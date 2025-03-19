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    Западные СМИ: Разговор Путина и Трампа загоняет Европу и Украину в угол
    Глава ЕП призвала принять Украину и Молдавию в ЕС на фоне споров с США
    Британия и ЕС намерены ускорить поставки оружия Украине перед возможным перемирием
    Захарова прокомментировала слова Зеленского «Мы не салат и не компот»
    Отражены две новые попытки прорыва ВСУ в Белгородское приграничье
    Путин озвучил переговорную позицию России по новым территориям
    На нефтебазе на Кубани произошел пожар после падения украинского дрона
    Зеленский заявил о поддержке Украиной прекращения ударов по энергетике
    Экс-губернатор Севастополя предстал перед британским судом
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    Илья Ухов Илья Ухов У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам Великий Пост

    Крещение, как рождение и смерть, может быть только однократным. Но вот осознание того, что оно означает, возрастание в вере – это процесс, который продолжается всю жизнь. Великий Пост – это время, когда мы возвращаемся к началу, к основаниям нашей веры, к тому, что задает неизменные ориентиры.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Звонок Путина и Трампа прошел по российскому сценарию

    Киеву и Европе хороших новостей разговор Путина и Трампа не принес. Но должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо всё обречено на провал.

    11 комментариев
    19 марта 2025, 13:01 • Новости дня

    Минобороны заявило о попытке Украины сорвать мирные инициативы Трампа

    Минобороны назвало атаку на нефтебазу в станице Кавказская провокацией Украины против мирных инициатив Трампа

    Минобороны заявило о попытке Украины сорвать мирные инициативы Трампа
    @ Кадр видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украина после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нанесла удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае, это была попытка срыва мирного переговорного процесса, сообщило российское Минобороны.

    Объект, на который произошло нападение, обеспечивает поставки нефти с ж/д цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удар производился с помощью трех беспилотников самолетного типа ночью 19 марта, через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне.

    После удара на объекте произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью, начался пожар на площади 1700 квадратных метров.

    «Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США», – говорится в сообщении.

    Министерство указало, что в момент поступления приказа президента о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинской инфраструктуры в Николаевской области.

    Российским средствам ПВО было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них сбил ЗРПК «Панцирь», один – дежурный истребитель ВКС России.

    Напомним, ночью в станице Кавказской Кавказского района на Кубани отразили атаку украинских дронов, из-за падения обломков БПЛА начался пожар на нефтебазе.

    До этого произошел разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, они договорились о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на Украине на 30 дней.

    17 февраля насосная станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Кубани также подверглась атаке украинских дронов, ее пришлось вывести из эксплуатации. Президент России отмечал, что поступавшая этому трубопроводу нефть принадлежит иностранным компаниям.

    19 марта 2025, 02:28 • Новости дня
    Путин на встрече с РСПП озвучил переговорную позицию России по новым территориям

    «Коммерсант»: На встрече с РСПП Путин рассказал, в каком случае Россия не будет претендовать на Одессу

    Путин на встрече с РСПП озвучил переговорную позицию России по новым территориям
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Как рассказали участники закрытой части съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не станет претендовать на Одессу, если в ближайшее время на переговорах по урегулированию украинского конфликта Крым и другие воссоединившиеся с Россией регионы будут признаны российскими.

    Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников встречи, Путин заявил, что признание Крыма в составе России, а также автономии Донбасса могло предотвратить начало специальной военной операции на Украине, теперь же на переговорах по украинскому урегулированию речь идет о том, что территории, освобожденные российскими войсками, не могут быть переданы Украине.

    «Также РФ может потребовать признать Крым, Севастополь, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области в составе России. Если это произойдет в ближайшее время, Россия не станет претендовать на Одессу и другие территории, на данный момент принадлежащие Украине», – приводит издание слова участников съезда, рассказавших об общении с президентом.

    Также в закрытой части встречи Путин пояснил, что боевых действий удалось бы избежать, если бы с Москвой «начали разговаривать» и «услышали» российскую позицию.

    «Сначала – о признании Крыма. Потом, когда выяснялось, что слышать не хотят, – о признании автономии Луганской и Донецкой республик. Наконец, о признании их, а также Херсонской и Запорожской областей в составе России», – пишет издание.

    Отмечается, что «чем дальше отодвигалась точка, в которой можно было остановить Россию, тем меньше было шансов договориться», а затем оказалось, что «ее вообще уже нельзя остановить».

    «Они не успевают окапываться», – приводит слова Путина «Коммерсант».

    Напомним, Путин, выступая на съезде РСПП, обвинил страны Запада в нецивилизованном подходе к правовым нормам в экономике и политике. Путин заявил о новой спирали экономического соперничества в мире, подчеркнув изощренность и непримиримость глобальной конкурентной борьбы. Путин призвал отечественный бизнес не считать санкции временными мерами.

    Коментарии (34)
    18 марта 2025, 19:31 • Новости дня
    Дугин: Путин спас жизнь Трампу, поддержав Харрис
    Дугин: Путин спас жизнь Трампу, поддержав Харрис
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский философ Александр Дугин заявил, что президент России Владимир Путин спас жизнь Дональду Трампу, поддержав Камалу Харрис на выборах президента США.

    На пресс-конференции Дугин выразил мнение, что если бы Владимир Путин открыто поддержал Трампа, то последний подвергся бы серьезной опасности, передает РИА «Новости».

    «Если бы Путин сказал, что он поддерживает Трампа, то Трампа убили бы точно уже. Он просто спас ему жизнь, когда поддержал Харрис», – отметил Дугин, добавив что это «абсолютно правильный ход настоящего стратега».

    Философ подчеркнул, что Трамп должен быть благодарен Путину за такой шаг.

    Напомним, Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума с иронией заявил, что Россия после того, как Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал шуткой слова Путина о «поддержке» Харрис.

    Коментарии (12)
    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    Коментарии (0)
    19 марта 2025, 00:35 • Новости дня
    Захарова сравнила режим Зеленского с экскрементами после его слов «мы не компот»

    Захарова ответила на слова Зеленского «мы не салат и не компот»

    Захарова сравнила режим Зеленского с экскрементами после его слов «мы не компот»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о том, что Украина – «не салат и не компот, чтобы быть в меню» у Москвы. Она указала, что киевский режим похож на то, во что превращается еда после процесса переваривания.

    Захарова отметила, что в данном случае Зеленский говорит правду. «Киевский режим – не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», – заявила Захарова в Telegram.

    Во вторник состоялись переговоры России и США на высшем уровне. Комментируя их, британский аналитик Майкл Кларк напомнил о дипломатической пословице: «Если вы не за столом, вы в меню». По его мнению, в данном случае «в меню» оказалась Украина. На его слова отреагировал Зеленский. Глава киевского режима с возмущением сказал, что Украина – «не салат и не компот», чтобы оказаться «в меню» у России.

    Зеленский и прежде на посту украинского лидера произносил фразы, которые позднее ему не раз с насмешкой припоминали. Так, еще в начале президентского срока он пытался убедить членов полка «Азов» (признан в России террористической организацией) сложить оружие. Получив отказ, он рассерженно заявил: «Я не лох».

    Коментарии (8)
    18 марта 2025, 20:30 • Новости дня
    Кремль сообщил детали разговора Путина и Трампа
    Кремль сообщил детали разговора Путина и Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал американского лидера Дональда Трампа о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны, сообщили в Кремле.

    Кроме того, оба лидера выразили поддержку нормализации двусторонних отношений, подчеркивая необходимость совместной ответственности за мировую стабильность, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Президенты договорились продолжать поддерживать контакт по всем обсуждаемым вопросам.

    «Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире», – говорится в сообщении.

    В рамках разговора Путин подчеркнул, что Россия готова к совместной проработке путей урегулирования украинского конфликта, стремящегося к устойчивому характеру. Это урегулирование должно учитывать устранение первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности. Он также высказал готовность к продолжению усилий по мирному разрешению конфликта на Украине.

    «Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учетом вышеупомянутых предложений президента США», – сообщил Кремль.

    В ответ на инициативу президента США о 30-дневном перемирии, российский лидер обозначил необходимость обеспечения контролируемого прекращения огня по всей линии соприкосновения и остановки мобилизации на Украине. Также выражены опасения по поводу недоговороспособности киевского режима и его склонности к нарушению договоренностей.

    Путин обратил внимание на преступления против гражданского населения Курской области украинскими боевиками и отметил, что для предотвращения эскалации необходимо прекратить иностранную военную помощь Украине. Он подтвердил готовность России обеспечить гуманное обращение с украинскими военными, сдающимися в плен.

    Путин поддержал предложение Дональда Трампа о 30-дневном взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и дал команду российским военным. Также он конструктивно отреагировал на инициативу Трампа по безопасности судоходства в Черном море и предложил начать переговоры для обсуждения деталей.

    Помимо этого, лидеры обсудили широкий спектр направлений для потенциального сотрудничества, включая экономику и энергетику: «Рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике». Также планируется создание экспертных групп для детального изучения вопросов украинского урегулирования, которые помогут выработать совместные подходы к решению конфликта.

    Также президенты уделили внимание ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Они договорились предпринимать совместные усилия для стабилизации напряженной обстановки в этих регионах.

    Помимо этого, стороны подчеркнули необходимость налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности, что поможет улучшить атмосферу в российско-американских отношениях. «Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта», – отметили в Кремле.

    Трамп одобрил инициативу Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах.

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Коментарии (26)
    18 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Трамп оценил разговор с Путиным

    Трамп заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине «теперь идет в полную силу»

    Трамп оценил разговор с Путиным
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Процесс достижения мирного урегулирования на Украине «идет в полную силу», заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент США заявил в соцсети Truth Social, что разговор был «очень хорошим и продуктивным». Удалось договориться «о немедленном прекращении огня по всем объектам энергетики». Достигнуто «понимание» того, что будет вестись работа «над полным прекращением огня и в конечном счете над прекращением» конфликта на Украине. Трамп заявил, что конфликт не произошел бы, находись он у власти в США.

    Кроме того, обсуждались многие элементы мирного соглашения. По словам главы американского государства, и Путин, и руководитель киевского режима Владимир Зеленский стремятся к завершению конфликта. «Теперь этот процесс идет в полную силу, и мы, надеюсь, ради всего человечества, доведем дело до конца!» – говорится в сообщении.

    Напомним, Путин проинформировал американского президента о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны. Путин поддержал предложение США о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней. При этом он указал на риски из-за недоговороспособности Киева, а также на необходимость прекращения военной помощи Украине. Путин подтвердил, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен. Белый дом сообщил о начале переговоров России и США по Украине на Ближнем Востоке.

    Коментарии (8)
    19 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Белорусские силовики вручили задержанному комику Останину мясорубку
    Белорусские силовики вручили задержанному комику Останину мясорубку
    @ t.me/skmoscowgsu

    Tекст: Антон Антонов

    Стендап-комик Артемий Останин был задержан в Белоруссии при попытке скрыться от правосудия, белорусские силовики перед передачей задержанного российским коллегам вручили ему мясорубку, сообщают в соцсетях.

    Останин пытался через Минск «улететь в третьи страны», скрываясь от обвинений по статье 282 УК России. «После скандала в Сети он стал оправдываться, что его «не так поняли». Белорусские силовики поняли буквально и вручили ему, перед передачей российским коллегам, мясорубку», – пишет Telegram-канал «Белорусский силовик».

    Мясорубка является отсылкой к оскорбительной шутке Останина, в которой тот глумился над матерями участников СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении комика Останина завели дело за его высказывания в адрес инвалида-участника СВО. Останин был задержан. В ходе выступления комик высказывал враждебные комментарии в адрес получивших увечья и утративших трудоспособность лиц. Сам он после задержания принес извинения и заявил, что не пытался никого оскорбить.

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    18 марта 2025, 20:37 • Новости дня
    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней

    Путин поддержал идею Трампа о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней

    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней.

    В ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал предложение и дал соответствующее распоряжение российским военным, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    При этом российский президент отметил ряд существенных моментов, касающихся недоговороспособности Киева, добавили в Кремле. В телефонной беседе Путин подчеркнул, что для разрешения конфликта на Украине ключевым условием является полное прекращение военной помощи Киеву.

    В контексте предложения о 30-дневном перемирии российский лидер указал на необходимость обеспечения действенного контроля за прекращением огня и остановки принудительной мобилизации на Украине. Также он уделил внимание перевооружению украинских вооруженных сил.

    Кроме того, Путин призвал Трампа обратить внимание на варварские преступления украинских боевиков против мирных жителей в Курской области.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Ранее Кремль обнародовал детали разговора Путина и Трампа.

    Коментарии (55)
    18 марта 2025, 19:15 • Новости дня
    Путин чуть не выругался, говоря о нарушении Западом правовых норм

    Путин резко высказался о нарушении Западом правовых норм

    Путин чуть не выругался, говоря о нарушении Западом правовых норм
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в нецивилизованном подходе к правовым нормам в экономике и политике, отметив, что западные политики игнорируют принципы ради целесообразности.

    Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), раскритиковал Запад за игнорирование правовых норм, передает ТАСС. Обращаясь к участникам, он отметил, что западные политики часто пренебрегают нормами права в политике, оправдывая это целесообразностью.

    «Я, кстати, в политической сфере давно это заметил, не буду сейчас фамилии [западных политиков] называть, вот обсуждают какой-то политический вопрос, [говорят]: «Делаем так». Извините, блин! Я иногда говорил [западным визави] – но так же нельзя, это противоречит [нормам]. «Ну ничего, что противоречит, так целесообразно». Вот и все», – рассказал Путин.

    По его словам, такая же ситуация складывается и в экономике, где западные страны прибегают к замораживанию активов и их изъятию. Президент подчеркнул, что эти действия Запада являются «грубыми и нецивилизованными».

    Ранее Путин заявил, что коллективный Запад не собирается больше стесняться и создавать «хоть какую-то видимость приличия», он открыто угрожает России новыми санкционными пакетами и «штампует их один за другим».

    Коментарии (8)
    19 марта 2025, 06:12 • Новости дня
    Пожар произошел на нефтебазе на Кубани

    Пожар произошел на нефтебазе в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника

    Пожар произошел на нефтебазе на Кубани
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В станице Кавказской Кавказского района отражена атака украинских беспилотников, из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Как сообщил оперативный штаб в Telegram, площадь возгорания составляет 20 кв. м, поврежден трубопровод между резервуарами.

    Указывается, что сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. К борьбе с пожаром четвертого ранга сложности привлечены более 100 человек и 45 единиц техники, задействованы специальные и экстренные службы.

    По предварительной информации, никто не пострадал. Предприятие временно прекратило работу, проведена эвакуация дежурной смены – 30 сотрудников.

    Напомним, в Туапсе после украинской атаки загорелся резервуар с бензином емкостью до 20 тыс. тонн на нефтекомплексе. В конце февраля обломки дрона ВСУ повредили газовую трубу под Новороссийском. Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае также подверглась атаке беспилотников в феврале.

    Коментарии (25)
    18 марта 2025, 20:02 • Новости дня
    CNN: Телефонный разговор Путина и Трампа прошел очень хорошо
    CNN: Телефонный разговор Путина и Трампа прошел очень хорошо
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошел очень хорошо, сообщил телеканал CNN.

    Как сообщил CNN, об этом заявил российский источник, знакомый с содержанием общения лидеров двух стран, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов.

    Ранее Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа.

    Коментарии (2)
    19 марта 2025, 11:00 • Новости дня
    Отражены две новые попытки прорыва ВСУ в Белгородское приграничье
    Отражены две новые попытки прорыва ВСУ в Белгородское приграничье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    За ночь ВСУ предприняли две безуспешные попытки проникнуть в Белгородскую область через Краснояружский район, применив бронетехнику и пехотные штурмовые группы.

    По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», ВСУ предприняли две попытки прорыва в направлении Демидовки, стремясь прорвать границу в районе Белгородской области.

    В ход шла техника, квадроциклы и пехотные штурмовые группы. Однако попытка была пресечена огнем российских войск.

    В утренние часы ВСУ направили дополнительные силы из Сумской области. Разведка своевременно выявила движение противника и скорректировала артиллерийский огонь. В результате совместных действий с операторами ударных дронов были уничтожены несколько танков, БМП и пять квадроциклов.

    Позже на кадрах с беспилотников была зафиксирована новая попытка штурма со стороны Марьино Сумской области.

    Бронегруппа ВСУ попыталась прорваться в том же месте, где ранее уже была уничтожена аналогичная группа. Высадившийся десант разделился, но не смог избежать огня российской артиллерии и дронов, которые уничтожили около 30 военнослужащих.

    Всего за последние двое суток противник восемь раз пытался прорваться на данном направлении. Российские летчики, ракетчики и операторы барражирующих боеприпасов также нанесли удары по резервам противника, что привело к значительным потерям со стороны врага.

    Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что обстановка в Краснояружском районе Белгородской области остается сложной, но противника на территории нет.

    Ранее военкоры сообщали, что в результате отражения атаки ВСУ у границы Белгородской области во вторник утром уничтожены танк, БМП и ББМ, ситуация контролируется российскими войсками.

    Коментарии (2)
    18 марта 2025, 20:53 • Новости дня
    Путин указал Трампу на необходимость прекращения военной помощи Киеву
    Путин указал Трампу на необходимость прекращения военной помощи Киеву
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о важности прекращения иностранной военной помощи Киеву для разрешения конфликта на Украине.

    Как сообщили в Кремле, Путин подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Путин в ходе беседы уведомил американского лидера о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны, а также поддержал идею о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

    Коментарии (12)
    18 марта 2025, 19:38 • Новости дня
    Песков сообщил об окончании переговоров Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    В Белом доме сообщили, что переговоры продлились более полутора часов, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    Ранее помощник главы Белого дома Дэн Скавино заявил, что телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом начался в 17.00 мск и проходит успешно.

    Песков сообщал, что лидеры проведут предстоящий разговор по взаимной договоренности, он не является попыткой создать «новую Ялту».

    Коментарии (3)
    18 марта 2025, 20:18 • Новости дня
    Эксперт заявил о неспособности НАТО вести войну на истощение с Россией

    Южнокорейский эксперт заявил о невозможности НАТО вести войну на истощение с Россией

    Эксперт заявил о неспособности НАТО вести войну на истощение с Россией
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс и Соединенные Штаты более не смогут вести войну на истощение с Россией в рамках украинского противостояния, заявил аналитик института «Седжон» из Южной Кореи Чон Чжэ Хын.

    Российская армия движется к победе в специальной военной операции, превосходя США и НАТО в производстве вооружения и военных возможностях, сказал эксперт ТАСС.

    Специалист отметил, что Россия в течение трех лет боевых действий на Украине возвращает утраченные территории и движется к победе. Почти вся территория Курской области, на которую вторглась украинская армия, была возвращена. Эксперт считает победу России в этой войне практически свершившимся фактом.

    Чон Чжэ Хын добавил, что российская армия стремится уничтожить руководство Украины, которое, по его мнению, тайно поддерживается США и НАТО. Российское руководство не видит причин для прекращения огня. Российская победа может привести к суду истории над правыми радикалами за этнические чистки после Второй мировой войны.

    Ранее сообщалось, что британский премьер Кир Стармер готов отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения.

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    18 марта 2025, 21:15 • Новости дня
    Трамп поддержал идею Путина о матчах НХЛ и КХЛ

    Трамп одобрил предложение Путина о хоккейных матчах между НХЛ и КХЛ

    Трамп поддержал идею Путина о матчах НХЛ и КХЛ
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп одобрил инициативу президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах.

    В пресс-службе Кремля отметили, что американский президент положительно воспринял инициативу, предложенную Путиным, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов.

    Ранее Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа.

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