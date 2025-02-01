Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведет себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, как будто добавили что-то новое в мое восприятие происходящего.0 комментариев
Пенсионер в Приднестровье умер, пытаясь согреться утюгом
В Приднестровье пенсионер скончался, пытаясь согреть дом утюгом из-за энергокризиса
В Приднестровье пенсионер скончался в больнице после попытки согреться утюгом на фоне энергетического кризиса, что стало первой подобной смертью в регионе.
Как сообщает РИА «Новости», информацию подтвердил пресс-центр министерства внутренних дел ПМР.
Мужчина из Слободзеи был найден без сознания с сильными ожогами в своем доме, который вскоре после этого был потушен пожарными. По словам родственников, мужчина часто использовал утюг для обогрева комнаты, в которой спал.
Это первый случай смерти в Приднестровье, связанный с нарушением правил безопасности при эксплуатации электрооборудования на фоне текущего энергокризиса. Министерство внутренних дел опубликовало заявление об этом инциденте на своем Telegram-канале, призывая граждан соблюдать меры безопасности.
В Приднестровье увеличилось число простудных заболеваний из-за отсутствия отопления и энергетического кризиса, особенно среди детей, что привело к росту числа госпитализаций.
Президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил власти Кишинева в задержке помощи, выделенной ЕС для преодоления энергетического кризиса.
Приднестровье столкнулось с угрозой «завоздушивания» газовых систем из-за почти исчерпанных запасов топлива, что может привести к длительным перебоям в газоснабжении и серьезным последствиям для потребителей.