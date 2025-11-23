Депутат Колесник пригрозил Литве из-за возможной блокировки Калининграда

Эксперт спрогнозировал появление в итоговом плане по Украине новых пунктов

Tекст: Андрей Резчиков

«Существуют принципиально разные подходы и позиции у США и ряда европейских стран. В первую очередь это проявилось в том, что к подготовке мирного плана президента США Дональда Трампа не были допущены европейцы. И таким образом Соединенные Штаты в лишний раз продемонстрировали то, что не видят среди европейских коллег конструктивного партнера для урегулирования конфликта на Украине», – считает Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

Собеседник назвал очевидным, что все 28 пунктов мирного плана Трампа «не являются окончательными и безоговорочными». «Целый ряд этих пунктов требует колоссальной доработки и «расшития», то есть более четкой и конкретной интерпретации. В итоговом документе, я уверен, будет еще около десяти новых пунктов касательно вопросов безопасности и многого другого. Но уже сейчас совершенно очевидно, что европейская позиция менее конструктивная, чем американская», – подчеркнул Денисов.

Политолог полагает, что участие европейцев в обсуждении мирного плана США «скорее, может только навредить этому процессу».

«Целый ряд стран, пытаясь влезть в вопросы урегулирования, будут предлагать новые инициативы, которые вряд ли будут приемлемы для российской стороны. Тем самым это будет означать затягивание конфликта. Эти 28 пунктов вполне могут стать основой для нормальной дискуссии и переговорного процесса. Чем меньше европейцы будут встревать в этот процесс, тем вероятнее его дальнейшее эффективное продвижение», – добавил Денисов.

То, что лидеры ЕС, Канады и Японии публично требуют доработки плана США по Украине и воспринимают его чуть ли как не сверхъестественный реверанс в сторону России – это их проблема, акцентирует спикер.

«Они сами загнали себя в такую ситуацию своей риторикой, действиями и предложениями, они же считают себя святее папы римского в вопросе урегулирования конфликта, подразумевая, что их позиция будет радикальнее, чем у украинского руководства. Вот в чем ключевая проблема. Для России же ключевые вопросы обозначены президентом – необходимо добиться целей специальной военной операции. И пусть лучше это будет сделано через переговорный процесс и те или иные компромиссы, что будет целесообразнее в нынешней ситуации», – добавил собеседник.

При этом за «озабоченностью» союзников сокращением ВСУ до 600 тыс. человек видна попытка зацепиться за конкретную цифру исключительно ради критики плана.

«Большинство из этих 28 пунктов прописаны достаточно широко, что дает возможности для разного толкования и сужает возможности для конструктивной критики. А за конкретную цифру касательно численности ВСУ легко зацепиться. На самом деле это не про рациональный подход ради доработки документа, чтобы он стал реальной основой для мирного урегулирования. Эта критика направлена на то, чтобы вообще вычеркнуть вопросы переговоров и продолжать конфликт дальше», – пояснил политолог.

В субботу лидеры Евросоюза, Канады и Японии в совместном заявлении потребовали доработать план США по урегулированию на Украине. Документ был опубликован Еврокомиссией по итогам встречи лидеров Евросоюза, восьми стран объединения, Норвегии, Японии и Канады в Йоханнесбурге. В нем также выражается обеспокоенность по поводу сокращения украинских вооруженных сил, поскольку это якобы может сделать Киев уязвимым.

В заявлении подчеркивается важность диалога с Киевом и Вашингтоном – ЕС намерен в ближайшие дни продолжить обсуждение плана Трампа и готов внести свой вклад для достижения устойчивого мирного урегулирования.

Трамп заявил накануне, что Владимиру Зеленскому придется одобрить план или продолжать боевые действия. Сейчас Украина, Франция, Германия и Британия прорабатывают альтернативные варианты урегулирования.