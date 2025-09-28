Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.4 комментария
Санду допустила отмену результатов выборов в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду выступила с обращением, где обвинила участников выборов в коррупции и пообещала раскрыть доказательства нарушений.
В Молдавии уже начинают обсуждать возможную отмену итогов парламентских выборов, сообщает «Комсомольская правда».
Президент страны Майя Санду выступила с обращением к гражданам, в котором заявила о предполагаемых фактах коррупции на выборах и попытках дестабилизации.
«Мы знаем, что вмешательства было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы. Мы видели определенные шаги, предпринятые Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе», — заявила Санду.
Президент также отметила готовность обнародовать доказательства, подтверждающие коррупционные схемы, связанные с избирательным процессом. По словам Санду, расследования по этим фактам уже ведутся, и власти намерены действовать строго в рамках закона.
Скандальная атмосфера вокруг выборов подогревается сообщениями о проведении обысков в домах депутатов, которые, по мнению политиков, неугодны нынешней власти. Некоторые из них даже подверглись попыткам ареста. Российских наблюдателей на участки в Молдавии не пустили, что также стало предметом критики со стороны оппозиции.
Утром в воскресенье в Москве открылись два избирательных участка, где проживающие в России граждане Молдавии с утра голосуют за 101 депутата нового парламента.
Накануне выборов Молдавия отказала десяткам иностранцев во въезде.
По мнению экспертов, прозападная и пропрезидентская партия «Действие и солидарность» попытается сохранить большинство за счет грубых фальсификаций.