    Попытка Европы дотянуться до «Турецкого потока» провалилась
    Рар объяснил призыв Маска расформировать Еврокомиссию
    В Москве высмеяли заявление Мельника о «дырке от бублика»
    СМИ: Долина 12 лет не платила налог за четырехэтажный дворец в Подмосковье
    Путин принял президента Индонезии в Кремле
    Лавров: Россия готова ответить на враждебность Европы
    Сеул выразил протест из-за полетов военной авиации России и Китая
    Казахстан решил перенаправить нефть в Китай из-за атак Украины
    Названы даты последнего звонка и выпускного в 2026 году
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    10 декабря 2025, 13:59 • Новости дня

    Путин поблагодарил президента Индонезии за визит на ПМЭФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время встречи в Москве президент России Владимир Путин отметил вклад президента Индонезии Прабово Субианто в развитие двусторонних отношений и особо подчеркнул его участие в ПМЭФ-2025.

    Путин выразил признательность лидеру Индонезии Прабово Субианто за участие в Петербургском экономическом форуме летом, передает РИА «Новости».

    По его словам, присутствие Прабово среди гостей форума было важным событием. Президент отметил: «Мы очень благодарны Вам за то, что Вы лично приняли участие в Петербургском экономическом форуме летом этого года, в июне».

    Ранее президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что предпочел участие в ПМЭФ саммиту G7, чтобы подчеркнуть свою приверженность этому форуму.

    Напомним, в Кремле стартовали переговоры между Владимиром Путиным и Прабово Субианто по вопросам стратегического партнерства и международной повестки дня. Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии из-за стихийного бедствия.

    9 декабря 2025, 18:44 • Новости дня
    Путин рассказал о поездках без кортежа и мигалок «по-тихому»
    Путин рассказал о поездках без кортежа и мигалок «по-тихому»
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время заседания Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин поделился, что иногда передвигается по столице без кортежа и мигалок.

    Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по правам человека, что иногда ездит по Москве без сопровождения кортежа и использования спецсигналов, передает ТАСС.

    В ходе встречи Путин отметил: «Как, может быть, ни странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами». Глава государства добавил, что предпочитает иногда передвигаться по городу «по-тихому».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg назвало совместную поездку Владимира Путина и Нарендры Моди на российском «Аурусе» «лимузинной дипломатией». В ходе визита в Индию Владимир Путин отправился в Нью-Дели в автомобиле премьер-министра Нарендры Моди.

    9 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин поручил принимать детей соотечественников в школы без языкового теста
    Путин поручил принимать детей соотечественников в школы без языкового теста
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы СПЧ Валерия Фадеева о пересмотре порядка приема в образовательные учреждения детей соотечественников, вернувшихся из-за рубежа, если для ребенка русский язык является родным.

    Путин отметил, что основной задачей должна стать помощь детям в адаптации и освоении учебных предметов, если такая поддержка необходима, а не проведение дополнительных экзаменов. Глава государства также поручил внести коррективы в ранее утвержденные нормативные документы.

    «Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. <...> Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    В ноябре переехавшая из Казахстана в Тобольск 12-летняя Таисия Блаженская записала обращение из-за невозможности учиться в российской школе.

    Ранее в Москве Олю, переехавшую с Латвии, не приняли в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка.

    В октябре в Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.

    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    9 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна выполнит все поставленные задачи в ходе спецоперации на Украине.

    На заседании Совета по правам человека глава государства подчеркнул, что работа по достижению целей спецоперации будет завершена, передает ТАСС.

    «Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», – сказал Путин.

    В ноябре на совещании с Совбезом Путин заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но отказ Киева от переговоров лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в колонке для газеты ВЗГЛЯД, расчеты на «договорнячок» по Украине провалились. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Цели СВО будут решены дипломатическим путем, если позволят обстоятельства, или военным.

    10 декабря 2025, 05:28 • Новости дня
    Песков рассказал о поездках Путина по Москве за рулем без кортежа
    Песков рассказал о поездках Путина по Москве за рулем без кортежа
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин иногда лично управляет автомобилем, передвигаясь по Москве без кортежа и специальных ограничений движения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин может самостоятельно передвигаться по городу, в том числе сесть за руль автомобиля, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил это агентству, комментируя способы передвижения президента вне кортежа.

    На вопрос, бывает ли, что Путин лично управляет автомобилем или просто передвигается на машине без специальных ограничений для движения, Песков коротко сказал: «По-разному». Таким образом, пресс-секретарь подтвердил, что глава государства иногда сам садится за руль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал, что иногда передвигается по Москве без кортежа и мигалок.

    9 декабря 2025, 17:36 • Новости дня
    Путин назвал случаи выселения семей военных СВО из жилья безобразием
    Путин назвал случаи выселения семей военных СВО из жилья безобразием
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин осудил случаи выселения родственников участников спецоперации на Украине из жилья, в том числе служебного.

    Он, отвечая на доклад по этой проблеме на заседании Совета по правам человека, отметил: «Странно, что членов семей участников специальной военной операции выселяют из жилья. Да какой бы статус ни носило это жилье – человек на фронте, воюет. Что за бред вообще? Это вообще безобразие», передает ТАСС.

    Путин поручил разбираться с каждым подобным случаем индивидуально и подчеркнул, что необходимо установить личности ответственных за выселения. «Пофамильно надо выявлять этих людей и наказывать соответствующим образом», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие смогут претендовать на жилье или средства для его приобретения только один раз, за исключением случаев, связанных с улучшением жилищных условий, говорится в законопроекте правительства России, внесенном на рассмотрение в Госдуму.

    В феврале Путин поручил сохранить за военными в зонах СВО и КТО право пользования служебным жильем, закрепив это поручение в итоговом перечне заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

    9 декабря 2025, 18:38 • Новости дня
    Путин поручил разобраться с опасной ездой курьеров по улицам

    Путин поручил разобраться с представляющей опасность для граждан ездой курьеров

    Путин поручил разобраться с опасной ездой курьеров по улицам
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости урегулировать порядок движения на улицах городов, комментируя выступление члена СПЧ Марины Ахмедовой о правилах дорожного движения для курьеров.

    Он отметил, что движение курьеров действительно представляет опасность для граждан, и выразил уверенность, что решать этот вопрос в первую очередь должны местные и региональные власти. Путин подчеркнул, что регулирование может быть осуществлено с участием Министерства внутренних дел, и пообещал, что «прямо завтра» сформулирует соответствующие поручения.

    «Конечно, они представляют опасность для граждан. И разумеется, прежде всего местные, региональные власти должны с этим разобраться. Надо сделать это в том числе, наверное, и с помощью Министерства внутренних дел. Такие поручения прямо завтра сформулирую еще раз», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее в Госдуме предложили запретить курьерам ездить по тротуарам.

    9 декабря 2025, 15:02 • Новости дня
    Шойгу передал «горячий дружеский привет» от Путина генсеку Компартии Вьетнама

    Шойгу передал «горячий привет» от Путина генсеку Компартии Вьетнама То Ламу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на встрече в Ханое передал генсеку Компартии Вьетнама То Ламу теплое послание от президента России и обсудил важные международные темы.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу передал генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу приветствие от президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

    В ходе встречи Шойгу отметил: «Хотел бы передать наилучшие пожелания и горячий дружеский привет от президента России». То Лам, в свою очередь, попросил передать российскому лидеру свои наилучшие пожелания.

    Шойгу также сообщил, что намерен обсудить вопросы, которые активно обсуждаются во Вьетнаме после событий на Аляске, а также ряд международных проблем. По его словам, события в Азиатско-Тихоокеанском регионе развиваются столь же бурно, как и в других частях мира, и требуют повышенного внимания.

    Он выразил благодарность за участие главы вьетнамской Компартии в торжествах, посвященных Дню Победы в Москве в мае, подчеркнув важность сохранения исторической памяти и дружбы между двумя странами. Шойгу заявил, что Россию и Вьетнам связывают тесные отношения и сотрудничество в военной и военно-технической сферах, культуре, образовании и экономике, подчеркнув продолжение этого взаимодействия на нынешнем этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в рамках визита во Вьетнам Шойгу посетил мавзолей Хо Ши Мина и мемориал павшим героям во Вьетнаме.

    До этого президент России Владимир Путин направил соболезнования генсеку ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и президенту страны Лыонг Кыонгу в связи с последствиями разрушительного тайфуна.

    Напомним также, что Россия и Вьетнам согласовали развитие железнодорожной инфраструктуры через Китай и Монголию для расширения транспортных связей.

    9 декабря 2025, 21:24 • Новости дня
    Маленький сын Героя России пожелал Путину здоровья

    Маленький сын Героя России Афанасьева пожелал Путину здоровья

    Tекст: Вера Басилая

    Маленький сын Никиты Афанасьева, посмертно удостоенного звания Героя России, во время церемонии в Кремле обратился с детской непосредственностью на «ты» к президенту России Владимиру Путину и пожелал ему здоровья.

    Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» семье сержанта Никиты Афанасьева, погибшего при исполнении служебного долга, передает ТАСС. На церемонии в Георгиевском зале Кремля президент по традиции пригласил награжденных для неформального общения и фотографирования в Александровский зал.

    Во время подготовки к совместному снимку сын погибшего военнослужащего Антон Афанасьев пожелал Путину здоровья, сказав: «Будь здоров!». Глава государства поблагодарил мальчика и отметил его искренность, ответив: «Спасибо большое».

    В ходе встречи Путин поговорил с Антоном о его увлечениях и учебе. Мальчик рассказал, что недавно пошел в школу, особенно любит плавание в бассейне, а из предметов – грамоту и математику. Президент поддержал его интересы и похвалил.

    Также глава государства пообщался с девочками-подростками из семьи сержанта Афанасьева. Одна из них интересуется точными науками, другая планирует поступать в спортивный университет в Петербурге. Путин одобрил выбор участниц встречи и подчеркнул перспективность естественных наук.

    Ранее президент России вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим героизм в зоне спецоперации на Украине. Путин также наградил золотыми медалями Героев России троих летчиков-испытателей. Президент отметил, что Героев России объединяет готовность ставить Родину выше всего.

    9 декабря 2025, 19:38 • Новости дня
    Путин пообещал созвониться с режиссером Сокуровым

    Путин пообещал обсудить с режиссером Сокуровым прокат его фильмов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пообещал лично позвонить режиссеру Александру Сокурову после того, как тот на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека пожаловался на запрет проката его фильмов.

    «Жалко. Вы мне, пожалуйста, скажите – но не сейчас, а созвонимся с вами, я позвоню, поговорим – каким образом, что там запрещают из ваших произведений. Это странно», – обратился Путин к режиссеру, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что Сокуров, как член Совета по правам человека при президенте, не подвергается дискриминации, «по крайней мере, на таком уровне».

    Глава государства отдельно отметил, что готов выслушать любые аргументы режиссера, если Сокуров считает, что сталкивается с ограничениями. «Созвонимся, переговорим», – подтвердил Путин.

    В 2023 году Сокуров сообщил о том, что завершает свою карьеру, причиной стал отказ в прокате фильма «Сказка».

    9 декабря 2025, 19:15 • Новости дня
    Путин заявил об умеренном повышении тарифов ЖКХ

    Путин заявил о необходимости умеренного повышения тарифов ЖКХ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что рост тарифов ЖКХ связан с инфляционными процессами.

    Он подчеркнул, что этот процесс должен проходить умеренно и не выходить из-под контроля, передает ТАСС.

    «Главное, чтобы это все было в меру и не приобретало стихийного характера», – заявил Путин. Он указал, что Федеральная антимонопольная служба и региональные власти обязаны строго следить за регулированием тарифов в сфере ЖКХ.

    В июле газета ВЗГЛЯД писала, что в российских регионах изменились тарифы на ЖКУ.

    9 декабря 2025, 15:59 • Новости дня
    Путин наградил летчиков-испытателей званием Героев России и вручил им медали «Золотая Звезда»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России заместителю начальника летно-испытательного центра – начальнику летной службы, летчику-испытателю Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Андрею Шишову. Звания Героев России также были присвоены летчику-испытателью филиала «Региональные самолеты» ПАО «Яковлев» Леониду Чикунову и летчик-испытателю филиала «Жуковская летно-испытательная и доводочная база» АО «Туполев» Виктору Минашкину.

    Шишов был первым, кто успешно осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал», подтвердив тем самым возможность выполнения полетов с этим уникальным вооружением, передает ТАСС.

    Вручая награду, Путин отметил, что в 2017 году Шишов поднял в воздух опытный МиГ-31 (изделие 08), а в 2018 году совершил первый полет с новым «Буревестником». В сентябре 2019 года Шишов первым успешно произвел пуск «Кинжала» по морской цели в Баренцевом море на МиГ-31К, а в 2020 году осуществил аналогичный пуск на модифицированном МиГ-31.

    Кроме того, медалью «Золотая Звезда» были удостоены шеф-пилот конструкторского бюро «Туполев» (филиал «Жуковская летно-испытательная и доводочная база») Виктор Минашкин и командир летного отряда филиала «Региональные самолеты» компании «Яковлев» Леонид Чикунов.

    Виктор Минашкин работает в отрасли 48 лет, из которых более 30 лет посвящены испытаниям самолётов Туполева. За время службы он участвовал в испытаниях Ту-22М3, Ту-334, включая полеты на сваливание и в условиях возможных отказов, а также принимал участие в испытаниях Ту-160 и других машин.

    Леонид Чикунов летает с 1983 года и работает на летно-испытательной службе с 1993-го, освоив более 30 типов самолетов. Он участвовал в заводских и государственных испытаниях Superjet, впервые поднял в воздух SSJ-100 в 2008 году и выполнил первые полеты обновленных импортозамещённых версий SJ-100.

    Андрей Шишов имеет многолетний опыт летчика-испытателя и освоил более 30 типов и модификаций самолётов, среди которых МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29, МиГ-31, МиГ-35 и самолеты семейства Су-30. Основная часть его карьеры связана с самолетами ОКБ Микояна – он участвовал в испытаниях более 18 типов и модификаций МиГ и выполнил свыше тысячи испытательных полетов, включая 71 посадку на палубу авианосца.

    Ранее президент России наградил командующего войсками Восточного военного округа и группировкой войск «Восток» генерал-полковника Андрея Иванаева медалью «Золотая Звезда».

    Кроме того, Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим героизм в зоне спецоперации на Украине.

    10 декабря 2025, 13:15 • Новости дня
    Путин и президент Индонезии начали переговоры в Кремле

    Путин и президент Индонезии Субианто начали переговоры в Кремле

    Путин и президент Индонезии начали переговоры в Кремле
    @ ANATOLY MALTSEV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле стартовали переговоры между президентом Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто, где обсуждается развитие стратегического партнерства и текущие международные вопросы, сообщили в Кремле.

    Переговоры между Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто проходят в Кремле, передает ТАСС.

    В рамках встречи планируется рассмотрение вопросов дальнейшего развития стратегического партнерства, а также обсуждение актуальной международной и региональной повестки.

    К основным участникам переговоров присоединились глава МИД России Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, замминистра обороны Василий Осьмаков, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

    Последняя личная встреча Путина и Субианто состоялась 3 сентября в Пекине на торжествах по случаю окончания Второй мировой войны.

    Ранее, в июне этого года, индонезийский лидер уже посещал Россию, где встречался с Путиным в Константиновском дворце в Петербурге, а оба президента принимали участие в Петербургском международном экономическом форуме.

    9 декабря 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин назвал ключевые темы заседания СПЧ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «Сегодня мы обсудим, что еще необходимо сделать для участников специальной военной операции и контртеррористической операции, для наших ветеранов», – приводит слова главы государства Telegram-канал Кремля.

    В числе ключевых тем Путин назвал вопросы социальной поддержки семей с детьми, обеспечение занятости и реабилитации инвалидов, а также совершенствование системы паллиативной помощи.

    Отдельное внимание, по словам президента, будет уделено эффективности и безопасности внедрения современных технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

    Ранее Путин обновил состав СПЧ.

    9 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин поблагодарил членов Совета по правам человека за их работу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии Международного дня прав человека президент Владимир Путин поблагодарил членов Совета по развитию гражданского общества и правам человека за их вклад и терпение в работе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Встреча прошла в формате видеоконференции, говорится на сайте Кремля. В начале заседания президент отметил важную роль совета в поддержке граждан и подчеркнул, что люди доверяют членам этого консультативного органа.

    Путин заявил: «Граждане вам доверяют, ценят ваш труд. А он, знаю, непростой, ведь к вам идут с обидами, подчас и с негодованием, с возмущением, и в минуту отчаяния. Нужно обладать большим терпением, душевной щедростью, чтобы и выслушать человека, и успокоить его, и добиться справедливости – внятного, четкого результата».

    Совет при президенте занимается вопросами защиты социально-экономических прав россиян и развитием гражданского общества. По рекомендациям этого совета власти принимают ряд практических мер в области прав человека.

    Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин проведет встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, чтобы обсудить риски, связанные с использованием искусственного интеллекта.

    9 декабря 2025, 17:57 • Новости дня
    Путин призвал уравнять поддержку бойцов в зоне СВО и КТО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить одинаковую поддержку всем бойцам и их семьям, независимо от статуса участия в боевых действиях.

    На заседании Совета по правам человека внимание главы государства обратили на различия в мерах поддержки для участников спецоперации и контртеррористических операций в приграничных регионах, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что важно уравнять льготы и меры поддержки между этими категориями военных, поскольку условия боевых действий сопоставимы.

    Он заявил: «Я поручу и правительству, и администрации сделать все для того, чтобы эти вопросы были решены как можно быстрее. Это касается и контрактников в зоне проведения контртеррористической операции. Ну какая разница на самом деле, какова юридическая форма этих боевых действий? Боевые действия не отличаются, что в зоне специальной военной операции, что в зоне КТО. Из этого надо исходить. Надо исходить из реалий, которые происходят или происходили в жизни в ходе боевых действий».

    Ранее Путин назвал случаи выселения семей военных СВО из жилья безобразием.

