Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.0 комментариев
Китай ввел пошлины на американскую продукцию в ответ на политику Трампа
Китай объявил о пошлинах на всю продукцию из США в ответ на меры Трампа
Китайские власти вводят с 10 апреля дополнительные пошлины в 34% на всю продукцию из Соединенных Штатов, что стало ответным шагом на действия администрации Дональда Трампа.
Комиссия по тарифам Госсовета КНР сообщила о введении с 10 апреля дополнительных пошлин в размере 34% на все товары, импортируемые из США. Об этом пишет ТАСС. Это решение принято в ответ на тарифную политику, проводимую президентом США Дональдом Трампом. В заявлении китайской комиссии отмечено, что действия Вашингтона не соответствуют международным торговым правилам и наносят серьезный ущерб законным интересам КНР.
«Действия США являются типичным проявлением одностороннего запугивания», – говорится в заявлении комиссии. Китайские власти уверены, что эти меры направлены на защиту собственных интересов и восстановление справедливости в международной торговле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новые пошлины президента США Дональда Трампа на китайский импорт до 70% могут привести к наплыву китайских товаров на мировые рынки, что ставит под угрозу экономику других стран и может вызвать ответные меры.
Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты исправить ошибочные действия, связанные с введением новых пошлин, и обратиться к равноправным консультациям для урегулирования торговых разногласий.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.