Санду обвинила Россию во вмешательстве в выборы в Молдавии через православных священников

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Санду, «Россия нацелилась на диаспору», используя священнослужителей для распространения пропаганды и автоматизированные боты, такие как сеть «Матрешка», для создания фейкового контента от имени иностранных СМИ, передает Financial Times.

Санду также заявила, что в прошлом году российские агенты якобы устраивали фальшивые угрозы взрывов на избирательных участках за рубежом, включая Германию. Молдавские спецслужбы тогда назвали это «беспрецедентной» атакой на избирательный процесс, обвинив Москву в финансировании подкупа голосов через разветвленную сеть посредников. По оценке Санду, Россия потратила сумму, эквивалентную 1% ВВП Молдовы, чтобы вмешаться в выборы 2024 года.

Президент добавила, что сейчас тактика Москвы эволюционирует: по ее словам, преступники на содержании России провоцируют беспорядки в молдавских тюрьмах. «Россия использует очень широкий набор инструментов, чтобы перегрузить наши институты», – отметила она. Кремль ранее отвергал обвинения в причастности к вмешательству в выборы за рубежом.

Санду призвала Евросоюз поддерживать Молдавию и предупредила о рисках для европейских демократий: «Мы не должны недооценивать опасность для наших демократий». Брюссель пообещал Молдавии экономическую поддержку на сумму 1,8 млрд евро накануне референдума по вступлению в ЕС, который был едва выигран сторонниками интеграции.

Путь Молдавии к членству в Евросоюзе застопорился, поскольку переговоры идут параллельно с Украиной, а Будапешт блокирует начало переговоров с Киевом. Санду подчеркнула, что «интеграция в ЕС – единственный путь для выживания демократии», и призвала Евросоюз найти решение, чтобы обе страны могли двигаться вперед.

Предстоящие парламентские выборы Санду считает последним барьером на пути к интеграции в ЕС. Ее партии предстоит соперничать с новым блоком оппозиции во главе с экс-генпрокурором Александром Стояногло, который выступает за «гармонию с западом и востоком» и номинально поддерживает евроинтеграцию. Санду отмечает, что их цель – вернуть Молдавию в сферу влияния России.

11 августа секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что власти России готовы признать любые итоги предстоящих выборов в Молдавии, если граждане проявят подлинную волю, а не столкнутся с фальсификацией.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду сообщила о якобы готовящемся «вмешательстве России» в парламентские выборы и обвинила Москву в «финансировании электоральной коррупции». Она инициировала совещание высшего совета безопасности из-за предполагаемого «иностранного вмешательства» в предстоящие парламентские выборы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Санду о якобы вмешательстве Москвы в выборы, заявил, что Россия не причастна к внутренним процессам в Молдавии.