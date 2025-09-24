Tекст: Вера Басилая

Песков отметил, что сторонники западного пути развития страны смогут проголосовать и быть услышанными, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что многие граждане, выступающие за добрые отношения между Молдавией и Россией, по его мнению, могут остаться без права голоса на выборах.

По словам Пескова, речь идет не о попытках России повлиять на ситуацию, а о недовольстве значительной части населения Молдавии тем, что им не дают реализовать свои избирательные права.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию во вмешательстве в выборы через православных священников.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что власти России готовы признать любые итоги выборов в Молдавии при условии отсутствия фальсификаций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала антироссийские заявления руководства Молдавии со страхом проиграть выборы.