.

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    19 марта 2025, 14:51 • Новости дня
    Песков заявил о существовании прямой связи между президентами России и США

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил наличие прямой и видеосвязи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, отметив, что это давно существует в арсенале глав государств.

    Представитель Кремля сообщил о наличии прямой связи и видеосвязи между президентами России и США, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что «между президентами США и Российской Федерации давно есть прямая связь и красная нить, а также видеосвязь при необходимости».

    Эти средства связи находятся в арсенале глав государств уже давно, подчеркнул Песков.

    Песков также отметил, что президенты в ходе разговора договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам.

    Он подчеркнул, что наличие таких каналов связи жизненно необходимо для оперативного взаимодействия по важным международным вопросам и предотвращения возможных конфликтов.

    После беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что российско-американские переговоры пройдут в воскресенье в городе Джидда в Саудовской Аравии.

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    19 марта 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин заявил о важности сплоченности общества для стабильности государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин подчеркнул, что в современных условиях сплоченность общества и стабильность государства приобрели особое значение.

    Он отметил, что главная задача прокуратуры остается прежней: соблюдение закона и надзор за его соблюдением всеми гражданами и юридическими лицами, включая должностных лиц, передает ТАСС.

    «В этом наши люди видят залог справедливости», – подчеркнул Путин. Это, по его мнению, обеспечивает российскому обществу единство и государству стабильность. Путин выделил особую роль прокуратуры в этом процессе и подчеркнул важность ее работы в современных условиях.

    Ранее Путин заявил, что работа всех россиян способствует сплочению общества вокруг Родины, что является важнейшим условием для достижения победы.

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    19 марта 2025, 18:36 • Новости дня
    Песков не исключил встречу Путина и Трампа в Саудовской Аравии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вариант проведения встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Саудовской Аравии исключать нельзя.

    На вопрос, обсуждались ли варианты места для потенциального саммита и возможен ли вариант Саудовской Аравии, который был предложен спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, Песков ответил: «Такой вариант нельзя исключать. Но конкретики по этому вопросу пока нет». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф предположил, что двусторонний российско-американский саммит мог бы пройти в Саудовской Аравии.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал о готовности к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что она состоится, как только возникнет необходимость.

    Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США.

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    19 марта 2025, 15:14 • Новости дня
    Путин поручил немедленно реагировать на нарушения в сфере здравоохранения

    Путин поручил Генпрокуратуре немедленно реагировать на нарушения в сфере здравоохранения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре следить за законностью закупок для медучреждений и реагировать на нарушения, связанные с лекарствами.

    «Ваша задача – и дальше обеспечить надзор за законностью процедур закупки оборудования для поликлиник и больниц, бесперебойным снабжением лекарствами и квалифицированной медицинской помощью и в случае нарушений, конечно же, немедленно реагировать», – сказал глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что в ближайшие шесть лет на обновление медучреждений выделят более триллиона рублей, что позволит улучшить доступность и комфортность медицинской помощи для граждан.

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    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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