Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.12 комментариев
Глава Минфина США назвал главную цель тарифов Трампа
Бессент: Конечная цель тарифов Трампа – вернуть рабочие места в США
Глава Минфина США Скотт Бессент уверен, что тарифы стали отличной переговорной стратегией страны, одна из задач которой – улучшить ситуацию с рабочими местами.
Бессент при обсуждении последствий новых масштабных тарифов американского президента Дональда Трампа заявил, что финальная цель тарифной политики – вернуть рабочие места в США.
«Если мы установим тарифный потолок, конечной целью будет возвращение рабочих мест в США. Но в то же время мы будем взимать значительные пошлины», – сказал Бессент в интервью CNBC.
Он добавил, что переговоры по тарифам являются результатом многочисленных звонков из других стран, а не резкого падения финансовых рынков. В Белом доме, в частности, корреспонденту ABC News сообщили, что на этой неделе тарифный вопрос прибудет решать представитель Вьетнама, а также японские коллеги «хотели бы покончить со всем этим».
Бессент убежден, что в случае успеха тарифы «растают, как кубик льда», и доходы будут поступать в казну по мере строительства производственных мощностей в США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прокомментировал реакцию рынков на введенные им пошлины, заявив, что иногда для исправления ситуации требуется принимать «лекарства», а его меры носят оздоравливающий характер.
Трамп в начале апреля объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.
Эскалация «торговой войны» президента США Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, основное падение произошло в США.