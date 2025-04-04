Китай ввел пошлины на американскую продукцию в ответ на политику Трампа

Китай объявил о пошлинах на всю продукцию из США в ответ на меры Трампа

Tекст: Елизавета Шишкова

Комиссия по тарифам Госсовета КНР сообщила о введении с 10 апреля дополнительных пошлин в размере 34% на все товары, импортируемые из США. Об этом пишет ТАСС. Это решение принято в ответ на тарифную политику, проводимую президентом США Дональдом Трампом. В заявлении китайской комиссии отмечено, что действия Вашингтона не соответствуют международным торговым правилам и наносят серьезный ущерб законным интересам КНР.

«Действия США являются типичным проявлением одностороннего запугивания», – говорится в заявлении комиссии. Китайские власти уверены, что эти меры направлены на защиту собственных интересов и восстановление справедливости в международной торговле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новые пошлины президента США Дональда Трампа на китайский импорт до 70% могут привести к наплыву китайских товаров на мировые рынки, что ставит под угрозу экономику других стран и может вызвать ответные меры.

Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты исправить ошибочные действия, связанные с введением новых пошлин, и обратиться к равноправным консультациям для урегулирования торговых разногласий.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.