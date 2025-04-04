Ввод новых пошлин США обрушил мировые рынки на 2,2 трлн долларов

Sky News: Эскалация торговой войны Трампа обрушила рынки на 2,2 трлн долларов

Tекст: Вера Басилая

Торговая политика США привела к значительному падению на мировых фондовых рынках, в результате чего американские биржи потеряли более 2 трлн долларов в стоимости, передает Sky News.

Наибольшие потери понесли технологические и ритейловые акции, с Nasdaq Composite, упавшим на 5,8%, S&P 500 – на 4,3%, а Dow Jones – почти на 4%. Это стало их худшим дневным результатом с сентября 2022 года. Аналитики отмечают, что основной акцент в США сделан на последствиях расширенной тарифной политики для внутренней экономики.

Ситуация обостряется из-за реакции более 180 стран, которые вводят ответные тарифы на импорт из США. Ожидается, что они вступят в силу на следующей неделе, но тарифы на автомобили, сталь и алюминий уже действуют.

Экономисты предупреждают, что дополнительные тарифы увеличат инфляцию и могут ослабить спрос, угрожая рецессией. Акции таких компаний, как Apple, потеряли 9%, что стало худшим результатом с начала пандемии COVID-19.

Европа также ощутила на себе последствия: индексы CAC 40 и DAX упали более чем на 3%. FTSE 100 снизился на 1,6%, а более ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 упал на 2,2%. Ослабление доллара привело к кратковременному росту британского фунта до шестимесячного максимума в 1,32 доллара.

Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.

Всемирная торговая организация прогнозирует спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин.

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