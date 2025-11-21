Путин: Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях о поражении России

  • Новость часаПутин: Россия получила от США текст плана из 28 пунктов по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Ермак» возглавил группировку «Юг»
    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»
    Сейм Польши потребовал перенести российское посольство из Варшавы
    Минэнерго Украины сообщило о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС страны
    Путин: Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях о ситуации на поле боя
    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования
    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска
    Минобороны опубликовало кадры боев за Ямполь и Новоселовку в ДНР
    Власти Венгрии подтвердили выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    13 комментариев
    21 ноября 2025, 21:24 • Новости дня

    Путин: Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях о поражении России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время заседания с Совбезом РФ заявил, что Украина и ее европейские союзники «до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя».

    Путин подчеркнул: «Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя». По мнению президента, корень подобной позиции связан не только с низким уровнем компетентности, но и с отсутствием объективной информации о реальной обстановке на фронте, передает ТАСС.

    Президент добавил, что ни на Украине, ни в Европе не осознают возможных последствий таких заблуждений и не понимают, к чему это может привести.

    Ранее Путин заявил, что отказ Киева обсуждать предложения президента США Дональда Трампа приведет к повторению событий, аналогичных произошедшему в Купянске.

    Российский лидер также сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    20 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ

    Путин: В районе Купянска заблокированы 15 батальонов ВСУ

    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные заблокировали 15 батальонов ВСУ в районе Купянска, сообщил президент России Владимир Путин на совещании в одном из командных пунктов группировки «Запад».

    Путин обратился к командующему этой группировкой с просьбой рассказать о ситуации в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол, передает ТАСС.

    «Просил бы взять слово командующего группировкой «Запад» и доложить ситуацию в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол. Имею в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию, где, настолько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника», – отметил президент.

    Он пояснил, что еще совсем недавно в этом районе находились 18 батальонов ВСУ, а сейчас их число сократилось примерно до 15. Президент поинтересовался, как российские военные планируют действовать на этом направлении дальше.

    Напомним, Путин в четверг посетил командный пункт группировки «Запад», где провел совещание с военными, в котором участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировкой «Запад».

    Ранее российские военные уничтожили группу боевиков ВСУ у Купянска.

    На прошлой неделе российские военные сорвали ротацию украинских сил с помощью системы «Ураган» под Купянском.

    Комментарии (5)
    20 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Путин назначил генерала Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный главнокомандующий посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления, командующим Южной группировкой войск, командующим группировкой «Запад», сообщив о назначении генерала Сергея Медведева командующим «Юга».

    «Сегодня в нашем совещании также принимает участие начальник Генерального штаба, начальник ГОУ, командующий и оперативный командный состав группировки «Запад», а также командующий группировкой «Юг». Бывший командующий группировкой «Юг» назначен на новую должность – заместителем министра обороны Российской Федерации. Уверен, что на новом месте работы он использует все свои знания, опыт боевого командира. Это сегодня востребовано», – сказал Путин.

    Так президент говорил о генерал-полковнике Александре Санчике, его сменил на посту начальника Южной группировки войск генерал Сергей Медведев.

    «Хотел бы заслушать нового командующего группировкой «Юг». Для вас это не новая работа, имея в виду, что вы были начальником штаба этой же группировки. В этом смысле преемственность у нас полная, стопроцентная. Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении», – запросил Путин доклад по южному направлению фронта.

    Медведев доложил о том, что Южная группировка войск продолжает вести наступательные действия на всех направлениях.

    «Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями группировки, будут выполнены», – заявил новый командующий группировкой.

    Напомним, в начале ноября Владимир Путин подписал указ, освобождающий от занимаемой должности заместителя министра обороны Андрея Булыгу. Другим указом на пост замминистра обороны назначен командующий ЮВО Александр Санчик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг и заслушал доклады военных о ситуации вокруг Купянска и Константиновки.

    Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России сообщил о продвижении российских войск в Северске и Константиновке.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 18:56 • Видео
    Украина отвергла мирный план США

    Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 16:38 • Новости дня
    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана

    Reuters: США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву при отказе от мирного плана

    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана
    @ Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом предупредил власти Украины о прекращении военной и разведывательной поддержки, если американский план урегулирования не будет подписан до 27 ноября.

    Администрация США предъявила Украине ультиматум, требуя до 27 ноября подписать предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта, передает Reuters. В противном случае Белый дом пригрозил прекратить поставки вооружений и обмен разведывательными данными с Киевом, отмечает агентство со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    По данным Reuters, на этот раз давление со стороны США оказалось значительно сильнее, чем ранее. Официальные лица утверждают, что Украина раньше уже сталкивалась с подобным давлением, но текущий ультиматум стал самым жестким за все время противостояния.

    Американский план, как утверждается, предполагает подписание документов о мире на условиях Вашингтона. Детали предложенного урегулирования агентством не раскрываются, однако источники подчеркивают, что времени на принятие решения у Киева остается крайне мало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт об ответственности за коррупцию при использовании выделяемых средств. Вашингтон убрал из этого документа требование о проведении аудита всей международной помощи с самого начала спецоперации на Украине.

    Комментарии (9)
    21 ноября 2025, 18:32 • Новости дня
    Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления
    Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил о «беспрецедентном давлении», которое оказывается на Украину.

    По его словам, «украинцы стальные, но даже самый крепкий металл может не выдержать». В связи с обсуждением американского плана урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов, Зеленский пообещал представить альтернативные предложения. «Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами (по мирному плану). Будет конструктивный поиск с нашим главным партнером – Соединенными Штатами. Я буду приводить аргументы, я буду переубеждать, предлагать альтернативы», – заявил он в видеообращении.

    По словам Зеленского, Украина сейчас сталкивается с одним из самых серьезных выборов за всю новейшую историю. Он отметил, что «страна стоит между угрозой потери главного партнера и возможной потерей достоинства, а также между выполнением 28 сложных условий американского плана или еще более сложной зимой».

    Относительно предложенного президентом США мирного плана украинский президент подтвердил намерение внести в него изменения. Однако Зеленский не уточнил, какие именно коррективы он предлагает и что предпримет в случае отказа Вашингтона. Он лишь добавил, что «этот план должен предусматривать честь и достоинство» украинцев.

    Зеленский предупредил, что впереди у Украины тяжелая неделя, страна будет вынуждена выдерживать постоянное давление.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Британии Киром Стармером и Владимиром Зеленским американскую мирную инициативу по Украине.

    СМИ писали, что США потребовали от Киева территориальные уступки и сокращение численности вооруженных сил.

    Агентство Reuters сообщало, что США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву при отказе от мирного плана.

    Комментарии (22)
    20 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск

    Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области

    Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Российские войска освободили город Купянск в Харьковской области, передает ТАСС. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщил об этом президенту России Владимиру Путину.

    По словам Герасимова, соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжают уничтожение ВСУ, окруженных на берегу реки Оскол.

    На уточняющий вопрос президента, завершена ли операция полностью, командующий группировкой войск «Запад» подтвердил, что Купянск находится под полным контролем российских сил.

    Ранее президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг.

    Путин заслушал доклады командиров о ситуации на различных направлениях, включая район Купянска, Константиновки и Краматорское направление.

    Комментарии (9)
    20 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    Путин: Руководство Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думает о судьбе простых людей
    Путин: Руководство Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думает о судьбе простых людей
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Путин во время посещения командного пункта группировки «Запад» заявил, что руководство Украины превратилось в преступную группировку, удерживающую власть под предлогом продолжения войны и не заботящуюся о гражданах, офицерах и солдатах страны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что нынешнее руководство на Украине представляет собой преступную группировку, сообщается на сайте Кремля.

    «Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц, это – преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения», – заявил глава государства. По его словам, этот факт стал достоянием широкой общественности после проведения антикоррупционного расследования на самой Украине.

    «Думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, тем более – простых солдатах. Им не до этого», – сказал Путин.

    Президент добавил: «У нас с вами свои задачи, свои цели и решения задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России. Народ России надеется на нас и ожидает нужного результата».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин заявил о необходимости создать условия для сдачи украинских военных в плен.

    Президент провел совещание на командном пункте группировки «Запад» и заслушал доклады о ситуации, включая район вокруг Купянска.

    Также Путин сообщил, что российские вооруженные силы ведут бои в городской черте Константиновки в ДНР.

    Комментарии (6)
    21 ноября 2025, 01:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска
    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска уничтожили до 3 тыс. украинских солдат и почти 900 единиц техники при попытках ВСУ вырваться из Купянска, сообщили в российских силовых структурах.

    «Отчаянные меры командования противника не помогли: группировка ВСУ оказалась заблокирована в городе. Попытки прорыва и деблокирования ВСУ в городе привели к гибели до 3 тысяч боевиков, а также уничтожению 891 единицы вооружения и военной техники», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что ради удержания Купянска ВСУ стянули до 20 тыс. солдат в город, «выдергивая разрозненные подразделения со всей линии фронта».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Военный эксперт Андрей Марочко указал, к чему приведет продвижение ВС России за пределы Купянска. При этом в МИД России заявили о достаточной доказательной базе зверств ВСУ в Купянске.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 11:08 • Новости дня
    WSJ: Украина убрала из плана США пункт об ответственности за коррупцию
    WSJ: Украина убрала из плана США пункт об ответственности за коррупцию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт, посвященный ответственности за коррупцию при использовании полученных средств, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на слова высокопоставленного американского чиновника, заявило, что Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт, посвященный ответственности за коррупцию при использовании полученных средств, пишут «Ведомости».

    Из плана убрали требование о проведении аудита полного объема международной помощи Украине с самого начала спецоперации. По данным газеты, предусматривалось, что аудит мог бы стать инструментом для выявления возможных коррупционных нарушений.

    В опубликованной версии документа зафиксировано, что все стороны конфликта получат «полную амнистию за свои действия» на период осуществления поддержки.

    The Wall Street Journal сообщила, что Украина должна передать под контроль России Восточный Донбасс и признать фактический контроль Москвы над рядом других территорий. Вашингтон готов признать российские притязания на эти регионы, а также снять санкции с России и пригласить ее обратно в G8.

    СМИ писали, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Кроме того, Киеву были названы сроки для ответа по мирному плану.

    В Кремле заявили, что Москва не получала сообщения о согласии Киева на переговоры по плану Дональда Трампа.

    Комментарии (15)
    21 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    СМИ: Германия намерена противодействовать плану США по Украине

    Bild: Германия заявила о противодействии плану США по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии обеспокоены американским планом по Украине и уже обсуждают дипломатические шаги противодействия инициативе Вашингтона, пишет немецкая газета Bild.

    Власти ФРГ внимательно следят за действиями США по инициативе по урегулированию ситуации на Украине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild.

    Там пишут, что Германия уже разрабатывает дипломатические меры противодействия предложенному американцами плану. В частности, Берлин собирается привлечь к обсуждению европейских партнеров и объяснить администрации США негативные последствия для Европы.

    В материале Bild говорится, что инициатива американцев не была согласована с европейскими союзниками. Bild отмечает, что в Германии признают ослабление позиций Украины как на военном, так и на политическом фронте.

    Вместе с тем немецкие власти считают, что согласие Киева на план США было бы, по их мнению, равносильно капитуляции перед Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала обсуждение американских мирных предложений по Украине на полях саммита G20 и в ходе беседы с Владимиром Зеленским.

    При этом глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не получал официальных мирных инициатив от США по урегулированию ситуации на Украине.

    Американские СМИ в то же время отмечают, что план США из 28 пунктов требует значительных уступок со стороны Украины.


    Комментарии (6)
    21 ноября 2025, 10:54 • Новости дня
    Зеленский отказался увольнять Ермака

    Зеленский отказался отправить в отставку главу офиса президента Украины Ермака

    Зеленский отказался увольнять Ермака
    @ Zelenskiy/Offical Telegram Account/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с фракцией «Слуга народа» Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак сохранит пост главы президентского офиса и не уйдет в отставку, сообщили Hromadske и «Украинская правда».

    Владимир Зеленский на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» дал понять, что не собирается отправлять в отставку главу своего офиса Андрея Ермака, пишет «Коммерсантъ».

    По словам одного из участников совещания, Зеленский подчеркнул, что кадровые назначения в офисе президента – это зона его личной ответственности, дав понять, что отставки Ермака не будет.

    Как отмечает издание, на заседании также подняли тему назначения новых министров. Зеленский порекомендовал депутатам предлагать возможные кандидатуры премьер-министру Юлии Свириденко.

    Депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что в ближайшее время последует масштабная контратака против всех участников расследования коррупционного скандала вокруг Ермака.

    Фракция «Европейской солидарности» внесла в Раду проект постановления с требованием немедленно уволить Ермака и Умерова.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что оппоненты Зеленского в Раде могут отобрать у «Слуги народа» часть властных полномочий, если Запад потребует отставки Ермака.

    Комментарии (6)
    21 ноября 2025, 06:40 • Новости дня
    Небензя цитатой из «Двенадцати стульев» описал коррупционный скандал на Украине

    Небензя описал коррупционный скандал на Украине цитатой из «Двенадцати стульев»

    Небензя цитатой из «Двенадцати стульев» описал коррупционный скандал на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский постпред при ООН Василий Небензя начал речь на заседании СБ ООН по Украине со слов благодарности за это собрание, за которое проголосовали представители западных стран, но которые будто совсем не замечают громкого коррупционного скандала.

    Он отметил, что для России ничего нового в скандальном разоблачении нет, к тому же Москва не раз предупреждала западных коллег о том, что они имеют дело с «вороватой коррумпированной шайкой, наживающейся на войне за ваши деньги».

    «И это было даже не «тайное», которое стало «явным». Это было настолько очевидно, что только слепой мог этого не замечать. Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: «А где денежки?» – «Какие денежки?» – поиронизировал Небензя во время выступления.

    Российский дипломат отметил, что глава киевского режима Влдаимир Зеленский продолжает «кататься по европейским городам и весям, выклянчивая деньги и оружие», чтобы тратить на пользу себе и окружению, при этом у Европы уже не осталось денег на Украину.

    Напомним, НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая  соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Пятерых подозреваемых задержали по подозрению в получении от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома».

    Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ, заявил, что нужна «неотвратимость наказания». К тому же экс-премьер Украины Николай Азаров назвал тех, кто заказал смену власти на Украине через коррупционный скандал, а Небензя в СБ ООН указал на замалчивание Западом коррупционного скандала на Украине.

    Комментарии (9)
    21 ноября 2025, 10:35 • Новости дня
    WSJ: План США из 28 пунктов требует значительных уступок от Украины
    WSJ: План США из 28 пунктов требует значительных уступок от Украины
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США предложили план урегулирования конфликта на Украине, согласно которому Киев должен уступить часть Донбасса, а Россия получит экономические и политические преференции, пишет The Wall Street Jurnal.

    План мира по Украине, подготовленный администрацией Дональда Трампа, предусматривает значительные уступки со стороны Киева и серьезные экономические и политические стимулы для Москвы, сообщает The Wall Street Journal.

    В частности, Украина должна передать под контроль России восточный Донбасс и признать фактический контроль Москвы над рядом других территорий. Вашингтон, в свою очередь, готов признать российские притязания на эти регионы, а также снять санкции с России и пригласить ее обратно в G8.

    Согласно утекшему проекту, сила украинской армии будет ограничена 600 тыс. человек, а перспективы вступления страны в НАТО полностью исключаются.

    Документ содержит положения о безопасности, по которым США не берут на себя обязательств по прямой военной поддержке Киева, но обещают разведывательную и логистическую помощь в случае возобновления конфликта. Гарантии рассчитаны на десять лет с возможностью продления.

    План также предусматривает, что Украина проведет выборы через 100 дней, несмотря на скандал с коррупцией вокруг администрации Владимира Зеленского.

    Американская сторона обещает участие в восстановлении украинской экономики – в частности, отремонтировать газопроводы и содействовать внедрению проектов искусственного интеллекта. Вся реализация соглашения ляжет под контроль специально созданного мирного совета под руководством Трампа.

    По словам пресс-секретаря Белого дома Каролины Ливитт, «этот план создан с учетом реалий четырехлетней разрушительной войны, чтобы найти наилучший сценарий выигрыша обеих сторон». Ливитт утверждает, что секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров поддержал большинство пунктов плана, согласовав их с Вашингтоном. Впрочем, постоянная зампредставителя Украины в ООН Кристина Гайовышин отметила, что Киев категорически против уступки территорий и ограничения потенциала вооруженных сил.

    Одновременно Европа разрабатывает собственную альтернативную инициативу, более выгодную для Киева, и пытается убедить украинское руководство поддержать именно ее. По заявлению высокопоставленных представителей ЕС, европейские страны не были допущены к обсуждению американского плана и стали его изучать только после публикации.

    Проект также включает положения о разделе электроэнергии Запорожской АЭС между Россией и Украиной, контроле над замороженными активами российского Центробанка и создании специальной амнистии для всех участников конфликта. Ключевой пункт – обязательство России не вторгаться не только на Украину, но и к ее соседям.

    Американские официальные лица подчеркивают, что проект является рабочим и может быть скорректирован в ходе дальнейших переговоров.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва и Вашингтон в настоящее время не обсуждают перемирие, а любые соглашения должны учитывать российские претензии относительно расширения НАТО и статуса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в пятницу не подтверждали получение от Киева согласия на переговоры по плану Дональда Трампа.

    Financial Times ранее сообщила о том, что Киеву были названы сроки для ответа по мирному плану.

    Посол Украины в Вашингтоне назвала новый вариант плана США бессмысленным.

    Комментарии (17)
    20 ноября 2025, 23:35 • Новости дня
    Марочко указал, к чему приведет продвижение ВС России за пределы Купянска

    Tекст: Катерина Туманова

    Продвижение ВС России за пределы Купянска в Харьковской области сократит возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) бить по гражданской инфраструктуре на северных окраинах Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Это очень большой, ключевой успех наших российских войск и очень хорошая новость для жителей Луганской Народной Республики на северных ее окраинах, поскольку наши граждане очень сильно страдали от тех действий, которые происходили в населенном пункте Купянск», – сказал он ТАСС.

    Марочко пояснил, что украинские боевики доставали до северных окраин ЛНР и постоянно наносили удары по гражданской инфраструктуре.

    «Если мы продвинемся дальше, то у украинского командования и украинских боевиков будет меньше возможностей наносить удары по территории Луганской Народной Республики», – объяснил военный эксперт.

    Напомним, президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Путин заслушал доклады командиров о ситуации на различных направлениях, включая район Купянска, Константиновки и Краматорское направление.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 11:47 • Новости дня
    Politico: Коррупционный скандал превратил Зеленского в «хромую утку»

    Politico: Коррупционный скандал ударил по доверию к Зеленскому и его окружению

    Politico: Коррупционный скандал превратил Зеленского в «хромую утку»
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Расследование крупного коррупционного дела в энергетическом секторе Украины, в ходе которого фигуранты пытались вымогать около 100 млн долларов, подорвало политические позиции Владимира Зеленского и лишило его поддержки значительной части избирателей, сообщило Politico.

    Раскрывающийся крупный коррупционный скандал на Украине нанес серьезный урон не только имиджу страны, но и лично Владимиру Зеленскому, сообщает Politico.

    Сообщается, что речь идет о масштабной схеме вымогательства около 100 млн долларов из энергетического сектора. В скандале уже оказались замешаны министр юстиции Герман Галущенко, министр энергетики Светлана Гринчук, чиновники Госбюро расследований и энергокомпаний.

    Особенно болезненным для Зеленского стало то, что обвинения затрагивают его ближайших союзников. Описывается, что бывший бизнес-партнер президента Тимур Миндич считается центральной фигурой схемы, а глава офиса президента Андрей Ермак обвиняется оппонентами в попытке мешать антикоррупционным органам, расследовавшим «Миндичгейт».

    В материале отмечается, что скандал нанес сокрушительный удар по политическим позициям Зеленского внутри страны. Хотя доказательств личного обогащения президента нет, вызванное скандалом разочарование в стиле его правления и круге доверенных лиц лишь усиливается. Автор подчеркивает: «Зеленский пришел к власти под лозунгами борьбы с коррупцией, обещая обновить систему и привести к власти новых честных людей».

    По данным оппозиционного депутата Ярослава Железняка, поддержка Зеленского упала еще на 40% и теперь составляет около 25%, что фактически делает его президентом-«хромой уткой». На фоне критики в адрес офис-менеджмента и внутреннего недовольства появились сигналы, что Зеленский может отказаться от участия в следующих выборах, когда они станут возможны. Близкие к нему люди также намекают, что первая леди давно выступает против его переизбрания из-за усталости и давления на семью.

    Журналисты отмечают, что массовое протестное движение пока не возникает из-за опасений дестабилизации на фоне продолжающейся спецоперации. Однако внутри правящей фракции уже видны трещины: политик Давид Арахамия поддержал призывы к реформам в офисе президента и возможную смену Ермака, а другие депутаты готовят новые партии и коалиции. Эксперты советуют Зеленскому сделать ставку на прозрачность и независимость: пригласить к управлению независимых специалистов, уменьшить полномочия офиса президента и укрепить независимость парламента и правительства.

    В завершение журналисты подчеркивают – нынешний кризис ставит Зеленского перед необходимостью срочной перезагрузки команды и возврата доверия граждан и зарубежных партнеров. Своевременное привлечение к ответственности коррупционеров и прозрачное руководство считаются ключевыми для сохранения внутреннего единства страны и эффективности отпора внешней угрозе.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что дело Миндича оказывает влияние на позиции Владимира Зеленского.

    Президент России Владимир Путин назвал нынешнее руководство на Украине преступной группировкой,которая сидит на «золотых горшках» и не думает о народе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что оппоненты Зеленского в Раде могут лишить партию «Слуга народа» части властных полномочий, если Запад потребует отставки Ермака.

    Комментарии (8)
    21 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    Зеленский обсудил мирный план США по Украине с Мерцем, Макроном и Стармером

    Мерц, Макрон, Стармер и Зеленский обсудили мирную инициативу США по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Британии Киром Стармером и Владимиром Зеленским американскую мирную инициативу по Украине.

    Как сообщил в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, лидеры подтвердили «неизменную и полную поддержку Украины на пути к долгосрочному и справедливому миру», передает ТАСС.

    Корнелиус отметил, что собеседники одобрили усилия США, направленные на завершение конфликта. По его словам, речь шла о том, что линия соприкосновения должна рассматриваться как отправная точка для достижения взаимопонимания, а украинские вооруженные силы обязаны сохранять возможность «эффективно защищать суверенитет страны».

    Кроме того, официальный представитель правительства ФРГ подчеркнул единство участников разговора в том, что любое соглашение, затрагивающее европейские государства, ЕС и НАТО, должно получить согласие всех европейских партнеров и союзников.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов с США по мирному плану из 28 пунктов.

    СМИ писали, что США потребовали от Киева территориальные уступки и сокращение численности вооруженных сил.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не получал официальных мирных инициатив от Соединенных Штатов по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (6)
    Главное
    Трамп дал Украине срок для мирной сделки до Дня благодарения
    Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления
    Bloomberg сообщил о планах Британии отправить войска на Украину
    В Одессе произошел взрыв в военкомате
    Суд приговорил чемпионку Украины к 19 годам лишения свободы за диверсии
    В России вступил в силу запрет на вождение после катинонов
    Скончался сценарист фильма «Ночной экипаж»

    Почему важно повышать минимальный размер труда

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит? Подробности

    Перейти в раздел

    Старым врагом России прикроют позор Трампа

    Конгресс США готов принять законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях, поскольку к ним призвал президент Дональд Трамп. Прежде хозяин Белого дома был против этой затеи и дважды ее отвергал. Почему теперь передумал? И как это связано с попыткой Вашингтона надавить на Киев, чтобы принудить его к миру? Подробности

    Перейти в раздел

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Перейти в раздел

    Победители Второй мировой вынуждены вновь наказать проигравших

    «Грязная голова, которая лезет вперед, будет отсечена без всяких раздумий». Столь недипломатическим выражением китайский дипломат был вынужден предостеречь Японию от сползания к политике, приведшей ко Второй мировой войне. Вместе с Китаем напоминать уроки истории вынуждена сегодня и Россия – со своей стороны, Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации