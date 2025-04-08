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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Родология» подбирается к школам

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают различные «учения».

    4 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    21 комментарий
    8 апреля 2025, 17:25 • Новости дня

    Глава Минфина США назвал главную цель тарифов Трампа

    Бессент: Конечная цель тарифов Трампа – вернуть рабочие места в США

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Минфина США Скотт Бессент уверен, что тарифы стали отличной переговорной стратегией страны, одна из задач которой – улучшить ситуацию с рабочими местами.

    Бессент при обсуждении последствий новых масштабных тарифов американского президента Дональда Трампа заявил, что финальная цель тарифной политики – вернуть рабочие места в США.

    «Если мы установим тарифный потолок, конечной целью будет возвращение рабочих мест в США. Но в то же время мы будем взимать значительные пошлины», – сказал Бессент в интервью CNBC.

    Он добавил, что переговоры по тарифам являются результатом многочисленных звонков из других стран, а не резкого падения финансовых рынков. В Белом доме, в частности, корреспонденту ABC News сообщили, что на этой неделе тарифный вопрос прибудет решать представитель Вьетнама, а также японские коллеги «хотели бы покончить со всем этим».

    Бессент убежден, что в случае успеха тарифы «растают, как кубик льда», и доходы будут поступать в казну по мере строительства производственных мощностей в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прокомментировал реакцию рынков на введенные им пошлины, заявив, что иногда для исправления ситуации требуется принимать «лекарства», а его меры носят оздоравливающий характер.

    Трамп в начале апреля объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.

    Эскалация «торговой войны» президента США Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, основное падение произошло в США.

    7 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп выдвинул ультиматум Китаю

    Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%

    Трамп выдвинул ультиматум Китаю
    @ Al Drago/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины в 50% на китайские товары, если Пекин не откажется от ответных мер на американские тарифы.

    В социальной сети Truth Social Трамп написал, что решение будет принято, если Китай не отменит свои ответные меры на американские тарифы до 8 апреля 2025 года, передает ТАСС.

    Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии. В ответ Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США. Американский лидер заявил, что Китай допустил ошибку и запаниковал в ответ на введение пошлин.

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    8 апреля 2025, 03:58 • Новости дня
    Трамп пообещал заставить ЕС закупать у США нефть и газ
    Трамп пообещал заставить ЕС закупать у США нефть и газ
    @ Abe Mcnatt/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз должен будет взять на себя обязательства закупать энергоносители у США, чтобы сократить торговый дефицит, заявил президент США Дональд Трамп.

    Вашингтон оценивает торговый дефицит США с Евросоюзом в 350 млрд долларов. Президент США выразил уверенность, что этот дефицит «быстро исчезнет», передает ТАСС.

    «Им придется покупать у нас энергоносители, потому что они им нужны», – сказал глава американского государства. По его словам, ЕС должен будет принять «обязательство покупать у США аналогичное количество энергоресурсов». Трамп заявил, что покупка энергоносителей Евросоюзом у США позволит «избавиться от 350 млрд долларов за одну неделю».

    Он считает, что Евросоюз «очень плохо» относится к Соединенным Штатам, поскольку не приобретает достаточное количество американских товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили чрезвычайное положение из-за дефицита торгового баланса и вводят пошлины на импорт в отношении более 180 стран, включая государства Евросоюза. Евросоюз сообщил, что утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    8 апреля 2025, 14:18 • Новости дня
    Юшков: Энергетический ультиматум Трампа для ЕС может стать проблемой России
    Юшков: Энергетический ультиматум Трампа для ЕС может стать проблемой России
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон заинтересован в том, чтобы у новых американских энергопроектов был гарантированный рынок сбыта. Поэтому Дональд Трамп хочет принудить ЕС заключить долгосрочные контракты с США. Для других поставщиков это может стать плохой новостью, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее глава Белого дома потребовал от Евросоюза покупать больше энергоносителей у Штатов.

    «Евросоюз уже сейчас закупает у США углеводороды в больших объемах. Так, Штаты – крупнейший поставщик СПГ в Европу. Страна также занимает существенную долю на европейском рынке нефти», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    На этом фоне намерение Дональда Трампа заставить ЕС закупать больше энергоносителей у Вашингтона выглядит несколько странным. «У американцев нет лишних ресурсов, чтобы дополнительно поставлять их европейцам. В итоге компании-импортеры будут вынуждены "охотиться" на американские по происхождению СПГ и нефть», – рассуждает аналитик.

    По его оценкам, глава Белого дома также преувеличивает, когда заявляет, что покупка энергоносителей Евросоюзом у США позволит избавиться от дефицита в торговом балансе в ближайшее время. «Целесообразно говорить про отдаленную перспективу», – считает эксперт.

    Он допускает, что цель Трампа – принудить европейцев заключить долгосрочные контракты с американскими проектами. «Вашингтон заинтересован в том, чтобы у новых разработок или заводов по сжижению газа был гарантированный рынок сбыта. Если бизнес получит твердые гарантии, что всю продукцию купит Европа, то он сможет привлекать более дешевые кредиты, уверенно реализовывать инициативы. Это было бы выгодно американцам», – пояснил Юшков.

    Вместе с тем, для других поставщиков энергоресурсов это может оказаться плохой новостью. «В частности, Россия продолжает поставлять и СПГ на европейский рынок, и трубопроводный газ. Да, речь идет о небольших объемах: около 15 млн тонн с "Ямал СПГ" и 16-17 млн тонн по "Турецкому потоку"», – напомнил специалист.

    Собеседник не исключает, что Трамп может «устранить» конкурентов и совсем не рыночными методами. Например, он в силах ввести санкции в отношении проекта «Ямал СПГ». «Тогда Европа будет вынуждена отказаться от российского ресурса, а на замену придет американский», – уточнил аналитик. Намерения США могут обернуться проблемой для Азербайджана, Норвегии и Алжира, подчеркнул Юшков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Евросоюзу для решения проблемы торгового дисбаланса с США нужно покупать больше энергоносителей у американских компаний. «Дефицит с Евросоюзом составляет 350 млрд долларов, и он быстро исчезнет», – считает глава Белого дома.

    «Им (европейцам) придется покупать у нас энергоносители, потому что они им нужны», – подчеркнул глава Соединенных Штатов. По его оценкам, в этом случае избавиться от дефицита в торговом балансе удастся за одну неделю.

    Напомним, в конце декабря 2024 года Трамп грозил ЕС увеличением торговых тарифов, если Европа не перейдет к «крупномасштабным закупкам» нефти и газа из США. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали действия республиканца «политическим шантажом».

    Однако после тех угроз глава Белого дома все-таки объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. Любопытно, что в «черный список» не вошли Россия и Белоруссия. Накануне еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что Брюссель примет ответные меры против Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире отреагировали на тарифную политику Трампа.

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    8 апреля 2025, 01:56 • Новости дня
    Трамп оценил ход переговоров по Украине

    Трамп заявил о приближении к договоренностям по урегулированию на Украине

    Трамп оценил ход переговоров по Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия, США и Украина приближаются к договоренностям, но из-за бомбардировок «ситуация нехороша», заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся (к договоренностям)», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Однако он выразил недовольство нынешней ситуацией, подчеркнув, что ему не нравятся «все бомбардировки последней недели или около того». «Не знаю, что происходит», – сказал он, добавив, что «ситуация нехороша».

    Он не уточнил, планируется ли его личная встреча с президентом России Владимиром Путиным и может ли она пройти в Саудовской Аравии.

    Кроме того, президент США прокомментировал отсутствие дополнительных таможенных пошлин в отношении России. Он объяснил это тем, что США практически не ведут бизнес с Россией из-за ее участия в военных действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин выразил поддержку идее прекращения огня на Украине, но для ее реализации необходимо решить ряд вопросов, связанных с неподконтрольностью киевского режима. Песков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не определили точные даты для следующих контактов, но продолжение переговоров планируется.

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    8 апреля 2025, 09:23 • Новости дня
    Трамп анонсировал рекордный оборонный бюджет США в 1 трлн долларов
    Трамп анонсировал рекордный оборонный бюджет США в 1 трлн долларов
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп рассказал о подготовке администрацией Белого дома оборонного бюджета США в размере около 1 трлн долларов.

    Известно, что Трамп заявил о подготовке его администрацией оборонного бюджета в размере приблизительно 1 трлн долларов, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что это будет самый большой бюджет, предоставленный военным, и его цель – укрепление оборонных сил страны на фоне угроз со стороны различных мировых сил.

    Президент США отметил, что такой шаг обусловлен усилением угроз по всему миру. Он подчеркнул, что для США важно оставаться сильными в условиях нарастающей напряженности.

    Несмотря на значительный размер предлагаемого бюджета, президент подчеркнул его необходимость для поддержания вооруженных сил страны на должном уровне.

    Министр обороны США Пит Хегсет на встрече присутствовал, но сразу не стал комментировать заявление президента. Позже он отметил, что это будет первый оборонный бюджет США, достигающий триллиона долларов, добавив, что президент Трамп активно занимается восстановлением вооруженных сил страны.

    Ранее в ходе встречи глав МИД стран – членов Североатлантического альянса в Брюсселе госсекретарь США Марко Рубио сообщил о планах Вашингтона увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП страны. Он призвал союзников последовать примеру Вашингтона.

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    7 апреля 2025, 18:52 • Новости дня
    Евросоюз назвал сроки введения ответных мер против США

    Евросоюз утвердит и введет в апреле первые контрмеры против пошлин США

    Tекст: Ирма Каплан

    Евросоюз утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США. Первый пакет будет введен в действие 15 апреля, второй – 15 мая, заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на неформальной министерской встрече ЕС по торговле в Люксембурге заявил о планах Евросоюза утвердить контрмеры против повышения пошлин США, их утвердят 9 апреля, передает ТАСС.

    По его словам, первый пакет ответных мер будет введен в действие 15 апреля, а дополнительные последуют 15 мая. Шефчович отметил, что Еврокомиссия нацелена на переговорное решение конфликта с США, но не собирается ждать бесконечно.

    Европейская комиссия готова защитить интересы европейских компаний и граждан от последствий повышения американских пошлин, которые, по мнению ЕС, нарушают правила международной торговли и наносят ущерб экономике стран – членов союза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Венгрия в Люксембурге отказалась поддержать ответные тарифные меры ЕС против США. Евросоюз же намерен ответить на 20-процентные пошлины США с «позиции силы», обсудив стратегию ответного удара на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

    Еврокомиссия ранее выступила за введение ответных пошлин на ряд американских товаров, включая мясо, пылесосы и туалетную бумагу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом призвала к переговорам с президентом США из-за новых пошлин, предупреждая о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

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    8 апреля 2025, 10:19 • Новости дня
    Китай пообещал «бороться до конца» против тарифов США

    Tекст: Александра Юдина

    Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира, пишет Bloomberg.

    Власти Китая заявили, что «угроза США усилить тарифы на Китай – это ошибка на ошибке» и добавило, что в случае, если США настоят на своем, Китай «будет бороться до конца», передает Bloomberg.

    Экономист Societe Generale SA Мишель Лам отметила, что, если Трамп не отступит, инвесторам стоит готовиться к торговому разрыву между двумя странами.

    Китайские власти сигнализировали о своей решимости поддерживать рынки, ослабляя контроль за юанем для увеличения привлекательности экспорта и скупая активы через государственные фонды.

    Также были обещаны кредиты для стабилизации рынка, а кроме того, сообщено о возможности раннего внедрения некоторых стимулов.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины в 50% на китайские товары, если Пекин не откажется от ответных мер на американские тарифы.

    Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии. В ответ Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США.

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    7 апреля 2025, 18:27 • Новости дня
    Венгрия отказалась поддержать ответные тарифные меры ЕС против США

    Сийярто заявил об отказе страны поддерживать ответные меры ЕС на тариф США

    Tекст: Ирма Каплан

    Венгрия не станет поддерживать ответные меры Евросоюза на повышение импортных тарифов Соединенными Штатами, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто журналистам после министерской встречи ЕС по торговле в Люксембурге.

    Правительство Венгрии не станет поддерживать Евросоюз в ответных мерах на решение США повысить импортные тарифы. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил об этом после министерской встречи ЕС по торговле в Люксембурге, передает ТАСС.

    «Еврокомиссия сейчас готовит меры, которые могут стать ответом на решение США о повышении тарифов. Мы не поддерживаем действия Евросоюза в ответ на объявление США о повышении тарифов», – сказал он в интервью венгерским журналистам.

    По словам Сийярто, Венгрия считает, что такие ответные действия могут навредить европейской экономике. В Будапеште уверены в необходимости поддерживать диалог с США, чтобы избежать торговых конфликтов и способствовать укреплению экономических связей.

    Венгрия является членом Евросоюза, но по ряду вопросов, таких как внешняя торговля и тарифная политика, занимает самостоятельную позицию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз намерен ответить на 20-процентные пошлины США с «позиции силы», обсудив стратегию ответного удара на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

    Еврокомиссия ранее выступила за введение ответных пошлин на ряд американских товаров, включая мясо, пылесосы и туалетную бумагу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом призвала к переговорам с президентом США из-за новых пошлин, предупреждая о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

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    7 апреля 2025, 23:18 • Новости дня
    США не устроило предложение Евросоюза об уступках по таможенным пошлинам

    Трамп счел предложенные Евросоюзом уступки в двусторонней торговле с США недостаточными

    Tекст: Антон Антонов

    Отвечая на вопрос о предложенных Евросоюзом уступках США по таможенным пошлинам, американский президент Дональд Трамп заявил, что не считает такие уступки достаточными.

    «Нет», – ответил глава американского государства на соответствующий вопрос. Он заявил об этом на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, передает ТАСС.

    Американский лидер считает, что ЕС «ведет себя очень-очень плохо» по отношению к США. «Они не принимают наши автомобили, как Япония. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не принимают… и так не будет», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он полагает, что создание ЕС произошло с целью нанести ущерб США в торговле.

    Кроме того, он заявил, что Канада и Мексика «мошенничают, как сумасшедшие», в торговых отношениях с США. Также президент США подтвердил намерение ввести дополнительные пошлины в размере 50% в отношении импорта из Китая в том случае, если Пекин не отменит собственные ответные тарифы к полудню 8 апреля (19.00 мск вторника).

    Напомним, США начали обещанную самую масштабную в современной истории тарифную войну. Пошлины от 10% до 50% вводятся против 180 стран. Таможенные пошлины вызвали массовые протесты в США. Евросоюз сообщил, что утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США. При этом ЕС предложил США взаимно обнулить пошлины.

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    7 апреля 2025, 22:56 • Новости дня
    Трамп объявил о прямых переговорах с Ираном

    Трамп анонсировал встречу «почти на высшем уровне» с Ираном для обсуждения сделки

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном в субботу, надеясь на заключение сделки, которая будет предпочтительнее, чем противоположные сценарии.

    По словам президента США, в субботу должна состояться крупная встреча «почти на высшем уровне» с Ираном. Трамп подчеркнул, что переговоры начаты по инициативе Ирана, и выразил надежду на достижение взаимовыгодной сделки, так как противоположный исход никому не нужен, передает РИА «Новости».

    Президент не уточнил, касаются ли переговоры ядерной программы, отметив лишь, что достижение сделки было бы предпочтительнее, чем ее отсутствие.

    Он также упомянул, что Израиль поддерживает стремление избежать негативных последствий, и выразил надежду на успех переговоров, отметив, что это в интересах Ирана.

    Ранее президент США отправил послание верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предложением обсудить ядерную проблематику, однако Тегеран отказался от прямого диалога, предпочитая вести переговоры через посредников.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху решил предложить США «ливийскую модель» для Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности Исламской Республики к равноправному диалогу с США на фоне угроз президента США Дональда Трампа о возможных бомбардировках и пошлинах.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился привести Вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности на фоне опасений возможной атаки Израиля.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков осудил угрозы США в отношении Ирана, назвав их неуместными, и предложил помощь России в выстраивании диалога между странами.

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    8 апреля 2025, 06:12 • Новости дня
    Власти США захотели провести военный парад в Вашингтоне

    Tекст: Антон Антонов

    Представитель армии США сообщил о планах провести военный парад в Вашингтоне 14 июня – это не только день основания американской армии, но и день рождения нынешнего президента страны Дональда Трампа, пишет Hill.

    «Есть планы провести парад, в котором примут участие военные», – приводит Hill слова представителя армии. Однако окончательное решение пока не принято, передает РИА «Новости».

    Парад, как ожидается, пройдет по улицам Вашингтона, растянувшись почти на 6,5 км от Арлингтона в штате Вирджиния до Белого дома. По информации издания, планирование этого мероприятия началось еще в 2024 году. С тех пор намеченное событие увеличилось по количеству участвующих подразделений. Пентагон пока не разглашает подробности, хотя, вероятно, парад может организовать командование армии, которое отвечает за крупные государственные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2019 году в рамках празднования Дня независимости США над центром Вашингтона прошел военно-воздушный парад. Планы администрации США отпраздновать День независимости, устроив в Вашингтоне небольшой военный парад, тогда раскололи американское общество.

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    7 апреля 2025, 19:44 • Новости дня
    Белый дом опроверг слухи о приостановке пошлин Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба Белого дома опровергла сообщения о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения 90-дневной паузы на новые импортные пошлины.

    Такие публикации были названы «фейк-ньюз» в официальном аккаунте пресс-офиса Белого дома в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Ранее в интернете появилась информация, что директор Национального экономического совета администрации США Кевин Хассетт якобы заявил в интервью телеканалу CNBC о трехмесячном моратории на введение тарифов. Однако пресс-служба Белого дома указала, что Хассетт не давал таких комментариев.

    Для подкрепления своей позиции Белый дом привел фрагмент другого телеинтервью Хассетта, где он объясняет, что позиция Трампа по поводу пошлин всегда подразумевала изменения подходов, а не мораторий.

    Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.

    Основные биржевые индексы в Нью-Йорке начали неделю с падения на 3-4% из-за новых пошлин.

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    8 апреля 2025, 14:45 • Новости дня
    Дуда опроверг вывод американских войск из Польши

    Президент Польши заявил о перемещении войск США на другие базы по решению НАТО

    Tекст: Ирма Каплан

    Перемещение американских войск из хаба в Жешуве на другие базы в Польше было согласовано НАТО и не означает вывод войск из страны, сообщил президент Польши Анджей Дуда.

    Американские военные перемещены из логистического хаба в аэропорту города Жешув на другие базы в Польше в ходе передислокации, что согласовано на уровне НАТО. Никакого вывода войск США из страны нет, заявил на пресс-конференции в Таллине польский президент Анджей Дуда.

    «Я знаком с этим вопросом, мне знакома эта тема об ответственности за безопасность аэропорта Жешув. Этот вопрос ранее обсуждался на уровне альянса», – приводит слова Дуды телеканал Polsat News.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также опроверг вывод американских  войск из страны, добавив, что их дислокация изменится.

    По его словам, по решению саммита НАТО в Вашингтоне характер миссии в Ясенках, где находится логистический хаб, изменился, и задачи переходят к другим союзникам, включая Норвегию, Германию и Британию.

    «Прежние задачи американских войск в Ясенке переходят к их союзникам. Войска США остаются в Польше, но в других местах. Сейчас в миссии в Ясенке задействованы в основном норвежские, немецкие, британские и польские войска, а также другие союзники», – написал он в соцсети Х.

    Объединенное командование ВС США в Европе и Африке решило переместить военных и технику из Жешува. Временный контингент США дислоцировался там с 2022 года. На саммите НАТО в 2024 году также приняли решение о создании миссии NSATU для поддержки и координации военных поставок Украине.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, будущее военного хаба в польском Жешуве, важного для поставок оружия на Украину, оказалось под вопросом из-за позиции президента США Дональда Трампа.

    В начале марта премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставки военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.

    Тогда же США временно прервали поставки военной помощи Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

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    8 апреля 2025, 12:32 • Новости дня
    Пушков назвал страны Европы филиалами «глубинного государства»

    Сенатор Пушков указал на глобальный масштаб влияния «глубинного государства»

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенатор Алексей Пушков заявил о существовании глобального «глубинного государства», которое контролирует политические процессы и назначает лидеров стран, включая Францию, Британию и Германию.

    «Глубинное государство» перестало быть чисто американским феноменом, оно уже глобально и существует на международном уровне, расставляя своих ставленников на руководящие посты государств, заявил сенатор Алексей Пушков.

    «Оно расставляет своих ставленников на посты премьеров и президентов, как, например, Ротшильды и их структуры соорудили Макрона "из того, что было" и поставили во главе Франции. И таких примеров в Европе много», – написал он в своем Telegram-канале.

    Сенатор отметил, что «глубинное государство» отвечает и за отмену результатов не устраивающих его голосований, и снимает неугодных кандидатов с политической гонки, и дает установки либеральным СМИ, и манипулирует сознанием общественности.

    «Британия, Франция, Германия – его филиалы. Это глобальное "глубинное государство" нацелено на продолжение войны на Украине – премьер Грузии Кобахидзе все сказал верно. Оно ненавидит Трампа и твердо намерено пережить его», – резюмировал Пушков.

    Как писала 7 апреля газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «глубинное государство» виновно в продолжении военных действий на Украине. Он добавил, что сотрудничество Украины с европейской бюрократией для народа страны никакой пользы не имеет.

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    8 апреля 2025, 13:05 • Новости дня
    Песков: Россия поддержала предстоящие переговоры США и Ирана в Омане

    Песков сообщил о поддержке Москвой контактов США и Ирана по ядерному вопросу

    Tекст: Ирма Каплан

    Россия приветствует предстоящие переговоры между США и Ираном в Омане, которые призваны снизить напряженность вокруг ядерного досье Ирана, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Россия приветствует предстоящие контакты между США и Ираном в Омане и поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование иранского ядерного вопроса с помощью политико-дипломатических мер, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

    «Безусловно. Мы неоднократно говорили, что мы являемся сторонниками урегулирования проблемы иранского ядерного досье посредством политико-дипломатических мер... Если это будет так, это можно только приветствовать», – передает слова Пескова ТАСС.

    Он добавил, что в Кремле известно об определенных прямых и непрямых запланированных в Омане контактах, что можно только приветствовать, так как «это может привести к деэскалации напряженности вокруг Ирана».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о планах провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном, надеясь на заключение выгодной сделки. При этом в марте Иран отказал США в прямых переговорах о ядерной программе и провел новый раунд ядерных переговоров с Европой. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что Вашингтон требует от Ирана полного отказа от ядерной программы, предупреждая о возможных последствиях в случае несогласия.

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