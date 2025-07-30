На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.7 комментариев
Песков опроверг заявление Санду о «вмешательстве» России в выборы
Россия не причастна к внутренним процессам в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания молдавского лидера Майи Санду о якобы вмешательстве Москвы в выборы.
«Это не соответствует действительности, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран», – заявил Песков в разговоре с журналистами, передает ТАСС.
Напомним, президент Молдавии Майя Санду сообщила о якобы готовящемся «вмешательстве России» в парламентские выборы и обвинила Москву в «финансировании электоральной коррупции». Она инициировала совещание высшего совета безопасности из-за предполагаемого «иностранного вмешательства» в предстоящие парламентские выборы.