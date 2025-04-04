Госсекретарь США заявил об увеличении оборонного бюджета до 5% ВВП

Госсекретарь США Рубио заявил об увеличении оборонного бюджета до 5% ВВП

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе пресс-конференции после встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе Рубио заявил: «Конечно, мы стремимся к этому сейчас». Выступление госсекретаря транслировал телеканал C-SPAN, передает ТАСС.

Рубио также затронул тему урегулирования конфликта на Украине, выразив надежду на мирные инициативы со стороны России. «Из их ответов мы вскоре поймем в течение недель, не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир или нет. Я очень надеюсь, что да. Очевидно, мы должны изучить их предложения», – заявил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о баснословных расходах США на силовые структуры и стремлении Вашингтона получить больше средств на коллективную оборону от союзников по НАТО.

В феврале Пентагон подтвердил намерение сократить расходы в 2026 году на 50 млрд долларов.