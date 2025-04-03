Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов впервые с марта

Tекст: Ольга Иванова

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE снизилась до отметки 69,97 доллара за баррель. Это произошло впервые с 19 марта, сообщает ТАСС.

Согласно данным биржи на 15:43 мск, цена Brent упала на 6,64%. Однако к 15:48 мск фьючерс немного отыграл падение и торговался на уровне 70,02 доллара, что на 6,58% ниже предыдущей цены.

В то же время цена на нефть марки WTI с поставкой в мае 2025 года также показала значительное снижение, опустившись на 7,18%, до 66,56 доллара за баррель. Это подчеркивает общее давление на нефтяные котировки в текущий период.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в четверг снизились более чем на 2% после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении «взаимных импортных пошлин».