Лосенок вышел к людям в жилом комплексе в Коммунарке

В жилом комплексе в Коммунарке заметили гуляющего лосенка

Tекст: Дарья Григоренко

Жильцы обратились в управляющую компанию из-за появления лосенка, который спокойно гулял по району и не проявлял признаков агрессии, передает канал 360.ru.

Местные жители выразили беспокойство, что животное могут сбить машины.

«У нас не такой сильный поток машин и много лежачих полицейских, поэтому надеемся, что все будет хорошо и помощь скоро подоспеет», – заявила одна из местных жительниц.

Людям рекомендовали сохранять спокойствие при встрече с лосем, не кричать, не делать резких движений и тихо отойти на безопасное расстояние в 25–30 метров. Жильцов также призвали не смотреть животному прямо в глаза, не поворачиваться к нему спиной, не пытаться гладить, кормить или фотографировать.

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