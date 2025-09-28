Дуров рассказал о давлении французских спецслужб на Telegram

Дуров сообщил о попытках заставить Telegram блокировать молдавские каналы

Tекст: Евгения Караваева

Владелец Telegram Павел Дуров заявил, что примерно год назад во время пребывания в Париже к нему через посредника обратились представители французских спецслужб с просьбой помочь молдавским властям заблокировать определенные Telegram-каналы перед выборами президента Молдавии. Об этом сообщил сам Дуров в Telegram.

По его словам, после проверки жалоб представителей Франции и Молдавии, несколько каналов, действительно нарушавших правила платформы, были удалены.

«В обмен на это сотрудничество французская разведка пообещала «сказать обо мне хорошие вещи» судье, выдавшему ордер на мой арест в августе прошлого года», - сообщил Дуров. Он отметил, что подобное предложение было абсолютно неприемлемо и могло представлять собой либо попытку вмешательства в судебный процесс, либо манипуляцию его правовой ситуацией для политического влияния в Восточной Европе.