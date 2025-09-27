Tекст: Дмитрий Зубарев

Молдавия массово отказывает иностранцам во въезде накануне парламентских выборов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на очевидца событий в кишиневском аэропорту. По его словам, в последние дни иностранцев массово задерживают и допрашивают при прохождении паспортного контроля, а некоторые из них проводят в специальной комнате для ожидания несколько часов.

«В «отстойнике» – комнате с лавочками вдоль стен, без каких-либо удобств и даже банальных розеток – к тому моменту скопилось уже человек 30», – рассказал очевидец. Среди задержанных оказались граждане России, Казахстана, Киргизии, арабских стран, Израиля и Украины. Некоторых впоследствии впустили в страну, однако им пришлось пройти собеседование, напоминающее допрос: задавались вопросы о военной службе, визитах в Кишинев, знакомых в Молдавии и состоянии банковского счета, а также просили показать содержимое телефона.

Помимо рядовых граждан, в Молдавию перестали пускать иностранных наблюдателей и журналистов, что, по мнению собеседника, делается для ограничения доступа к информации о происходящем перед выборами. Ранее власти отказали во въезде съемочной группе телеканала «Имеди» из Грузии.

На этом фоне ЦИК страны не допустил к выборам оппозиционную партию «Сердце Молдовы». Кроме того, диаспоры в России и Приднестровье не смогут проголосовать из-за сокращения числа участков для голосования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки заявила о наличии у ряда европейских государств планов по оккупации Молдавии. Молдавия становится важной территорией для НАТО. Президент Майя Санду выразила готовность передать контроль над страной ВСУ и НАТО в обмен на сохранение власти.