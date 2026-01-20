В Обнинске пенсионер умер после ожогов от горячей воды в ванной

В Обнинске пенсионер умер после ожогов от горячей воды в своей квартире

Tекст: Тимур Шайдуллин

В прокуратуре Калужской области сообщили о смерти 75-летнего мужчины, который получил ожоги при пользовании горячей водой в своей квартире. Потерпевший был госпитализирован, однако спустя 22 дня скончался в больнице.

В сообщении отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее городские власти Обнинска опровергли распространенную в СМИ и Telegram-каналах информацию о массовых случаях бытовых ожогов среди жителей города. В пресс-службе администрации города сообщили ТАСС, что за декабрь 2025 и январь 2026 годов в больницу поступила только одна жалоба на ожоги от горячей воды.

В администрации добавили, что управляющим компаниям было поручено провести дополнительную проверку терморегуляторов в жилых домах. Кроме того, на 26 января запланированы внеплановые проверки нескольких управляющих компаний города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре в одном из медучреждений Омска скончался 78-летний мужчина, получивший тяжелые ожоги после падения в яму с кипятком на улице.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о халатности против работников АО «Тепловая компания». А мэр Омска заявил, что компания окажет помощь родственникам пострадавшего.

Ранее в Приднестровье пенсионер скончался в больнице после попытки согреться утюгом на фоне энергетического кризиса, что стало первой подобной смертью в регионе.