Беспилотники атаковали вышки связи иранской оппозиции в Ираке
Дроны нанесли удар по вышкам связи иранской оппозиции близ иракской Сулеймании
В районе Сулеймании в Иракском Курдистане дроны атаковали вышки связи, которыми пользуются структуры иранской оппозиции.
Источники в органах безопасности подтвердили, что целью нападения стала телекоммуникационная инфраструктура, которую используют силы иранской оппозиции, пишет Reuters.
Атака с применением беспилотных летательных аппаратов была направлена на объекты, расположенные в непосредственной близости от города Сулеймания. Этот населенный пункт находится в пределах Иракского Курдистана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран провел операцию против сепаратистских группировок на иракской территории. Позиции вооруженных сил Ирана у границы с Иракским Курдистаном подверглись воздушной атаке.