    Санду готова сдать Молдавию ВСУ и НАТО в обмен на власть
    Иностранное торговое судно впервые с 2014 года зашло в Севастополь
    Глава МИД Литвы назвал дыры в обороне ЕС
    Александра Панкратова-Черного госпитализировали перед спектаклем в Кургане
    Минобороны сообщило о контроле над большей частью Купянска
    Навроцкого заподозрили в употреблении стимуляторов на Генассамблее ООН
    Пашинян заявил о возможном отказе Армении во вступлении в ЕС
    Президент Бразилии заявил о надежде на дипломатическое урегулирование на Украине
    Глава МАГАТЭ заявил о намерении баллотироваться на пост генсека ООН
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    13 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    27 комментариев
    23 сентября 2025, 18:07 • Новости дня

    Захарова заявила о неуверенности Кишинева в итогах выборов

    Захарова объяснила антироссийские заявления Молдавии страхом проиграть выборы

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломат связала антироссийские обвинения Кишинева с опасениями правящих элит страны потерять власть на предстоящих выборах 28 сентября.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения Молдавии в адрес России и попытках повлиять на исход парламентских выборов, передает ТАСС.

    Дипломат заявила: «Правящие круги Молдавии и их европейские спонсоры всеми силами стремятся сохранить монополию на власть, однако крайне не уверены в исходе парламентских выборов 28 сентября».

    По ее словам, за пять лет прозападное руководство страны сильно ухудшило экономическую и социальную ситуацию, а недовольство жителей Молдавии вылилось в высокий антирейтинг властей – до 60%.

    Захарова подчеркнула, что не имея эффективной социально-экономической политики, молдавские власти усиливают давление на оппозицию и независимые, в первую очередь русскоязычные СМИ, оправдывая это борьбой с «несуществующей угрозой со стороны Кремля».

    Она отметила, что аккаунты оппозиционных политиков регулярно подвергаются атакам ботов, а весь контент из России объявлен пропагандой. Также Захарова указала на запрет трансляции советских фильмов, например, комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

    По ее словам, молдавский народ не разделяет позицию властей и не видит угрозы со стороны России, которая, как утверждает МИД, всегда была и останется надежным партнером Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Службе внешней разведки России заявили, что брюссельские евробюрократы готовы удерживать Молдавию в рамках русофобской политики любой ценой, включая военное вмешательство и фактическую оккупацию страны.

    Власти Молдавии решили запретить показ фильма «Иван Васильевич меняет профессию», что, по мнению помощника президента России Владимира Мединского, приведет к их «обессмерчиванию».

    22 сентября 2025, 20:32 • Новости дня
    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России

    Германия поддержала разработку вооружений для атаки заводов на территории России

    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава оборонного комитета бундестага Томас Ревекамп заявил о готовности Германии содействовать Украине в создании вооружений для ударов по российским объектам.

    Германия намерена оказать поддержку Украине в разработке вооружений, необходимых для поражения промышленных объектов на территории России, передает украинский телеканал ТСН. Такое заявление сделал глава комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп, уточнив, что речь идет о средствах для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле.

    Ревекамп подчеркнул: «Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле».

    По словам депутата, Германия также заинтересована в обеспечении создания на Украине дальнобойных систем вооружений. В то же время он исключил отправку военных НАТО на Украину во время конфликта, однако допустил размещение немецких войск в будущем для гарантий безопасности, когда закончится вооруженное противостояние.

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал финансировать производство дальнобойных беспилотников на Украине на сумму 300 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем установило антирекорд по популярности, и по опросам им удовлетворены не больше четверти немцев. «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией в стране. Канцлер Фридрих Мерц может смениться досрочно.

    Европейские кураторы Украины, в том числе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и руководство бундесвера, заявили, что за атакой БПЛА стоит Москва, а не Киев, и рассмотрели инцидент в Польше как подтверждение угрозы со стороны России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обнаружении у семьи секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восьми объектов недвижимости в США.

    Комментарии (28)
    22 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву
    Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву», – написал он в своем Telegram-канале. Мэр также добавил, что на местах работают все экстренные службы города.

    Ранее в понедельник силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над двумя областями.

    Комментарии (4)
    23 сентября 2025, 15:10 • Видео
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 12:12 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил замысел Киева при налете дронов на Москву

    Военный эксперт Кнутов: Налет украинских БПЛА на Москву – пиар-акция Зеленского

    Военный эксперт объяснил замысел Киева при налете дронов на Москву
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ запускают БПЛА мелкими группами с разных направлений, пытаясь нащупать наиболее уязвимые места в системе противовоздушной обороны Москвы. Противник преследует несколько целей, одна из которых – получить от США и Европы ЗРК Patriot, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Напомним, на подлете к Москве за последние сутки сбили 41 беспилотник.

    «Налет украинских БПЛА на Москву носит политический характер. Это очередная «пиар-акция», на этот раз приуроченная к визиту Владимира Зеленского в Нью-Йорк и его предстоящей встрече с Дональдом Трампом. Зеленскому нужны аргументы для того, чтобы получить ЗРК Patriot», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что ранее ВС России нанесли удары по Киеву и другим городам Украины, где находятся оборонные предприятия, включая те, где противник в очередной раз пытался наладить выпуск оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». «В этих условиях решение направить десятки дронов на Москву призвано продемонстрировать США и Европе: ВСУ якобы способны нанести Москве ущерб, но сами они нуждаются в средствах обороны», – добавил собеседник.

    Кроме того, у происходящего есть и внутриукраинское измерение. Ранее Зеленский встретился  с представителями своей партии «Слуга народа», одной из тем стало содержание ВСУ на 2026 год. «Атакой дронов на столицу России украинская сторона хочет показать, что она может «огрызаться». В то же время это нехороший знак, который говорит о желании Зеленского воевать, что называется, до последнего украинца», – рассуждает Кнутов.

    Он указал, что налет БПЛА длится с вечера понедельника, и при этом дроны летят на Москву по две – три штуки. Такая тактика выбрана противником неслучайно. «Он запускает аппараты мелкими группами с разных направлений, пытаясь нащупать наиболее уязвимые места в нашей системе противовоздушной обороны. Если бы ВСУ сразу направили, скажем, 30-40 беспилотников, то примерно половина была бы уничтожена», – пояснил эксперт.

    «Более того, важно понимать, что у нас задействуются не только зенитно-ракетные средства, но и мобильные группы ПВО, вертолеты, которые перехватывают цели в воздухе», – перечислил аналитик, уточнив, что ни одна система не может дать 100% гарантии полной защиты от средств воздушного нападения.

    «Тем более, что дроны все время совершенствуются и создаются совместно с западными компаниями таким образом, чтобы их очень сложно было засечь на радарах. Кроме этого, Запад делится с Украиной разведданными и дает позиции, где расположены системы ПВО. В результате противник может вычислить их зону поражения и определить высоты, на которых надо проходить те или иные участки, чтобы аппараты были менее заметны», – указал собеседник.

    «Как бы то ни было, налет говорит о том, что предприятия и школы дроноводов на территории Украины продолжают действовать. Задача ВС России – их выявлять и уничтожать высокоточным оружием», – подчеркнул Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. «Любитель красивых пиар-жестов Зеленский на встречу с Трампом решил привезти красивую картинку Москвы, затянутой черным дымом. Дескать, глядите, рано нас еще списывать. Мы им там устроим мир через силу», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Но что-то пошло не так. Украинские дроны пока так и не смогли пробить систему ПВО столицы. Но это в том числе и разведка боем. Киев пробивает маршрут к Москве. То, что три десятка дронов до нее преодолели сотни километров, для них уже результат. Идет работа на поиск бреши в сам город. А ее нет», – заключил военкор.

    Напомним, на подлете к Москве за последние сутки сбили 41 беспилотник. Атаку БПЛА на столицу средства ПВО отражают с вечера 22 сентября. Обломки дрона повредили четыре машины в подмосковном Реутове, сообщил глава округа Филипп Науменко. Жертв и разрушений нет, угроза для граждан отсутствует, добавил он.

    Аэропорт Шереметьево приостанавливал прием и отправку рейсов. В Росавиации сообщали, что ограничения вводили с 20.20 мск 22 сентября до полуночи для обеспечения безопасности полетов. Около 1.00 мск гавань заработала в стандартном режиме.

    «Аэрофлоту» и «Победе» пришлось скорректировать расписание рейсов. Часть летевших в Москву самолетов была перенаправлена на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару. Авиакомпания «Аэрофлот» намерена вернуться в штатный режим выполнения рейсов до конца дня, заявили в пресс-службе.

    Отметим, всего с полуночи до 07.00 мск 23 сентября силы ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА. Беспилотники были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, а также Московским регионом и Крымом.

    Комментарии (5)
    23 сентября 2025, 15:59 • Новости дня
    Рубио назвал условие для введения новых санкций США против Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон не будет вводить дополнительные санкции против России, пока европейские партнеры продолжают закупать нефть и газ у Москвы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант усиления давления на Россию, если понадобится, однако считает необходимым согласовать такие шаги с европейскими союзниками, передает ТАСС.

    Рубио пояснил, что Европа должна первой прекратить покупки российских энергоресурсов, прежде чем Вашингтон предпримет аналогичные меры. По его словам, «в Европе есть страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России». Он добавил, что считает важным, чтобы именно европейские союзники проявили инициативу в этом вопросе.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС сократили импорт российской нефти и газа на 80%, что делает вопрос поставок «второстепенной проблемой».

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (2)
    22 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой

    Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника на подлете к Москве

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр столицы рассказал, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали два аппарата, следовавших в направлении города, пострадавших и разрушений нет.

    Два украинских беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем официальном канале, передает ТАСС. По его словам, средства ПВО Минобороны сбили цели, и, согласно предварительной информации, повреждений инфраструктуры и пострадавших граждан не зафиксировано.

    Собянин также отметил, что экстренные службы продолжают работу на местах падения беспилотников. Отмечается, что инцидент не повлиял на жизнедеятельность города, и ситуация находится под контролем городских и федеральных ведомств.

    Ранее утром мэр сообщал о семи других сбитых беспилотниках, которые также пытались атаковать столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, атаковавших Москву. Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    ПВО уничтожила семь дронов при атаке на Москву

    Собянин: ПВО уничтожила семь дронов при атаке на Москву

    ПВО уничтожила семь дронов при атаке на Москву
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Предварительно известно, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет, написал Собянин в Telegram-канале. Градоначальник добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

    Ранее Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 15:38 • Новости дня
    Минобороны сообщило о контроле над большей частью Купянска

    Минобороны: ВС России взяли под контроль 5,6 тыс. зданий в Купянске

    Минобороны сообщило о контроле над большей частью Купянска
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные взяли под контроль большую часть зданий Купянска и продолжают блокировать противника с юга, сообщило Минобороны.

    В Минобороны отметили, что операция по освобождению Купянска продолжается. По информации из Telegram-канала ведомства, российские соединения и воинские части группировки войск «Запад» взяли под контроль 5 667 (65%) зданий из 8 667 в городе.

    Минобороны подчеркнуло, что российские войска сумели заблокировать значительную группировку ВСУ с северной и западной стороны Купянска, взяв противника в полукольцо, а сейчас продолжают выполнение задач по блокированию с юга.

    «В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв в ее полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны», – заявили в Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что в Купянске блокировано до 700 военнослужащих ВСУ, из которых 250 уже уничтожено.

    Ранее ВС России взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска.

    На Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам. Военкор Федор Громов в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснил, что использование газовой трубы для перемещения заметно облегчает логистику и снабжение бойцов на переднем крае.

    Комментарии (3)
    22 сентября 2025, 20:24 • Новости дня
    ВСУ атаковали частный дом в курском приграничье

    Дрон ВСУ ранил 68-летнюю жительницу села Песчаное Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки украинского FPV-дрона в селе Песчаное получила ранение жительница Курской области, у нее диагностирована минно-взрывная травма.

    Дрон Вооруженных сил Украины атаковал частный дом в селе Песчаное Беловского района Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram, в результате обстрела ранена 68-летняя женщина.

    Женщине оказали первую медицинскую помощь. В ближайшее время пострадавшую госпитализируют в Курскую областную больницу. Медики продолжают следить за ее состоянием.

    Ранее в зоне СВО погиб поляк Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом «Курск».

    В Минобороны рассказали о ликвидации 13 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской и Курской областями в течение трех часов.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 19:36 • Новости дня
    Венгрия выступила против любых ограничений ЕС на нефть из России
    Венгрия выступила против любых ограничений ЕС на нефть из России
    @ Алена Гниденко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о невозможности надежного энергоснабжения страны без российской нефти.

    Он подчеркнул, что Будапешт выступает против любых санкций или ограничений Евросоюза на поставки нефти из России, передает ТАСС.

    «Предельно ясно, что без российской нефти надежное энергоснабжение Венгрии невозможно. Мы не можем согласиться с какими-либо европейскими мерами, которые запретят или ограничат поставки нефти по трубопроводу «Дружба», это поставит под угрозу нашу энергетическую безопасность», – заявил министр.

    Ранее Венгрия отказалась поддержать санкции ЕС против энергетических компаний России. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на сессии МАГАТЭ заявил, что энергетическая безопасность государств не должна зависеть от политических решений или санкций.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    На Мамаевом Кургане объявили победителей финала «Зарницы 2.0»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Церемония награждения финалистов военно-патриотической игры «Зарница 2.0» состоялась на Мамаевом Кургане.

    Церемония прошла у монумента «Родина-мать зовет!» и была посвящена празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. С приветственным словом к участникам обратился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, отметив, что нынешние победители – потомки поколения победителей, доказавшие свои лидерские качества.

    Награды за комбинированный марш вручила заместитель губернатора Лариса Савина. Третье место занял взвод Кама 3 (Пензенская, Кировская области, Пермский край), второе – Волга 1 (Иркутская, Кемеровская область-Кузбасс, Алтайский край), победителем стал Ахтуба 2 (Астраханская, Волгоградская области, Республика Адыгея).

    В номинации «За победу в игре. Специальный зачет» третье место занял отряд «Победа» (Южная Осетия), второе – «Вымпел-ФСБ», первое получил «Центр «ВОИН».

    В основной номинации третье место занял отряд «ВОИН-ВЕПРЬ» (Тюменская область), второе – «Доблесть» (Оренбургская область), победителем стал отряд «Зарничник 1» (Нижегородская область).

    Организаторы отметили, что в финале приняли участие более тысячи школьников, а впервые команды-армии возглавили ветераны специальной военной операции. Участники проходили испытания по тактической и огневой подготовке, выживанию, маскировке и защите от угроз, используя современные технологии. Прямые трансляции финальных боев собрали свыше 6 млн просмотров. Команды отмечали наставников, чья поддержка стала залогом успеха.

    Напомним, накануне в Волгоградской области завершился финальный этап игры «Зарница 2.0».

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 14:47 • Новости дня
    Командир бомбардировщика: Первую стопку всегда пьем за истребителей
    Командир бомбардировщика: Первую стопку всегда пьем за истребителей
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Матвей Мальгин, Валерия Городецкая

    Пилот бомбардировщика Су-34, принимающий участие в украинской спецоперации, рассказал газете ВЗГЛЯД, почему первую стопку летчики-бомбардировщики всегда пьют за истребителей.

    По его словам, в боевых условиях роль истребителей неоценима. «Истребитель прикрытия висит высоко и видит далеко. И предупреждает нас, если видит шлейф пущенной по нам зенитной ракеты», – подчеркнул летчик.

    Он отметил, что успех бомбардировщиков на 80% зависит от работы истребителей, поэтому на совместных сборах и праздниках первая стопка всегда поднимается за истребителей. «Пацаны прут до конца, молодцы. Это ведь уже о чем-то говорит, правда?» – сказал он.

    Полное интервью летчика бомбардировщика Су-34 газете ВЗГЛЯД можно прочитать здесь.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 16:46 • Новости дня
    Госдеп США призвал Киев согласиться на мирные договоренности

    Рубио: Киеву нужно согласиться на договоренности по урегулированию конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон считает нужным для Киева согласиться на договоренности по урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Украинцы должны согласиться на сделку о мире», – сказал Рубио интервью телеканалу NBC, передает ТАСС.

    Он отметил, что урегулирование конфликта является одним из важнейших приоритетов для президента США Дональда Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что на закрытой встрече с депутатами правящей партии «Слуга народа» Зеленский предупредил о «трудных решениях» в случае ухудшения ситуации на фронте.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 16:30 • Новости дня
    Зеленский проигнорировал вопрос о перспективах встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время визита в штаб-квартиру ООН глава киевского режима Владимир Зеленский не стал комментировать возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным или сроки новых переговоров.

    Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН, окруженный людьми в гражданской одежде, передает РИА «Новости». Сам он был одет в черный пиджак и брюки. На вопрос корреспондента агентства о перспективах встречи с Путиным Зеленский не ответил.

    Кроме того, Зеленский не стал реагировать на уточняющий вопрос о том, когда Киев планирует провести новый раунд переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее Путин пригласил Зеленского в Москву и выразил готовность обеспечить ему и делегации Киева безопасность при визите в российскую столицу.

    Зеленский отказался приехать в Москву для встречи с Путиным.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 15:22 • Новости дня
    СК завершил расследование дела против Гозмана в Москве

    Гозман заочно обвинен по делу о публичных призывах к терроризму

    Tекст: Денис Тельманов

    Следствие по уголовному делу в отношении Леонида Гозмана завершилось, ему инкриминируется преступление, связанное с призывами к террористической деятельности в интернете.

    Следственные органы ГСУ Следственного комитета России по Москве завершили расследование уголовного дела в отношении политика Леонида Гозмана, передает ТАСС. Гозман включен Минюстом в список СМИ-иноагентов, а также занесен в перечень террористов и экстремистов. Его заочно обвиняют по части 2 статьи 205.2 УК России – речь идет о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма с использованием интернета.

    В пресс-службе СК уточнили: «Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Леонида Гозмана. Он заочно обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы постановил оштрафовать политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом) на 45 тыс. рублей за публикации в сети без указания его статуса как иноагента. Леонид Гозман (признан в РФ иноагентом) и экс-игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (признан в РФ иноагентом) включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Китай во время парада в Пекине продемонстрировал две новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести многочисленные ядерные боеголовки.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 14:12 • Новости дня
    Песков отказался комментировать слухи о новом главе военной контрразведки ФСБ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном назначении генерал-лейтенанта Ивана Ткачева начальником Департамента военной контрразведки ФСБ.

    «Это я оставляю без комментариев. Многие назначения такого рода делаются закрытыми указами», – сказал Песков в ответ на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть слухи, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что по вопросам, связанным с такими указами, комментариев не дается.

    О назначении Ткачева ранее сообщили журналисты и некоторые Telegram-каналы.

    Комментарии (0)
    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

