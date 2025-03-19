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    19 марта 2025, 18:55 • Политика

    Договоренности c США начинают работать на пользу России

    Договоренности c США начинают работать на пользу России
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Начинают проявляться первые результаты достигнутых на переговорах президентов США и России договоренностей по урегулированию кризиса на Украине. Россия честно выполняет то, что пообещала – Украина же в очередной раз оправдывает репутацию стороны, которая саботирует любые попытки достигнуть настоящего мира. Однако уже видно, что результаты переговоров начинают работать на пользу России.

    18 марта президент России Владимир Путин и его американский визави Дональд Трамп провели более чем двухчасовые телефонные переговоры.

    Главной темой для дискуссии стала, конечно же, Украина. В частности, Владимир Путин, как говорится в пресс-релизе Кремля, «положительно откликнулся» на инициативу Трампа о «взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры» и «сразу дал российским военным соответствующую команду». Кроме того, стороны начали обсуждать два других варианта перемирия – «инициативу, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря», а также полного 30-дневного перемирия. Эти темы будут подняты на переговорах 23 марта в Саудовской Аравии.

    И действительно – российские войска, соблюдая приказ Верховного главнокомандующего, даже сбили собственные беспилотники, готовые атаковать украинскую инфраструктуру. Тем самым Россия, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, продемонстрировала, что соблюдает достигнутые двумя лидерами договоренности.

    Украина же поступила ровно наоборот. В ночь на 19 марта, уже после публичного оглашения результатов переговоров лидеров России и США, Украина атаковала нефтебазу в районе кубанской станицы Кавказской. Кремль прямо назвал это саботажем достигнутых соглашений.

    Но, несмотря на мелкие провокации киевского режима, несомненно, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа можно считать успешными. В частности, именно благодаря этим переговорам в среду были освобождены в процессе обмена 175 российских военнослужащих, находившихся в украинском плену.

    И Москва, и Вашингтон могут считать выполненными поставленные перед переговорами задачи.

    А российские задачи были следующими. Прежде всего, продолжить начатый с приходом Трампа взаимоуважительный диалог. Ведь именно уважение – к личности, к национальным интересам – должно лежать в основе не просто дискуссий о нормализации, но и нового подхода к перезагрузке двусторонних отношений, на которую нацелился Дональд Трамп и за которую уже на протяжении многих лет выступает Владимир Путин.

    Судя по официальным сообщениям об итогах переговоров, нужный тон диалога удалось выдержать – несмотря на очевидную разность в позициях по Украине. И, как ни странно, договоренность о проведении матчей команд НХЛ и КХЛ (если, конечно, она будет реализована – тут все зависит не только от Трампа, но и от позиции хоккейных монополистов США), тоже является вкладом во взаимное уважение и доверие.

    Важно было вести диалог в конструктивном ключе, обсуждать конкретные моменты, являющиеся первопричинами конфликта. То есть говорить о сущности киевского режима, об исходящих с Украины угрозах безопасности России, о готовности Москвы защищать свои национальные интересы любой ценой.

    И конструктивность была достигнута. Трамп фактически снял с повестки дня вопрос о «немедленном прекращении огня», согласившись на обсуждение его условий, озвученных российским президентом. А эти условия содержат в себе прекращение украинской мобилизации, создание эффективных механизмов контроля за прекращением огня, а также приостановку западной военной помощи на время перемирия.

    Москве было важно не отступать от своей четкой, последовательной и логичной позиции по урегулированию – и она не отступила. Да, было принято решение о «приостановке ударов по объектам энергетики», и по факту это размен условного кирпича на яшму. Россия временно отказывается от ударов по украинской энергетике в ситуации, когда она уже выбомбила там значительные мощности.

    Налицо взаимное доверие лидеров двух государств и стремление к нормализации отношений России и США. И эта нормализация начала происходить практически немедленно: 19 марта хозяин Белого дома поручил Госдепу, Пентагону и ЦРУ восстановить диалог с Россией. Более того, Вашингтон дал понять, что готовится к ослаблению антироссийских санкций.

    Помимо Украины стороны обсуждали другие аспекты российско-американского сотрудничества (прежде всего в экономике и энергетике), а также, по сообщению Кремля, «затронули и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря».

    Пресс-релиз Белого дома рассказывает о ближневосточной части переговоров Путина и Трампа несколько подробнее. «Они также обсудили необходимость остановить распространение стратегических вооружений и будут взаимодействовать с другими странами для достижения этой цели. Лидеры двух стран разделяют мнение о том, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль», – говорится в документе.

    Иначе говоря, Трамп тоже получил то, что хотел. В частности, возможность вести с Россией переговоры по темам, которые ему интересны куда больше, чем Украина.

    В том числе по Ирану. Обозначенное в американском пресс-релизе мнение двух стран «о том, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль» и ранее высказанная просьба к Москве о посредничестве в деле переговоров с Тегераном показывают, что посредничество и сотрудничество уже идет. И американцев оно, по всей видимости, устраивает. Как и Россию – ведь получается, что сейчас Москва и Вашингтон разделяют ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности.

    А вот не устраивает все происходящее тех, кто не желает ни принимать участие, ни даже содействовать российско-американскому диалогу. В частности, Киев.

    По итогам телефонного разговора Трамп, фактически, еще раз унизил Зеленского.

    Лишь на следующий день он позвонил Зеленскому с тем, чтобы поставить того в известность о результатах переговоров с российским лидером. Фактически глава киевского режима узнал о происходящем из прессы – в том числе и то, что он теперь не имеет право бомбить российские энергетические объекты.

    Ну и, конечно, недовольна Европа. План Британии и Франции сорвать российско-американский диалог не сработал – как и стремление сделать так, чтобы Москва выглядела как главное препятствие для мирного соглашения на Украине. Владимир Путин и Дональд Трамп показали, что вполне могут общаться без оглядки на позицию Старого Света.

    Теперь европейцам придется выбирать – либо встраиваться в этот диалог на пристяжном стульчике (поскольку время для полноценного участия они упустили), либо продолжать попытки саботажа и тем самым вынуждать Трампа демонстративно наказывать непослушных. Тарифами, оскорблениями, угрозами выйти из НАТО, сменами режимов – в общем, теми способами, которые приведут европейцев в чувство. Так, как Вашингтон уже привел в чувство Украину.

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