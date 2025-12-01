По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon
Гендиректор Telegram Павел Дуров сообщил о запуске новой децентрализованной конфиденциальной вычислительной сети Cocoon, позволяющей использовать функции ИИ без раскрытия личных данных.
«Cocoon заработала», – сообщил Дуров в Telegram.
Новый проект объединяет технологии блокчейн, искусственного интеллекта и социальных сетей, предоставляя возможность взаимодействовать с функциями ИИ, такими как реферирование и составление сообщений, не раскрывая конфиденциальные данные централизованным поставщикам, передает РИА «Новости».
По словам Дурова, первые пользовательские запросы уже проходят обработку в рамках новой сети.
Дуров также сообщил, что мощности Cocoon будут увеличены в ближайшие недели. В результате пользователи Telegram смогут получать доступ к большему количеству защищенных функций на базе искусственного интеллекта с полной конфиденциальностью данных.
Работу децентрализованной сети будут обеспечивать GPU-майнеры, которые смогут получать вознаграждение в криптовалюте Toncoin, передает ТАСС.
«Владельцы графических процессоров уже зарабатывают TON», – сообщил Дуров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети Cocoon на базе искусственного интеллекта и блокчейна TON. Дуров заявил, что в последние годы люди по всему миру теряют цифровые свободы. По его мнению, только создание децентрализованных технологий позволит эти свободы сохранить.