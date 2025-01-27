В Приднестровье отметили всплеск заболеваний из-за холода в квартирах

Власти Приднестровья сообщили об увеличении числа больных из-за отсутствия отопления в квартирах

Tекст: Максим Попов

Президент непризнанной Приднестровской республики Вадим Красносельский заявил о резком увеличении числа простудных заболеваний, передает ТАСС. Это произошло на фоне продолжающегося уже почти месяц отсутствия отопления в квартирах граждан из-за энергетического кризиса.

В больницах республики увеличено количество мест до 2,5 тыс., однако число пациентов продолжает расти, добавил Красносельский. «Мы увеличили число мест в больницах из-за резкого всплеска простудных и других заболеваний у людей, которые уже почти месяц мерзнут в неотапливаемых квартирах», – приводит агентство его слова. Красносельский отметил, что в больницах, в отличие от квартир, тепло, и некоторые родители просят забрать детей в больницу.

Глава республики выразил надежду на скорейшее возобновление поставок газа в Приднестровье. По его словам, переговоры могут завершиться на этой неделе, что позволит вернуть тепло в квартиры практически сразу после начала поставок. «При хороших раскладах газ придет к концу этой недели, если не будет чисто физического противодействия этому», – добавил он.

Напомним, с начала января Газпром прекратил поставки газа в Молдавию из-за запрета на транзит через Украину и нерешенного вопроса с долгом Кишинева за потребленный газ. В результате Молдавская ГРЭС, обеспечивавшая электроэнергией Молдавию и Приднестровье, перешла на угольное топливо.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта. При этом без газоснабжения оказались более 51 тыс. человек в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах. Накануне стало известно, что молдавское правительство решило выделить 3 млн кубометров газа Приднестровью в долг для поддержки давления в газотранспортной системе.