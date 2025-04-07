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    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    14 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему российская этно-музыка становится популярной

    Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.

    12 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Ливия преподала урок борьбы с замещающей миграцией

    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

    19 комментариев
    7 апреля 2025, 19:59 • Новости дня

    Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами

    Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины в 50% на китайские товары, если Пекин не откажется от ответных мер на американские тарифы.

    В социальной сети Truth Social Трамп написал, что решение будет принято, если Китай не отменит свои ответные меры на американские тарифы до 8 апреля 2025 года, передает ТАСС.

    Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии. В ответ Китай ввел пошлины в 34 % на все товары из США. Американский лидер заявил, что Китай допустил ошибку и запаниковал в ответ на введение пошлин.

    5 апреля 2025, 22:40 • Новости дня
    В США начались массовые протесты против Трампа и Маска

    Тысячи американцев в США вышли на акции протеста против Трампа и Маска

    Tекст: Вера Басилая

    В Соединенных Штатах начались акции протеста против политики администрации Дональда Трампа и действий Илона Маска, организованные продемократическим движением в ответ на «враждебный захват власти».

    В Соединенных Штатах проходят массовые акции протеста против политики администрации Дональда Трампа и действий Илона Маска, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Организаторы из продемократического движения планируют провести более 1 400 мероприятий по всем 50 штатам и в округе Колумбия. Эти протесты, проходящие под лозунгом Hands Off! («Руки прочь!»), направлены против того, что активисты называют «враждебным захватом власти».

    Акции проходят у зданий законодательных собраний штатов, федеральных учреждений, офисов конгрессменов и городских администраций. Хотя точное число участников не разглашается, CNN сообщает, что на манифестации зарегистрировались около 600 тыс. человек. Такой масштабный протест подчеркивает серьtзное недовольство действиями администрации и Илона Маска, который курирует ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

    Основные требования протестующих включают прекращение «захвата власти миллиардерами» и коррупции в администрации Трампа. Также активисты требуют сохранения финансирования Medicaid и Social Security(программы в сферах здравоохранения и медицинского страхования), а также прекращения атак на иммигрантов и трансгендеров (движение ЛГБТ, запрещено в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей территории США и в ряде других стран мира было запланировано около 1200 акций протеста против президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска.

    Ранее противники Маска в США начали сжигать зарядные станции Tesla.

    Между тем, сообщалось, что департамент DOGE в США продолжит свою деятельность, даже после ухода Маска с поста его руководи.

    Коментарии (17)
    6 апреля 2025, 11:16 • Новости дня
    Трамп предупредил США о наступлении трудных времен

    Трамп предсказал американцам трудные времена с историческим результатом

    Трамп предупредил США о наступлении трудных времен
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на товары из других стран приведет к трудным временам для американцев.

    «Это экономическая революция, и мы победим. Держитесь, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», – написал он на своей странице в социальной сети Truth Social, передает РБК.

    Также Трамп отметил, что Китай пострадал от пошлин гораздо сильнее, чем США. «Даже не близко», – добавил он. По словам американского лидера, Китай и многие другие страны обращались с США «невыносимо плохо», пишет «Коммерсант».

    Президент добавил, что США уже получили более 5 трлн долларов инвестиций. Он призвал американцев держаться и заверил, что в итоге США одержат победу.

    Ранее WSJ сообщала, что Пекин одержал победу в торговой войне с США благодаря пошлинам. В субботу стало известно, что китайские производители решили переориентировать поставки в Турцию из-за пошлин США.

    Напомним, в США начались массовые протесты против американского лидера и миллиардера Илона Маска. По всей территории США и в ряде других стран мира запланировали около 1200 акций протеста.

    Коментарии (13)
    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    7 апреля 2025, 05:43 • Новости дня
    Индексы китайских бирж рухнули на фоне торговых пошлин

    Индексы Shanghai Composite и Shenzhen Component снизились более чем на 4% и 5%

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайские фондовые рынки открылись резким падением из-за новых пошлин на американские товары, что стало реакцией на недавние действия США.

    В понедельник китайские фондовые индексы резко обрушились. Как передает ТАСС, индекс Shanghai Composite упал на 4,46%, достигнув отметки 3193,1. Shenzhen Component потерял 5,96%, опустившись до 9747,66.

    Падение продолжилось в течение первых пятнадцати минут торгов, что свидетельствует о негативной реакции рынков на новость об ответных мерах Китая против США. Индекс Пекинской фондовой биржи, известный своим акцентом на малые и средние предприятия, также снизился на 7%, достигнув 1181,07.

    Резкое снижение последовало за объявлением о введении Китаем пошлин в 34% на американские товары с 10 апреля. Это стало ответом на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары, что было объявлено 2 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация «торговой войны» президента США Дональда Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, с основным падением в США. Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE упала ниже 70 долларов за баррель, достигнув минимальной отметки с 19 марта 2025 года. На переговоры России и США индекс Мосбиржи IMOEX2 отреагировал снижением, с двумя точечными аномальными обвалами в 18.17 мск и 19.45 мск.

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    7 апреля 2025, 14:42 • Новости дня
    Политолог указал на признаки цветной революции в США

    Политолог Межуев: Трамп столкнулся с угрозой цветной революции

    Политолог указал на признаки цветной революции в США
    @ Alexandra Buxbaum/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протесты в США имеют признаки «цветной революции». Но пока речь идет не о свержении Дональда Трампа, а о намерении принудить его изменить внутреннюю и внешнюю политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Напомним, после призыва Барака Обамы к сопротивлению республиканцу по США прокатилась волна акций под лозунгом Hands Off («Руки прочь»).

    «Говорить о «цветной революции» в США пока преждевременно, хотя и есть многие ее признаки», – считает Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ. «Во-первых, акции хорошо продуманы и организованы. Во-вторых, кампанию в некотором смысле возглавил Обама. У него очень хороший рейтинг, и его мнение учитывается в либеральной среде», – пояснил собеседник.

    «В-третьих, в митингах принимают участие студенты», – продолжил эксперт. Он напомнил о студенческих восстаниях, проходивших в Соединенных Штатах вплоть до ухода Ричарда Никсона с поста президента. «Сейчас молодежь пытаются «раскачать» против Трампа», – продолжил политолог.

    По его оценкам, происходящие события – это «проба сил» и объявление главе Белого дома «ультиматума». «Речь идет не о свержении республиканца, а о намерении принудить его изменить внутри- и внешнеполитический курс», – пояснил Межуев. Он указал на требования протестующих, среди которых – сокращение влияния Маска на администрацию, оказание давления на Россию для прекращения конфликта на Украине, а также пересмотр тарифной политики.

    «Отношения Трампа с «глубинным государством» не совсем антагонистические, как это принято считать. Дело в том, что истеблишмент представлен не только либералам, туда вписываются и члены Республиканской партии, представители бизнеса и прессы. Президент США, проводя свою политическую линию, порой выходит за рамки дозволенного», – рассуждает аналитик.

    По его мнению, «красной чертой» стал, в частности, вопрос пошлин. «Deep state считает, что отношение к Европе должно быть более снисходительным. Оно не против, чтобы страны континента проявляли большую самостоятельность в сфере безопасности, но не хотели бы окончательного разрыва с Трансатлантическим союзом», – детализировал Межуев.

    «Еще одна тема разногласий – это отношения с Россией. «Глубинное государство» выступает за новые санкции и ограничения для Москвы, а также гарантии для Украины», – добавил политолог. Собеседник допускает, что Трамп будет вынужден пойти на поводу у этих требований. «Он уже начал пересматривать тарифы против некоторых стран. Не исключено, что американский лидер внесет некоторые коррективы в свой курс по отношению к российской стороне», – считает эксперт.

    «Однако если республиканец продолжит «вольничать», то, я думаю, нависшая над ним угроза может перерасти в «цветную революцию». Тогда «глубинное государство» продемонстрирует силу в полной мере и протесты, проходившие в Америке в 2020 году, покажутся «цветочками». Вместе с тем, переворот – если ситуация будет развиваться по этому сценарию – опасен для США: существует вероятность, что не все штаты подчинятся», – подчеркнул Межуев.

    Напомним, в четверг Барак Обама призвал граждан США, студентов колледжей и сотрудников юрфирм противостоять политике Дональда Трампа. Экс-президент США выступил с соответствующей речью в колледже Гамильтона в Клинтоне. Он обвинил правительство республиканца в стремлении разрушить международный порядок, установленный после Второй мировой войны.

    Политик указал на важность соблюдения норм, таких как свобода слова и независимость судебной власти, которые сейчас, по его мнению, подвергаются эрозии. «Это наша общая задача – исправить ситуацию», – передает слова Обамы The Washington Post.

    Демократ также выразил несогласие с экономической политикой действующего президента, включая введение новых тарифов, но его больше беспокоит угроза федерального правительства в адрес университетов, которые должны защищать право студентов на свободу слова. Обама призвал учебные заведения быть готовыми лишиться госфинансирования ради сохранения академической свободы и ценностей.

    Примечательно, но спустя несколько дней в ряде городов США прошли акции под лозунгом Hands Off («Руки прочь»). «Когда протесты Hands Off настолько хорошо организованы, возникает вопрос: не использует ли глубинное государство свою тактику «цветных революций» за рубежом, чтобы попытаться провести ее дома?», – прокомментировал события в Штатах глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Напомним, американские граждане в ходе манифестаций выражают недовольство не только политикой действующего президента, но и бизнесмена Илона Маска, курирующего ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). Митингующие требуют прекращения «захвата власти миллиардерами» и коррупции в администрации Трампа. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивают: сейчас Штаты практически оказались на грани двух революций – экономической и «цветной».

    Формальной причиной для начала протестов стали веденные Дональдом Трампом таможенные пошлины. В перечне, опубликованном Белым домом, 184 страны и территории. Любопытно, что в «черный список» не вошли Россия и Белоруссия. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире встретили эти ограничения.

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    7 апреля 2025, 10:43 • Новости дня
    Обама призвал к сопротивлению Трампу
    Обама призвал к сопротивлению Трампу
    @ Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент США Барак Обама в своем выступлении в колледже Гамильтона в Клинтоне обратился к университетам и правовым фирмам с призывом противостоять давлению администрации президента США Дональда Трампа и защищать демократические ценности, «даже если это потребует жертв».

    Обама обвинил правительство Трампа в стремлении разрушить международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Он отметил важность соблюдения норм, таких как свобода слова и независимость судебной власти, которые сейчас, по его словам, подвергаются эрозии.

    «Это наша общая задача – исправить ситуацию», – заявил Обама, обратившись к гражданам, передает The Washington Post.

    Обама также выразил несогласие с экономической политикой Трампа, включая введение новых тарифов, но его больше беспокоит угроза федерального правительства в адрес университетов, которые должны защищать право студентов на свободу слова. Он призвал учебные заведения быть готовыми лишиться госфинансирования ради сохранения академической свободы и ценностей, даже если для этого придется использовать их фонды.

    Администрация Трампа в прошлом месяце лишила Колумбийский университет федеральных грантов и финансирования на сумму 400 млн долларов. Администрация заявила, что может восстановить это финансирование после того, как Колумбийский университет внесет изменения в политику, связанную с прошлогодними пропалестинскими протестами в кампусе.

    Ранее президент США Дональд Трамп обещал, что американские власти начнут высылать иностранных студентов и других лиц без гражданства, которые участвовали в пропалестинских акциях. Эти протесты, прошедшие в 2024 году в кампусах университетов США, были вызваны вооруженным конфликтом в секторе Газа и сопровождались задержаниями, а также столкновениями с полицией и произраильскими демонстрантами.

    Основным требованием протестующих к властям США было прекращение финансовой поддержки Израиля.

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    5 апреля 2025, 09:55 • Новости дня
    Рютте заявил об отсутствии влияния пошлин США на НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью CBS, что введенные администрацией Дональда Трампа новые пошлины США не влияют на Североатлантический альянс и не отразятся на оборонных расходах европейских стран.

    По его словам, введенные США пошлины не оказывают влияния на Североатлантический альянс, передает ТАСС.

    Рютте подчеркнул, что, хотя пошлины могут затронуть отдельных союзников, на само НАТО они не влияют.

    Кроме того, генсек НАТО выразил уверенность, что возможная торговая война не скажется на оборонных расходах европейских стран. По его словам, выполнение странами своих обязательств перед НАТО останется неизменным, несмотря на экономические меры США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    После этого Пекин подал иск в ВТО, протестуя против повышения пошлин на 34% на китайские товары, введенного президентом США Дональдом Трампом, заявив о нарушении международных торговых правил. Кроме того, Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США, после этого американские биржевые индексы упали на 3%.

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    7 апреля 2025, 10:05 • Новости дня
    Президент Узбекистана решил принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев планирует посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы, сообщил его пресс-секретарь.

    Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев примет участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова.

    Асадов отметил, что президент Мирзиеев будет участвовать в мероприятиях, которые состоятся 9 мая. Вопрос участия лидера Узбекистана рассматривался на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России  Валентиной Матвиенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп объяснил, что не сможет приехать в Москву на празднование 9 мая из-за плотного графика.

    Президент Буркина-Фасо принял приглашение участвовать в праздновании Дня Победы в Москве. Президент России Владимир Путин пригласил президента Анголы посетить парад Победы.

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    5 апреля 2025, 21:16 • Новости дня
    Анонсированы протесты против Трампа и Маска в нескольких странах мира

    В США и ЕС анонсированы протесты против политики Трампа и назначения Маска

    Tекст: Вера Басилая

    По всей территории США и в ряде других стран мира запланировано около 1200 акций протеста против президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, сообщает Reuters.

    Агентство сообщает, что в Соединенных Штатах и других странах мира планируется провести около 1200 протестных акций против президента США и миллиардера Илона Маска. Эти демонстрации, которые пройдут во всех 50 штатах Америки, а также в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии, станут крупнейшими протестами, передает Ura.Ru.

    Участники акций объединятся под девизом «Руки прочь от нашей демократии», выражая недовольство политикой Трампа. Организаторы митингов считают, что это будет возможность массово показать недовольство крупными изменениями во внешней и внутренней политике США, осуществленными через исполнительные указы. Около 150 активистских групп уже выразили готовность принять участие в этих акциях.

    В феврале 2025 года в США уже прошли массовые протесты, включая митинги в Вашингтоне, Сиэтле и Бостоне. Они были направлены против действий администрации Трампа и его решения назначить Илона Маска руководителем нового ведомства по повышению эффективности федерального управления, известного как DOGE.

    Сенатор Тед Круз заявил, что введенные Дональдом Трампом пошлины могут привести к рецессии в США, что, в свою очередь, грозит республиканцам «кровавой баней» на промежуточных выборах.

    Между тем, в Дании прошли протесты против притязаний США на Гренландию.

    Ненавистники Маска в США начали сжигать зарядные станции Tesla.

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    7 апреля 2025, 03:48 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к сделке с КНР при условии устранения торгового дефицита

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что США готовы заключить сделку с Китаем только при условии устранения дефицита торгового баланса, который в настоящее время существует в двусторонних отношениях.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить торговое соглашение с Китаем только в случае устранения значительного дефицита в торговом балансе, пишет РИА «Новости».

    «Сотни миллиардов долларов в год мы теряем из-за Китая. И если мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать сделку. Я готов на сделку, но им придется решить проблему с профицитом… Китай сейчас несет большой урон, потому что все знают, что мы правы», – заявил Трамп журналистам, добавив, что США намерены настаивать на своих требованиях.

    В ответ на это заявление Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Эти меры вступают в силу 10 апреля и являются ответом на аналогичные действия американской стороны, направленные на защиту внутренних рынков.

    Решение китайского регулятора стало ответным шагом на усилившуюся напряженность в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на товары из других стран приведет к трудным временам для американцев. Пекин введет 34% тариф на американские товары в ответ на пошлины США, ограничив доступ ряда компаний к своему рынку.

    Давление и угрозы США не приведут к эффективному взаимодействию с Китаем, Пекин уже принимает меры для защиты своего суверенитета и развития, заявило правительство Китая.

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    5 апреля 2025, 17:07 • Новости дня
    В Европарламенте заявили о новом миропорядке после пошлин Трампа

    Глава ЕНП Вебер заявил о наступлении нового миропорядка из-за пошлин Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Введение пошлин президентом США Дональдом Трампом может свидетельствовать о формировании нового миропорядка, ставя под сомнение прежние основы международных отношений, заявил глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер.

    В интервью немецкой медиагруппе Funke Вебер выразил опасение, что прежняя Америка больше не вернется. Он подчеркнул, что администрация Трампа ставит под сомнение основополагающие принципы без видимых причин, передает ТАСС.

    По мнению Вебера, подобные действия США меняют мировую политическую и экономическую обстановку.

    Ранее Вебер призвал ЕС создать независимую от США архитектуру безопасности, чтобы укрепить позиции Европы на мировой арене.

    Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости переговоров с президентом США в связи с новыми пошлинами, предупреждая о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

    Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл признал, что увеличение пошлин президентом Дональдом Трампом замедлит экономику США и ускорит инфляцию.

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    5 апреля 2025, 20:28 • Новости дня
    Сенатор предсказал «кровавую баню» на промежуточных выборах в США

    Сенатор Круз предсказал «кровавую баню» на промежуточных выборах в США

    Tекст: Вера Басилая

    Введенные Дональдом Трампом пошлины могут привести к рецессии в США, что, в свою очередь, грозит республиканцам «кровавой баней» на промежуточных выборах в 2026 году, заявил сенатор-республиканец Тед Круз.

    Сенатор Тед Круз предсказал возможную «кровавую баню» на промежуточных выборах в США 2026 года. По его словам, такое развитие событий может произойти из-за введенных администрацией США пошлин, которые, по мнению Круза, могут привести американскую экономику к рецессии, передает РИА «Новости».

    Республиканец выразил опасение, что если экономическая ситуация ухудшится, то Демократическая партия США может захватить большинство обеих палат конгресса, которые в настоящее время находятся под контролем республиканцев.

    «Если пошлины Трампа приведут экономику США к рецессии, это станет катастрофой для нашей партии на выборах», – заявил он изданию Financial Times.

    Ранее в Европарламенте заявили, что введение пошлин Трампом приведет к изменению мирового порядка.

    Глава ФРС США Джером Пауэлл признал, что эти пошлины замедлят экономику США и ускорят инфляцию.

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    7 апреля 2025, 18:27 • Новости дня
    Венгрия отказалась поддержать ответные тарифные меры ЕС против США

    Сийярто заявил об отказе страны поддерживать ответные меры ЕС на тариф США

    Tекст: Ирма Каплан

    Венгрия не станет поддерживать ответные меры Евросоюза на повышение импортных тарифов Соединенными Штатами, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто журналистам после министерской встречи ЕС по торговле в Люксембурге.

    Правительство Венгрии не станет поддерживать Евросоюз в ответных мерах на решение США повысить импортные тарифы. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил об этом после министерской встречи ЕС по торговле в Люксембурге, передает ТАСС.

    «Еврокомиссия сейчас готовит меры, которые могут стать ответом на решение США о повышении тарифов. Мы не поддерживаем действия Евросоюза в ответ на объявление США о повышении тарифов», – сказал он в интервью венгерским журналистам.

    По словам Сийярто, Венгрия считает, что такие ответные действия могут навредить европейской экономике. В Будапеште уверены в необходимости поддерживать диалог с США, чтобы избежать торговых конфликтов и способствовать укреплению экономических связей.

    Венгрия является членом Евросоюза, но по ряду вопросов, таких как внешняя торговля и тарифная политика, занимает самостоятельную позицию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз намерен ответить на 20-процентные пошлины США с «позиции силы», обсудив стратегию ответного удара на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

    Еврокомиссия ранее выступила за введение ответных пошлин на ряд американских товаров, включая мясо, пылесосы и туалетную бумагу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом призвала к переговорам с президентом США из-за новых пошлин, предупреждая о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

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    6 апреля 2025, 16:18 • Новости дня
    Стало известно о намерении Нетаньяху обсудить с Трампом новые пошлины

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отправляется в США, чтобы лично обсудить с президентом Дональдом Трампом вопрос новых пошлин на импорт товаров, подчеркнув, что станет первым мировым лидером, который затронет эту тему в диалоге с американским президентом.

    Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, перед своим вылетом в Соединенные Штаты заявил, что станет первым мировым лидером, который обсудит с президентом США Дональдом Трампом вопросы, касающиеся повышения пошлин на импортируемые товары. Как сообщает РИА «Новости», Нетаньяху выразил надежду помочь в разрешении данного вопроса, подчеркивая его важность для израильской экономики.

    В воскресенье, после завершения визита в Венгрию, где он провел переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном, Нетаньяху направился в США. После встречи с венгерским лидером он отметил, что Венгрия является верным другом Израиля.

    Отправляясь в Соединенные Штаты, премьер заявил: «Я отправляюсь в США по приглашению президента Трампа, чтобы поговорить с ним о следующих вопросах: заложники, достижение победы в Газе и, конечно, тарифный режим, который был введен по отношению к Израилю. Я надеюсь, что смогу помочь в этом вопросе. Таково намерение». Нетаньяху добавил, что мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы обсудить тарифные изменения, но именно он станет первым, кто это сделает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.

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    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.

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    7 апреля 2025, 05:22 • Новости дня
    Премьер Японии запросил визит в США из-за введения пошлин

    Премьер Японии Исиба выразил намерение обсудить с Трампом пошлины на японские товары

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер Японии Сигэру Исиба выразил желание посетить США для обсуждения введенных пошлин на японские товары, которые он назвал национальным кризисом.

    Премьер Японии Сигэру Исиба заявил на заседании бюджетного комитета верхней палаты парламента, что хотел бы как можно скорее посетить США для решения проблемы введения пошлин на японские товары, передает РИА «Новости». Исиба подчеркнул необходимость четких предложений при визите, отметив, что текущая ситуация является национальным кризисом.

    «В этих переговорах, если будет нужно, а точнее как можно скорее я хотел бы посетить с визитом США. Но тут недостаточно сказать 'пожалуйста, просим вас', в этом случае нужно в четкой форме пакетом отвезти, что и как мы хотим сделать», – заявил премьер.

    Исиба также подчеркнул, что нежелательная ситуация с пошлинами вызывает крайнее сожаление и требует решительных мер. Он выразил готовность провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, чтобы постараться снизить пошлины в отношении Японии.

    На прошлой неделе Трамп подписал указ о введении зеркальных пошлин на импорт для Японии в размере 24%, а также решение о 25-процентных пошлинах на импорт автомобилей и автозапчастей, мотивируя это защитой национальной безопасности. В связи с этим в Токио состоялось совещание правительственной коалиции, на котором премьер Исиба объявил о создании группы реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Сигэру Исиба сравнил введенные США пошлины с национальным кризисом и призвал к совместным действиям для выработки стратегии реагирования. Всемирная торговая организация прогнозирует спад объема мировой торговли на один процент из-за американских пошлин. Китай призывает Соединенные Штаты исправить ошибочные действия, связанные с введением новых пошлин, и обратиться к равноправным консультациям для урегулирования торговых разногласий.

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    7 апреля 2025, 15:22 • Новости дня
    Италия предложила отложить введение пошлин ЕС на американские товары

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение ответных пошлин Европейского союза на товары из США может быть отложено до конца месяца, сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

    Такая мера позволит дать больше времени для переговоров, пояснил Таяни, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что в этом намерении Италия опирается на полную поддержку профильного еврокомиссара по торговле и экономической политике Мароша Шефчовича. «Идеальным было бы прийти к «нулевым тарифам», но промежуточным шагом могло бы стать снижение пошлин до 10% со стороны США», – отметил Таяни.

    Он добавил, что объявление европейских пошлин, первоначально запланированное на 9 апреля, может быть перенесено на 30 апреля. Это даст возможность для диалога и поиска взаимоприемлемых решений. «Естественно, мы не будем возражать. Посмотрим, можно ли отложить на несколько недель», – заключил министр.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Он заявил, что США больше не испытывают инфляционных рисков благодаря его тарифной политике, а страна еженедельно получает многомиллиардные доходы от введенных пошлин.

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