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В ЕС захотели ответить на пошлины США с «позиции силы»
Politico: Евросоюз обсудит ответ на пошлины США с «позиции силы»
Евросоюз намерен ответить на 20-процентные пошлины США с «позиции силы», обсудить стратегию ответного удара и возможные пошлины на американские товары на предстоящей встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге, сообщает Politico.
По данным европейского издания Politico, Евросоюз планирует ответ на введенные США пошлины в размере 20%. Источники в ЕС сообщили, что Брюссель стремится избежать эскалации торговых отношений с Вашингтоном, но большинство стран ЕС убеждены в необходимости мер, которые привлекут внимание американской администрации, передает ТАСС.
Один из европейских дипломатов заявил, что участники обсуждений считают, что ЕС не обязательно должен ответить немедленно, но «обязательно – с позиции силы». Он сравнил ситуацию с общением со «школьным задирой», которого необходимо «щелкнуть по носу».
Предполагается, что главы МИД стран ЕС обсудят возможные меры на встрече в Люксембурге в понедельник. По информации собеседников Politico, планируются обсуждения стратегии ответного удара и секторов американской промышленности, которые ЕС хочет обложить пошлинами.
Еврокомиссия предложила ввести ответные пошлины на ряд американских товаров, включая мясо и пылесосы, а также туалетную бумагу.
Илон Маск высказался за создание зоны свободной торговли между США и ЕС, призвав к нулевым тарифам и свободе передвижения, несмотря на пошлины, установленные Трампом.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости переговоров с президентом США в связи с новыми пошлинами, предупреждая о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.