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Трамп объяснил падение рынков необходимостью «лечебных» пошлин
Трамп заявил о необходимости пошлин для исправления ситуации на фоне падения рынков
Президент США Дональд Трамп прокомментировал реакцию рынков на введенные пошлины, отметив, что иногда для исправления ситуации приходится принимать «лекарства».
Президент США Дональд Трамп прокомментировал реакцию фондовых рынков на введенные пошлины, сообщает РИА «Новости». Он заявил, что не хотел, чтобы рынки падали, но иногда для исправления ситуации необходимо принимать «лекарства». После введения пошлин японский индекс Nikkei упал более чем на восемь процентов, а биржа Гонконга открылась падением на девять процентов.
Трамп ранее объявил о введении «взаимных» пошлин на импорт, базовая минимальная ставка которых составит десять процентов. Тариф для каждой страны будет откалиброван и составит половину от того, что взимается с американских компаний. Новые пошлины на китайский импорт в сумме достигают 54 процентов, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
В ответ на действия США Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34 процентов на все товары из США, которые вступят в силу 10 апреля. Глава МИД КНР Ван И заявил, что повышение пошлин США не имеет оснований и нанесет урон глобальному рынку, а также репутации США. Он подчеркнул, что Китай ответит решительным образом, если экономическое давление продолжится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские фондовые рынки открылись резким падением из-за новых пошлин на американские товары, что стало реакцией на недавние действия США. Эскалация «торговой войны» президента США Дональда Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, основное падение произошло в США, сообщает Sky News.