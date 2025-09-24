Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.3 комментария
Песков усомнился в возможностях оппозиции Санду на выборах
Граждане Молдавии, не согласные с курсом действующего президента Майи Санду, 28 сентября могут не получить возможность заявить о своей позиции на выборах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что сторонники западного пути развития страны смогут проголосовать и быть услышанными, передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что многие граждане, выступающие за добрые отношения между Молдавией и Россией, по его мнению, могут остаться без права голоса на выборах.
По словам Пескова, речь идет не о попытках России повлиять на ситуацию, а о недовольстве значительной части населения Молдавии тем, что им не дают реализовать свои избирательные права.
Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию во вмешательстве в выборы через православных священников.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что власти России готовы признать любые итоги выборов в Молдавии при условии отсутствия фальсификаций.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала антироссийские заявления руководства Молдавии со страхом проиграть выборы.