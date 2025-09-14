  • Новость часаНа выборах в России проголосовали более 16 млн человек
    Грузию начинает воротить от НАТО
    Трамп: Сорос – плохой парень и должен сидеть в тюрьме
    Сожительство с трансгендером назвали ключом к мотиву убийцы Чарли Кирка
    Путин наградил Медведева орденом
    На выборах в России проголосовали более 16 млн человек
    В Орловской области умер третий раненый при взрыве на ж/д росгвардеец
    Россия отметила неготовность Польши прояснять инцидент с беспилотниками
    Санду обвинила Россию во вмешательстве в выборы в Молдавии
    Названы возможные потери Запада от конфискации российских активов
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    13 комментариев
    14 сентября 2025, 12:19 • Новости дня

    Санду обвинила Россию во вмешательстве в выборы в Молдавии через православных священников

    Санду обвинила Россию во вмешательстве в выборы в Молдавии через православных священников
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Молдавии Майя Санду обвинила Москву в попытках вмешательства в предстоящие парламентские выборы, в том числе с помощью православных священников и сетей ботов.

    По словам Санду, «Россия нацелилась на диаспору», используя священнослужителей для распространения пропаганды и автоматизированные боты, такие как сеть «Матрешка», для создания фейкового контента от имени иностранных СМИ, передает Financial Times.

    Санду также заявила, что в прошлом году российские агенты якобы устраивали фальшивые угрозы взрывов на избирательных участках за рубежом, включая Германию. Молдавские спецслужбы тогда назвали это «беспрецедентной» атакой на избирательный процесс, обвинив Москву в финансировании подкупа голосов через разветвленную сеть посредников. По оценке Санду, Россия потратила сумму, эквивалентную 1% ВВП Молдовы, чтобы вмешаться в выборы 2024 года.

    Президент добавила, что сейчас тактика Москвы эволюционирует: по ее словам, преступники на содержании России провоцируют беспорядки в молдавских тюрьмах. «Россия использует очень широкий набор инструментов, чтобы перегрузить наши институты», – отметила она. Кремль ранее отвергал обвинения в причастности к вмешательству в выборы за рубежом.

    Санду призвала Евросоюз поддерживать Молдавию и предупредила о рисках для европейских демократий: «Мы не должны недооценивать опасность для наших демократий». Брюссель пообещал Молдавии экономическую поддержку на сумму 1,8 млрд евро накануне референдума по вступлению в ЕС, который был едва выигран сторонниками интеграции.

    Путь Молдавии к членству в Евросоюзе застопорился, поскольку переговоры идут параллельно с Украиной, а Будапешт блокирует начало переговоров с Киевом. Санду подчеркнула, что «интеграция в ЕС – единственный путь для выживания демократии», и призвала Евросоюз найти решение, чтобы обе страны могли двигаться вперед.

    Предстоящие парламентские выборы Санду считает последним барьером на пути к интеграции в ЕС. Ее партии предстоит соперничать с новым блоком оппозиции во главе с экс-генпрокурором Александром Стояногло, который выступает за «гармонию с западом и востоком» и номинально поддерживает евроинтеграцию. Санду отмечает, что их цель – вернуть Молдавию в сферу влияния России.

    11 августа секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что власти России готовы признать любые итоги предстоящих выборов в Молдавии, если граждане проявят подлинную волю, а не столкнутся с фальсификацией.

    Напомним, президент Молдавии Майя Санду сообщила о якобы готовящемся «вмешательстве России» в парламентские выборы и обвинила Москву в «финансировании электоральной коррупции». Она инициировала совещание высшего совета безопасности из-за предполагаемого «иностранного вмешательства» в предстоящие парламентские выборы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Санду о якобы вмешательстве Москвы в выборы, заявил, что Россия не причастна к внутренним процессам в Молдавии.

    13 сентября 2025, 18:05 • Новости дня
    Российские бойцы провели день в окопе вместе с солдатами ВСУ

    Герой России Мосейко: Российские бойцы провели день в окопе вместе с ВСУ

    Российские бойцы провели день в окопе вместе с солдатами ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе ночного штурма российские военнослужащие вместе с украинскими солдатами оказались в одном окопе, где провели целый день до эвакуации.

    Историю необычного столкновения российских и украинских военнослужащих рассказал Герой России Евгений Мосейко в интервью  «Российской газете».

    По его словам, подразделение российских бойцов ворвалось ночью в окоп, занятый украинскими военными, где начался контактный бой в полной темноте. Некоторым украинским солдатам удалось скрыться, однако утром в укрытии остались двое военнослужащих ВСУ.

    Мосейко отметил, что пленным украинцам оказали первую помощь и предоставили теплую одежду. Все участники событий, как российские, так и украинские военные, провели целый день в одном окопе, ожидая темноты для эвакуации пленных, чтобы избежать риска быть обнаруженными беспилотниками.

    Герой России подчеркнул, что в подобных условиях проявлять агрессию к противнику бессмысленно. «Не поверите, но на передовой нет слепой ненависти друг к другу, как транслируют в соцсетях», – заявил Мосейко.

    Ранее офицеры украинской разведки сдались бойцам России на Запорожском направлении.

    Комментарии (7)
    13 сентября 2025, 15:54 • Новости дня
    Джеффри Сакс: Макрон непублично признал вину НАТО в войне на Украине
    Джеффри Сакс: Макрон непублично признал вину НАТО в войне на Украине
    @ Global Loom Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский профессор Джеффри Сакс рассказал о частном разговоре с французским лидером, в котором тот возложил ответственность за украинский кризис на НАТО.

    Сакс сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон в личной беседе обвинил НАТО в возникновении кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

    Сакс отметил: это произошло после того, как Макрон вручил ему орден Почетного легиона.

    «Макрон вручил мне орден Почетного легиона, а в частной беседе сказал то, чего не говорит публично: эта война – вина НАТО. Я хочу, чтобы об этом знали, потому что мне это неприятно», – процитировал Сакс французского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марин Ле Пен сыграла ключевую роль в смене премьер-министра Франции Франсуа Байру. Президенту Франции Эммануэлю Макрону грозит политический кризис после ухода Байру. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен ранее заявила, что страной управляют «ослы».

    Комментарии (14)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 18:31 • Новости дня
    Заслуженный врач Ариэль утонул в Петербурге
    Заслуженный врач Ариэль утонул в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тело мужчины, предположительно заслуженного врача РСФСР Бориса Ариэля, обнаружено в Курортном районе Петербурга.

    Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу, тело мужчины, предположительно заслуженного врача РСФСР Бориса Моисеевича Ариэля 1937 года рождения, было обнаружено в 16.40 по московскому времени в 40 метрах от берега, передает ТАСС.

    По данным региональных СМИ, накануне утром Ариэль отправился на прогулку у Сестрорецкого разлива и не вернулся. На берегу были найдены его вещи, а местные жители рассказывали, что видели, как мужчина плавал в водоеме.

    Борис Ариэль был известным советским и российским патоморфологом, заслуженным врачом РСФСР, автором более 350 научных работ. С 1981 года он работал в Ленинградском НИИ фтизиопульмонологии, где возглавлял отдел лабораторной диагностики туберкулеза. С 2011 года Ариэль занимал должность в городском патологоанатомическом бюро, продолжая работу научным консультантом в научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии в Петербурге.

    Ранее российский театральный режиссер Юрий Бутусов ушел из жизни в возрасте 63 лет. Он утонул во время отдыха на болгарском побережье.

    Комментарии (5)
    13 сентября 2025, 14:07 • Новости дня
    Каллас: Россия и Китай меняют мировой порядок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Китай, Россия, КНДР и Белоруссия якобы меняют мировой порядок.

    «Я вижу, как сейчас меняется миропорядок, и меня это крайне беспокоит», – сказала она в интервью RND, передает ТАСС.

    Каллас обратила внимание на итоги саммита ШОС, состоявшегося в Тяньцзине, где, по ее словам, эти страны стремятся к системе, в которой «власть и сила определяют, кто главный». Глава евродипломатии также добавила, что ЕС может защитить свои интересы, если будет быстрее принимать решения и действовать сплоченно.

    Саммит ШОС прошел в Тяньцзине 31 августа – 1 сентября с участием лидеров более чем 20 государств, включая президента России Владимира Путина. По окончании мероприятия было подписано пятнадцать документов о сотрудничестве, участие приняли представители десяти международных организаций.

    Ранее Путин подчеркивал, что российская сторона не пытается заниматься переустройством мира, новые центры силы возникают естественным образом. Он предсказал многополярность мирового порядка на ближайшие десятилетия.

    Комментарии (24)
    13 сентября 2025, 17:48 • Новости дня
    Родченков рассказал о психических трудностях после переезда в США
    Родченков рассказал о психических трудностях после переезда в США
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков поделился своими переживаниями после переезда в США.

    «Одиночество томит и удручает – и сказывается на психике. Мое определение одиночества – это когда некому рассказать неприличный анекдот. Только благодаря дневнику я знал, какое сегодня число и какой день недели», – написал он в своей книге, передает RT.

    Напомним, Родченков покинул Россию, после чего обвинил власти России и Международный олимпийский комитет (МОК) в несоблюдении антидопинговых правил. Он также выступал за полный запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

    Ранее Родченкова вновь объявили в розыск в России.

    Комментарии (24)
    13 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    При взрыве на железной дороге в Орловской области погибли два человека

    Губернатор Клычков: Два человека погибли при взрыве на железной дороге в Орловской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли два человека, еще один пострадал, сообщил глава региона Андрей Клычков.

    По его словам, взрыв произошел на перегоне Малоархангельск – Глазуновка во время проверки железнодорожных путей.

    «На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен», – написал Клычков в своем Telegram-канале.

    Движение ряда поездов дальнего следования было задержано, сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам и решается вопрос транспортировки людей автобусами до места назначения.

    Ситуация, по словам губернатора, находится под контролем, на месте проводятся необходимые оперативные мероприятия, а также разыскиваются лица, причастные к совершению преступления.

    В июне по факту подрыва железной дороги в Воронежской области завели дело о теракте.

    Ранее в Брянской области в результате взрыва на железнодорожном мосту пострадали 97 человек.

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 14:45 • Новости дня
    Трамп назвал условие введения новых санкций против России

    Трамп увязал введение новых санкций против России с закупками нефти странами НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести жесткие санкции против России при соблюдении ряда условий.

    Трамп подчеркнул, что такие меры будут возможны только в случае, если все страны НАТО согласятся действовать сообща и полностью прекратят закупать российскую нефть, передает ТАСС.

    В социальной сети Truth Social он обратился к союзникам по альянсу с призывом к единству. «Я готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО придут к согласию и начнут действовать сообща и если все страны НАТО прекратят покупать нефть из России», – написал Трамп, назвав свое заявление «посланием всем государствам НАТО и миру».

    Ранее Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России.

    Накануне он выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями.

    На прошлой неделе президент США потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти.

    Комментарии (14)
    13 сентября 2025, 19:23 • Новости дня
    Эксперт объяснил регистрацию Mercedes товарного знака в России

    Глава ВОА Солдунов объяснил регистрацию Mercedes товарного знака в России

    Эксперт объяснил регистрацию Mercedes товарного знака в России
    @ Frank Hoermann/Sven Simon/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Решение Mercedes-Benz о регистрации товарного знака в России – это сугубо техническая и защитная мера, продиктованная корпоративной логикой, а не ожиданием скорого возвращения», – пояснил газете ВЗГЛЯД председатель Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Валерий Солдунов.

    Как отметил эксперт, компанией движут два прагматичных мотива: «Во-первых, защита актива – в целях недопущения захвата своего бренда третьими лицами, для сохранения глобальной репутации. Во-вторых, страхование будущего: Сохранение юридических прав на случай любых гипотетических изменений в отдаленной перспективе».

    При этом концерн отчетливо понимает, что в текущих условиях возвращение не является ожидаемым или актуальным для российского общества. Более того, финальное решение о том, будет ли возвращение того или иного иностранного производителя вообще допущено на российский рынок в будущем, остается исключительно за Российской Федерацией и будет определяться ее национальными экономическими интересами и нормами регулирования», – заметил Солдунов.

    Таким образом, этот шаг свидетельствует не о возвращении Mercedes-Benz, а о защите от нежелательных сценариев. Компания страхует свой бренд, чтобы окончательное решение о его использовании в юрисдикции РФ всегда оставалось под ее контролем и согласовывалось с принимающей стороной», – заключил эксперт.

    В свою очередь партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто согласился с тем, что «возвращаться они точно не собираются. Возможно, регистрация была проведена для того, чтобы иметь законную возможность заниматься здесь сервисом и поставкой запчастей, чтобы не потерять лояльных клиентов. Плюс к тому на перспективу – кто знает, что будет через несколько лет…»

    Напомним, накануне стало известно, что Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию товарного знака в России. Речь идет о регистрации товарного знака «Mercedes-Benz» сразу по двум классам международной классификации товаров и услуг – № 12 и № 37. В данные категории входят автомобили, а также работы по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств.

    Комментарии (4)
    13 сентября 2025, 20:47 • Новости дня
    Ганчев сообщил о почти полном выводе ВСУ из Купянска

    Ганчев: ВСУ практически покинули Купянск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины практически покинули Купянск Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    В эфире телеканала «Соловьев Live» Ганчев сообщил, что российские штурмовые группы уже заходили в город и достигли его центра, передает ТАСС.

    «Передовые наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, мы все видели эти кадры. Ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооруженные бандформирования практически оставили город, они остались только на определенных укреппозициях своих, которые хорошо защищены. С передовых позиций они стараются, конечно, отходить. Понимают, что для них остаться в Купянске сейчас смерти подобно», – сказал он.

    Ганчев также отметил, что, по данным российских разведчиков, в Купянске по-прежнему находится значительное количество гражданских жителей.

    Ранее военный корреспондент Юрий Котенок показал, как российские военные используют газопровод для быстрого и скрытого передвижения в зоне боевых действий в Купянске.

    Военкор Федор Громов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города.

    Комментарии (3)
    13 сентября 2025, 17:03 • Новости дня
    В Норвегии объяснили ложь запада о якобы глушении GPS Россией

    Профессор Дизен обвинил Запад в провокации конфликта ложью о GPS-глушении

    В Норвегии объяснили ложь запада о якобы глушении GPS Россией
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны намеренно распространяли ложь о якобы глушении Россией GPS-сигналов для провоцирования эскалации ситуации на Украине, заявил профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

    По его словам, такие действия являются элементом дезинформационной кампании в рамках прокси-войны, передает РИА «Новости».

    «Очевидно, что дезинформация о глушении Россией GPS-сигнала распространялась ради эскалации прокси-войны», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Профессор также выразил недовольство тем, что западные лидеры не признают вину и не несут ответственности, когда их ложные утверждения разоблачаются.

    На прошлой неделе издание Financial Times сообщило, что пилоты самолета, на борту которого находилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту города Пловдив из-за сбоя навигационных систем GPS. В инциденте обвинили Россию.

    Позже расследование опровергло GPS-сбой при посадке рейса фон дер Ляйен.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко раскритиковал обвинения со стороны Евросоюза по поводу якобы совершенной Россией атаки на самолет с Урсулой фон дер Ляйен посредством GPS-помех.

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 15:57 • Новости дня
    Военкор назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск

    Военкор Громов: Благодаря трубе мы обеспечиваем логистику группировки в Купянске

    Военкор назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск
    @ РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Использование газовой трубы для перемещения заметно облегчает логистику и снабжение бойцов на переднем крае, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее на Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам.

    «То, что российские военные снова смогли использовать для перемещения газовую трубу, в первую очередь важно для обеспечения безопасной логистики. Сейчас в ходе штурмовых действий людей гибнет меньше, чем на такелаже – подвозе всего самого необходимого бойцам на переднем крае», – отметил военкор Федор Громов.

    «То, что мы можем обеспечивать логистику нашей группировки, которая находится на западном берегу реки Оскол под землей, то есть не подвергаться опасности ударов дронами, это очень выгодный козырь. Безопасная логистика – это все», – добавил собеседник.

    При этом использование газовой трубы несет в себе немалые риски. «Я общался с участниками курской операции «Поток» («Труба»), они рассказывали, что это было самое сложное и опасное мероприятие, в котором они когда-либо участвовали. В трубе могут быть остатки газа... Человеку также тяжело находиться в замкнутом пространстве, то есть это давление на психику», – пояснил эксперт.

    Однако то, что российские бойцы теперь передвигаются по трубе не ползком, а используют некие технические средства, напоминающие лежанки на колесах, упрощает задачу. Более того, подчеркивает Громов, противник не может обеспечить круглосуточное наблюдение за выходом из трубы, где существуют основные угрозы.

    По мнению собеседника, российским военным удалось приспособить для передвижения существующую трубу, а не прокладывать новую. «Я полагаю, что мы в очередной раз удачно воспользовались старыми подземными коммуникациями. До этого у нас было минимум три подобных успешных операции. Так мы заходили в Авдеевку, в пригороды Дзержинска (Торецк) и Суджу в Курской области. Но это не чисто наше ноу-хау. Во время битвы за Волчанск, которая продолжается до сих пор, украинские войска использовали в прошлом году городские подземные коммуникации, чем сильно замедлили наше продвижение», – напомнил военкор.

    То, что российские войска зашли в Купянск, используя газовую трубу, ранее сообщили украинские Telegram-каналы. Официальной информации об этом от российской стороны пока не было.

    Как пишет украинское издание «Страна», «русские построили целую логистическую артерию», «входы в трубу находятся в районе Лимана Первого». «Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где разрешает высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно четверо суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии», – пишет издание.

    Также сообщается, что так российские бойцы без серьезных потерь добираются до Радьковки (село в Купянском районе), перемещаются на юг в контролируемый лес и рассредотачиваются в Купянске.

    В российском Telegram-канале «Военная хроника» отметили, что особых подробностей об операции пока нет. Купянск – город в Харьковской области, расположенный на берегах реки Оскол в 85 километрах по прямой и 110 километрах по трассе от Харькова, один из ключевых опорных пунктов украинской обороны на этом участке фронта.

    Комментарии (10)
    13 сентября 2025, 18:56 • Новости дня
    ЕК предложила заменить замороженные активы России на облигации

    Politico: ЕК предложила заменить замороженные активы России на облигации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники рассматривают вариант замены замороженных российских активов на краткосрочные облигации Евросоюза с нулевым купоном.

    Такая схема, по мнению европейских чиновников, позволит создать дополнительный поток финансирования для Киева, при этом технически не прибегая к прямой экспроприации российских средств, сообщает портал argumenti.ru со ссылкой на Politico, передает Ura.Ru.

    Согласно плану, российские наличные средства заменят на ценные бумаги Евросоюза с нулевым купоном. Это должно помочь обойти существующие юридические ограничения, которые разрешают изымать только проценты по замороженным активам, но не саму сумму.

    Ранее экономист Антон Любич в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что у Брюсселя нет законных оснований для передачи российских замороженных активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.

    Комментарии (12)
    13 сентября 2025, 14:13 • Новости дня
    Актера «Подранков» Черствова похоронили в безымянной могиле
    Актера «Подранков» Черствова похоронили в безымянной могиле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Похороненного в 2011 году на кладбище мужчину с разбитой головой опознали как актера фильма «Подранки» лишь спустя год после смерти.

    Информацию о судьбе актера Алексея Черствова распространила «Экспресс газета», передает «Газета.Ru». По ее данным, Черствов, исполнивший роль Алеши Бартенева в картине Николая Губенко, был похоронен в безымянной могиле на Малодубенском кладбище под Орехово-Зуевом в 2011 году.

    На момент выхода фильма «Подранки» ему было около 14-ти лет, а уже к 16-ти годам его осудили на восемь лет за участие в изнасиловании и грабеже. Близкие сомневались в его виновности, но режиссер Губенко отмечал жестокость в характере подростка. Сам Черствов на вопрос о будущем отвечал, что хочет стать «нацистом из-за красивой формы».

    После освобождения Черствов сменил несколько профессий, работал разнорабочим, ремонтировал квартиры и пытался стать автомехаником. Со временем он пристрастился к алкоголю. Соседи оценивали его как талантливого, но травмированного трудным детством человека.

    В 2011 году его тело с пробитой головой было найдено на улице. Тогда мужчину не удалось опознать, это произошло лишь спустя год благодаря родственнику.

    В июне советского актера Вячеслава Богачева нашли мертвым в квартире в Москве.

    Комментарии (4)
    13 сентября 2025, 20:29 • Новости дня
    NYP: Подозреваемый в убийстве Кирка жил с трансгендером

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка, проживал вместе с человеком, совершающим трансгендерный переход (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), пишет газета New York Post (NYP).

    По информации NYP, партнер Робинсона тесно сотрудничает с Федеральным бюро расследований, передает ТАСС. Он передает ФБР информацию, способствующую раскрытию преступления.

    Отмечается, что именно переписка между Робинсоном и трансгендером ранее позволила ФБР задержать подозреваемого.

    Ранее сообщалось, что на месте нападения на Кирка были обнаружены патроны с идеологическими надписями.

    Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил гибель активиста Кирка после покушения. Он пообещал «найти всех виновных» в убийстве активиста.

    Американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что убийство Кирка демонстрирует раскол и поляризацию в США. Американист Дмитрий Дробницкий назвал убийство Кирка актом гражданской войны в США.

    Комментарии (5)
    14 сентября 2025, 02:26 • Новости дня
    В Киевской области в поезде сдетонировал боеприпас

    Пассажирский поезд в Киевской области пострадал из-за детонации боеприпаса

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе села Калиновка на железной дороге произошла детонация боеприпаса, из-за чего сотни людей были вынуждены покинуть поезд.

    Взрыв случился при перевозке боеприпаса в поезде в Киевской области, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в районе села Калиновка, где в этот момент по маршруту также следовал пассажирский поезд № 730 Харьков-Перемышль.

    «Киевская область: взрыв произошел в районе села Калиновка из-за детонации боеприпасов во время перевозки по железной дороге. В момент взрыва рядом по маршруту следовал пассажирский поезд № 730 Харьков-Перемышль.

    В результате взрыва была повреждена контактная сеть, что повлекло за собой аварийную остановку поезда из-за отсутствия напряжения», – передает агентство информацию украинских СМИ.

    Отмечается, что сотни пассажиров, находившихся в поезде, были эвакуированы в близлежащую лесополосу. По предварительной информации, погибшие или возгорание вагонов зафиксированы не были.

    Глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник подтвердил факт взрыва, уточнив, что на месте ЧП работают спасательные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Измаильском районе Одесской области произошли взрывы, в результате которых пострадали складские помещения. В Киевской области зафиксировали взрыв на нефтебазе, при этом режим воздушной тревоги не вводили.

    Комментарии (0)
    Снижение ключевой ставки затронет каждого

    Ключевая ставка продолжает снижаться. Немного медленнее, чем хотелось бы рынку, но это уже оказывает позитивное влияние на российскую экономику. Как новая ставка Банка Россия скажется на курсе рубля? Когда завершится эпоха выгодных вкладов, а кредиты снова станут массовым явлением? Что будет с ценами на недвижимость? Подробности

    Спектакль с беспилотниками надломил отношения Польши и США

    Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей. В то время как Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло стать некой ошибкой, польский премьер Дональд Туск и глава МИД республики Радослав Сикорский резко критикуют его точку зрения. По мнению экспертов, столь серьезное расхождение позиций свидетельствует о глубоких противоречиях в отношениях между двумя странами. Подробности

    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области. По скрытой логистической артерии штурмовики передвигались на специальных лежаках и электросамокатах. Маршрут занял около четырех дней. Какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города? Подробности

    Грузию начинает воротить от НАТО

    В Тбилиси предложили изъять из конституции пункт о вступлении страны в ЕС и НАТО. В последние годы Грузия подвергается критике со стороны стран Запада за нежелание открывать «второй фронт» против России и принятие законов об иноагентах. Каковы настроения в обществе по поводу сближения с Западом и как происходящее влияет на отношения Грузии с Россией? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации