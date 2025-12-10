Путин поблагодарил президента Индонезии за визит на ПМЭФ

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин выразил признательность лидеру Индонезии Прабово Субианто за участие в Петербургском экономическом форуме летом, передает РИА «Новости».

По его словам, присутствие Прабово среди гостей форума было важным событием. Президент отметил: «Мы очень благодарны Вам за то, что Вы лично приняли участие в Петербургском экономическом форуме летом этого года, в июне».

Ранее президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что предпочел участие в ПМЭФ саммиту G7, чтобы подчеркнуть свою приверженность этому форуму.

Напомним, в Кремле стартовали переговоры между Владимиром Путиным и Прабово Субианто по вопросам стратегического партнерства и международной повестки дня. Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии из-за стихийного бедствия.