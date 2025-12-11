Tекст: Ольга Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский пытается добиться разрешения на проведение выборов не ради демократии, а для самосохранения, передает ТАСС. Она подчеркнула, что Зеленский пообещал Всемирному конгрессу украинцев увеличение финансирования и прочую поддержку от Запада.

По словам Захаровой, украинский президент стремится организовать «выборы самого себя» и готов предложить заинтересованным сторонам дополнительные ресурсы в обмен на их одобрение. Захарова высказала мнение, что к этим обещаниям может добавиться попытка совместить выборы с новой волной мобилизации.

Дипломат пояснила, что если Запад согласится на условия Зеленского, тот может прибегнуть к включению представителей военкоматов в избирательные участки за рубежом, что позволит одновременно провести и избирательную кампанию, и мобилизацию.

Зеленский сообщил о своей готовности проводить президентские выборы при условии изменения законодательства и обеспечения безопасности для голосования военнослужащих.



