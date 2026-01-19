Тогда, в феврале 2022-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.11 комментариев
ДТЭК предупредил жителей Украины об отключениях света более чем на 16 часов
Гендиректор YASNO Коваленко: Свет на Украине может отсутствовать более 16 часов
На Украине будет действовать новый график отключения электроэнергии, при котором свет может отсутствовать более 16 часов, сообщил генеральный директор компании YASNO (входит в украинский энергетический холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.
Коваленко отметил, что сейчас в Киеве действует режим экстренных отключений, который предусматривает «три часа со светом и десять часов без», передает ТАСС.
Он добавил, что прежние интервалы, когда максимальные отключения составляли семь часов, а подача света происходила в течение 3,5 часов, более не актуальны, поскольку «ситуация в энергосистеме изменилась».
По словам Коваленко, сейчас отключения могут продолжаться более 16 часов. «Это текущая реальность», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в энергетике на Украине действует режим чрезвычайной ситуации. Сообщалось, что в Киеве сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики.