Пенсионер в Приднестровье умер, пытаясь согреться утюгом

В Приднестровье пенсионер скончался, пытаясь согреть дом утюгом из-за энергокризиса

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает РИА «Новости», информацию подтвердил пресс-центр министерства внутренних дел ПМР.

Мужчина из Слободзеи был найден без сознания с сильными ожогами в своем доме, который вскоре после этого был потушен пожарными. По словам родственников, мужчина часто использовал утюг для обогрева комнаты, в которой спал.

Это первый случай смерти в Приднестровье, связанный с нарушением правил безопасности при эксплуатации электрооборудования на фоне текущего энергокризиса. Министерство внутренних дел опубликовало заявление об этом инциденте на своем Telegram-канале, призывая граждан соблюдать меры безопасности.

В Приднестровье увеличилось число простудных заболеваний из-за отсутствия отопления и энергетического кризиса, особенно среди детей, что привело к росту числа госпитализаций.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил власти Кишинева в задержке помощи, выделенной ЕС для преодоления энергетического кризиса.

Приднестровье столкнулось с угрозой «завоздушивания» газовых систем из-за почти исчерпанных запасов топлива, что может привести к длительным перебоям в газоснабжении и серьезным последствиям для потребителей.