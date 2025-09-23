Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.8 комментариев
Захарова заявила о неуверенности Кишинева в итогах выборов
Захарова объяснила антироссийские заявления Молдавии страхом проиграть выборы
Дипломат связала антироссийские обвинения Кишинева с опасениями правящих элит страны потерять власть на предстоящих выборах 28 сентября.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения Молдавии в адрес России и попытках повлиять на исход парламентских выборов, передает ТАСС.
Дипломат заявила: «Правящие круги Молдавии и их европейские спонсоры всеми силами стремятся сохранить монополию на власть, однако крайне не уверены в исходе парламентских выборов 28 сентября».
По ее словам, за пять лет прозападное руководство страны сильно ухудшило экономическую и социальную ситуацию, а недовольство жителей Молдавии вылилось в высокий антирейтинг властей – до 60%.
Захарова подчеркнула, что не имея эффективной социально-экономической политики, молдавские власти усиливают давление на оппозицию и независимые, в первую очередь русскоязычные СМИ, оправдывая это борьбой с «несуществующей угрозой со стороны Кремля».
Она отметила, что аккаунты оппозиционных политиков регулярно подвергаются атакам ботов, а весь контент из России объявлен пропагандой. Также Захарова указала на запрет трансляции советских фильмов, например, комедии «Иван Васильевич меняет профессию».
По ее словам, молдавский народ не разделяет позицию властей и не видит угрозы со стороны России, которая, как утверждает МИД, всегда была и останется надежным партнером Молдавии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Службе внешней разведки России заявили, что брюссельские евробюрократы готовы удерживать Молдавию в рамках русофобской политики любой ценой, включая военное вмешательство и фактическую оккупацию страны.
Власти Молдавии решили запретить показ фильма «Иван Васильевич меняет профессию», что, по мнению помощника президента России Владимира Мединского, приведет к их «обессмерчиванию».