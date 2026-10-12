12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.8 комментариев
Лосенок вышел к людям в жилом комплексе в Коммунарке
В жилом комплексе в Коммунарке заметили гуляющего лосенка
Жители жилого комплекса в Коммунарке заметили на территории района молодого лося, который не проявляет агрессии и спокойно осматривает окрестности, сообщили СМИ.
Жильцы обратились в управляющую компанию из-за появления лосенка, который спокойно гулял по району и не проявлял признаков агрессии, передает канал 360.ru.
Местные жители выразили беспокойство, что животное могут сбить машины.
«У нас не такой сильный поток машин и много лежачих полицейских, поэтому надеемся, что все будет хорошо и помощь скоро подоспеет», – заявила одна из местных жительниц.
Людям рекомендовали сохранять спокойствие при встрече с лосем, не кричать, не делать резких движений и тихо отойти на безопасное расстояние в 25–30 метров. Жильцов также призвали не смотреть животному прямо в глаза, не поворачиваться к нему спиной, не пытаться гладить, кормить или фотографировать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду экологи опровергли наличие диких волков и медведей в Москве.
В прошлом месяце автоэксперт рассказал, как быть водителю при ДТП с животным.
Автобус с пассажирами сбил лося на трассе в Ленобласти.