ДТЭК предупредил жителей Украины об отключениях света более чем на 16 часов

Гендиректор YASNO Коваленко: Свет на Украине может отсутствовать более 16 часов

Tекст: Антон Антонов

Коваленко отметил, что сейчас в Киеве действует режим экстренных отключений, который предусматривает «три часа со светом и десять часов без», передает ТАСС.

Он добавил, что прежние интервалы, когда максимальные отключения составляли семь часов, а подача света происходила в течение 3,5 часов, более не актуальны, поскольку «ситуация в энергосистеме изменилась».

По словам Коваленко, сейчас отключения могут продолжаться более 16 часов. «Это текущая реальность», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в энергетике на Украине действует режим чрезвычайной ситуации. Сообщалось, что в Киеве сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики.