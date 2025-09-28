Додон заявил о готовности Кишинева аннулировать парламентские выборы

Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.4 комментария
Додон сообщил о планах властей Молдавии аннулировать выборы по румынскому сценарию
Экс-президент Молдавии Игорь Додон предупредил о возможной аннуляции парламентских выборов и призвал граждан выйти на акцию протеста.
Власти Молдавии готовятся аннулировать результаты текущих парламентских выборов по румынскому сценарию, заявил экс-президент республики Игорь Додон, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что подобное решение ранее было принято в Румынии, когда в декабре 2024 года отменили итоги первого тура президентских выборов.
Додон призвал граждан республики собраться на акцию протеста у здания парламента, чтобы отстоять свое право на голос: «Сегодня у нас есть шанс поставить точку в этом вопросе. Исходя из того, что нынешние власти рассматривают возможность аннулирования выборов по румынскому сценарию, я призываю завтра в 12.00 всех выйти перед парламентом для защиты нашей победы».
Он обвинил власти в систематическом использовании давления на оппозицию, включая угрозы, шантаж, обыски и аресты оппозиционных активистов, а также напомнил об исключении оппозиционной партии «Сердце Молдовы» из парламентских выборов накануне голосования. По словам Додона, несмотря на это, Патриотический блок собирается побеждать на выборах. Также ЦИК Молдавии отстранил партию «Великая Молдова» от выборов.
Бывший президент добавил, что власти сократили количество избирательных участков в России и Приднестровье и увеличили их в Европе, рассчитывая, что голоса европейской диаспоры обеспечат победу действующей партии власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД в воскресенье, президент Молдавии Майя Санду допустила отмену результатов выборов.