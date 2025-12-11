Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.3 комментария
Захарова заявила о планах Зеленского провести выборы ради себя
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский планирует увязать проведение выборов с мобилизацией.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский пытается добиться разрешения на проведение выборов не ради демократии, а для самосохранения, передает ТАСС. Она подчеркнула, что Зеленский пообещал Всемирному конгрессу украинцев увеличение финансирования и прочую поддержку от Запада.
По словам Захаровой, украинский президент стремится организовать «выборы самого себя» и готов предложить заинтересованным сторонам дополнительные ресурсы в обмен на их одобрение. Захарова высказала мнение, что к этим обещаниям может добавиться попытка совместить выборы с новой волной мобилизации.
Дипломат пояснила, что если Запад согласится на условия Зеленского, тот может прибегнуть к включению представителей военкоматов в избирательные участки за рубежом, что позволит одновременно провести и избирательную кампанию, и мобилизацию.
Зеленский сообщил о своей готовности проводить президентские выборы при условии изменения законодательства и обеспечения безопасности для голосования военнослужащих.