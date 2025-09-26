Додон назвал приостановку партии «Сердце Молдовы» нарушением демократии

Tекст: Вера Басилая

Решение апелляционной палаты приостановить деятельность партии «Сердце Молдовы» стало предметом жесткой критики со стороны лидера Патриотического блока Игоря Додона, передает ТАСС.

«Решение апелляционной палаты приостановить деятельность партии «Сердце Молдовы» – это очевидное злоупотребление, грубое нарушение демократии и политических прав и первый шаг, чтобы ЦИК принял решение об исключении ее из избирательной кампании», – заявил Додон.

По его словам, это повлечет удаление ее представителей из списка Патриотического блока, в который она входит.

Он также отметил, что несмотря на приостановку деятельности партии, это решение не окажет влияния на участие самого Патриотического блока в парламентских выборах. Додон подчеркнул, что представители партии будут удалены из списка блока, если ЦИК примет соответствующее решение, однако блок продолжит участие в избирательной кампании.

По словам политика, действия молдавских властей против «Сердца Молдовы» являются попыткой давления на оппозицию и демонстрируют нарушение демократических принципов.

