Шойгу: Россия примет любой исход подлинного волеизъявления народа Молдавии

Tекст: Антон Антонов

Шойгу в статье «Молдова на перепутье» для РИА «Новости» выразил сомнения в уверенности партии «Действие и солидарность» в ее победе, подчеркнув риск возможной подтасовки результатов или дестабилизации страны по сценарию «майдана» на Украине.

«Россия примет любой выбор молдавского народа. Но это должно быть реальное и подлинное волеизъявление, а не фальсификация по методике никарагуанского диктатора Сомосы, которому приписывают фразу: «Вы выиграли выборы, а я выиграл подсчет», – отметил Шойгу.

Он добавил, что только честное голосование даст молдаванам шанс выбрать между сценарием «желтых» и курсом на экономический рост, нейтралитет и мирное развитие государства.

Правительство Молдавии с 2021 года возглавляет партия «Действие и солидарность», созданная президентом Майей Санду. Новые выборы в парламент страны назначены на 28 сентября 2025 года.

