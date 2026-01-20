Жители Кривого Рога устроили митинг из-за отключения света

Tекст: Вера Басилая

По информации издания «Страна», на митинг в Кривом Роге вышли жители в связи с отсутствием электроэнергии в их домах более суток, передает ТАСС.

Точное число участников акции не называется. Ранее, 17 января, местные жители уже перекрывали дорогу, выражая протест против длительных отключений света.

Ранее группа жителей в пригороде Киева заблокировала шестиполосную дорогу после почти двух суток отсутствия электроснабжения в жилом комплексе.

Жители Киева сталкиваются с отключениями электроэнергии более чем на 36 часов, а электроснабжение восстанавливается лишь на два-три часа.

На Украине будет действовать новый график отключения электроэнергии, при котором свет может отсутствовать более 16 часов.