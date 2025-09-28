Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к мощным антивоенным выступлениям, как в 70–80-е годы ХХ столетия, западной политической элите придется с ним считаться.0 комментариев
Павел Дуров сообщил о попытках французских спецслужб добиться цензуры молдавских Telegram-каналов накануне выборов в Молдавии.
Владелец Telegram Павел Дуров заявил, что примерно год назад во время пребывания в Париже к нему через посредника обратились представители французских спецслужб с просьбой помочь молдавским властям заблокировать определенные Telegram-каналы перед выборами президента Молдавии. Об этом сообщил сам Дуров в Telegram.
По его словам, после проверки жалоб представителей Франции и Молдавии, несколько каналов, действительно нарушавших правила платформы, были удалены.
«В обмен на это сотрудничество французская разведка пообещала «сказать обо мне хорошие вещи» судье, выдавшему ордер на мой арест в августе прошлого года», - сообщил Дуров.
Он отметил, что подобное предложение было абсолютно неприемлемо и могло представлять собой либо попытку вмешательства в судебный процесс, либо манипуляцию его правовой ситуацией для политического влияния в Восточной Европе.
Вскоре после этого Telegram получил второй список «проблемных» молдавских каналов. По словам Дурова, на этот раз практически все указанные ресурсы были полностью легальны и не нарушали правила, за исключением того, что высказывали позиции, неугодные властям Франции и Молдавии. Telegram отказался выполнять этот запрос, подчеркнув приверженность свободе слова и пообещав публично разоблачать попытки давления и цензуры со стороны властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Молдавии начали голосовать на парламентских выборах в Москве. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к гражданам, обвинив участников выборов в коррупции и пообещала раскрыть доказательства нарушений.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон предупредил о возможной аннуляции парламентских выборов и призвал граждан выйти на акцию протеста.