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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

    20 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Родология» подбирается к школам

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают различные «учения».

    5 комментариев
    9 апреля 2025, 08:41 • Новости дня

    Politico: ЕС хотят ввести пошлины против электората Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз рассматривает введение пошлин до 25% на экспорт США в 2024 году, чтобы повлиять на республиканские штаты, поддерживающие президента США Дональда Трампа, пишет Politico.

    По данным издания, Евросоюз может ввести ответные пошлины против США, передает РИА «Новости».

    Пошлины могут достигать 25% и затронут широкий спектр товаров, включая сельскохозяйственные и промышленные продукты, такие как соевые бобы, мясо, табак, железо, сталь и алюминий.

    Эти меры направлены на то, чтобы ударить по республиканским штатам, которые сильно зависят от экспорта в Европу, и могут затронуть экспорт на сумму 13,5 млрд долларов.

    По данным Politico, под новые пошлины могут попасть товары из Луизианы, Мичигана, Флориды, Канзаса и Небраски, включая соевые бобы, мясо домашних птиц, автомобили и сигареты.

    Напомним, в конце декабря 2024 года Трамп грозил ЕС увеличением торговых тарифов, если Европа не перейдет к «крупномасштабным закупкам» нефти и газа из США. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали действия республиканца «политическим шантажом».

    Однако после тех угроз глава Белого дома все-таки объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. Любопытно, что в «черный список» не вошли Россия и Белоруссия.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире отреагировали на тарифную политику Трампа.

    8 апреля 2025, 14:18 • Новости дня
    Юшков: Энергетический ультиматум Трампа для ЕС может стать проблемой России
    Юшков: Энергетический ультиматум Трампа для ЕС может стать проблемой России
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон заинтересован в том, чтобы у новых американских энергопроектов был гарантированный рынок сбыта. Поэтому Дональд Трамп хочет принудить ЕС заключить долгосрочные контракты с США. Для других поставщиков это может стать плохой новостью, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее глава Белого дома потребовал от Евросоюза покупать больше энергоносителей у Штатов.

    «Евросоюз уже сейчас закупает у США углеводороды в больших объемах. Так, Штаты – крупнейший поставщик СПГ в Европу. Страна также занимает существенную долю на европейском рынке нефти», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    На этом фоне намерение Дональда Трампа заставить ЕС закупать больше энергоносителей у Вашингтона выглядит несколько странным. «У американцев нет лишних ресурсов, чтобы дополнительно поставлять их европейцам. В итоге компании-импортеры будут вынуждены "охотиться" на американские по происхождению СПГ и нефть», – рассуждает аналитик.

    По его оценкам, глава Белого дома также преувеличивает, когда заявляет, что покупка энергоносителей Евросоюзом у США позволит избавиться от дефицита в торговом балансе в ближайшее время. «Целесообразно говорить про отдаленную перспективу», – считает эксперт.

    Он допускает, что цель Трампа – принудить европейцев заключить долгосрочные контракты с американскими проектами. «Вашингтон заинтересован в том, чтобы у новых разработок или заводов по сжижению газа был гарантированный рынок сбыта. Если бизнес получит твердые гарантии, что всю продукцию купит Европа, то он сможет привлекать более дешевые кредиты, уверенно реализовывать инициативы. Это было бы выгодно американцам», – пояснил Юшков.

    Вместе с тем, для других поставщиков энергоресурсов это может оказаться плохой новостью. «В частности, Россия продолжает поставлять и СПГ на европейский рынок, и трубопроводный газ. Да, речь идет о небольших объемах: около 15 млн тонн с "Ямал СПГ" и 16-17 млн тонн по "Турецкому потоку"», – напомнил специалист.

    Собеседник не исключает, что Трамп может «устранить» конкурентов и совсем не рыночными методами. Например, он в силах ввести санкции в отношении проекта «Ямал СПГ». «Тогда Европа будет вынуждена отказаться от российского ресурса, а на замену придет американский», – уточнил аналитик. Намерения США могут обернуться проблемой для Азербайджана, Норвегии и Алжира, подчеркнул Юшков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Евросоюзу для решения проблемы торгового дисбаланса с США нужно покупать больше энергоносителей у американских компаний. «Дефицит с Евросоюзом составляет 350 млрд долларов, и он быстро исчезнет», – считает глава Белого дома.

    «Им (европейцам) придется покупать у нас энергоносители, потому что они им нужны», – подчеркнул глава Соединенных Штатов. По его оценкам, в этом случае избавиться от дефицита в торговом балансе удастся за одну неделю.

    Напомним, в конце декабря 2024 года Трамп грозил ЕС увеличением торговых тарифов, если Европа не перейдет к «крупномасштабным закупкам» нефти и газа из США. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали действия республиканца «политическим шантажом».

    Однако после тех угроз глава Белого дома все-таки объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. Любопытно, что в «черный список» не вошли Россия и Белоруссия. Накануне еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что Брюссель примет ответные меры против Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире отреагировали на тарифную политику Трампа.

    Коментарии (7)
    8 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Покушавшийся на Трампа хотел сбить его самолет «Стингером» с Украины

    Daily Mail: Подозреваемый в покушении на Трампа пытался купить ракетную установку на Украине

    Покушавшийся на Трампа хотел сбить его самолет «Стингером» с Украины
    @ Martin County Sheriffs Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подозреваемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку у предполагаемого украинского посредника, пишет Daily Mail со ссылкой на заявление Министерства юстиции Южного округа Флориды.

    В заявлении говорится, что Рут обменивался сообщениями с человеком, которого он считал украинцем, обладающим доступом к военному вооружению, используя зашифрованное приложение для обмена сообщениями, пишет Daily Mail.

    В переписке, изложенной в заявлении, Рут просил: «Отправь мне РПГ [гранатомет] или «Стингер», и я посмотрю, что мы можем сделать... [Трамп] нехорош для Украины». Он также заявлял: «Мне нужно оборудование, чтобы Трамп не смог победить на выборах».

    Прокуроры считают, что это общение, включая обсуждение цены и отправки оружия, является дополнительным доказательством намерения Рута совершить покушение на Трампа. Он также отправлял собеседнику фотографию с изображением самолета Трампа и комментарием: «Самолет Трампа, он на него садится и сходит ежедневно».

    В июле 2024 года, во время неудавшегося покушения, Рут прокомментировал: «Жаль».

    В сентябре прошлого года неподалеку от места, где находился Трамп, произошла стрельба. Трамп подтвердил, что рядом с ним прозвучали выстрелы. ФБР сообщило, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на Трампа.

    Издание New York Post писало, что подозреваемый – Райан Уэсли Рут, который посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (7)
    9 апреля 2025, 00:22 • Новости дня
    Захарова оценила «достижения» фон дер Ляйен словами «слабоумие и отвага»
    Захарова оценила «достижения» фон дер Ляйен словами «слабоумие и отвага»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Антироссийская политика Евросоюза уже обошлась гражданам стран ЕС более чем в 1,3 трлн евро, и если так продолжится, то через 10-20 лет европейцы могут стать голодающими беженцами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «1,3 трлн евро – ровно столько стоили Европейскому cоюзу три последних года «слабоумия и отваги». Русофобия требует денег», – заявила Захарова в Telegram, ссылаясь на исследование газеты «Ведомости».

    По словам Захаровой, Евросоюз сталкивается с серьезными экономическими проблемами, такими как растущая безработица, инфляция и подорожание товаров. Антироссийская политика ведет к снижению роста ВВП. Захарова отметила, что ситуация только усугубляется, создавая кумулятивный эффект экономических проблем.

    «Вы только что ознакомились с достижениями Урсулы фон дер Ляйен и ее команды на посту председателя Еврокомиссии», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что экономическая ситуация в Европе становится все более напряженной, и сама экономика «трещит по швам».

    «Если так дальше продолжится, то через 10-20 лет мы будем совместно решать, оказывать ли гуманитарную помощь тому, кто к тому времени будет руководить Парижем, поставить ли заслон от шведов, бегущих с замерзающего полуострова или выдать транш помощи голодающим датчанам», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рекомендовала европейцам запасаться водой и продуктами на 72 часа. План (главы европейской дипломатии Каи Каллас  по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился. Вызывает сомнения и будущее плана главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по выделению на оборонные нужды в течение ближайших четырех лет в рамках всего ЕС 800 млрд евро

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    8 апреля 2025, 10:42 • Новости дня
    Глава МИД Чехии назвал кандидата в премьеры Бабиша угрозой безопасности Европы

    Politico: Кандидат в премьеры Чехии Бабиш представляет угрозу для ЕС

    Глава МИД Чехии назвал кандидата в премьеры Бабиша угрозой безопасности Европы
    @ Dalibor Gluck/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал Андрея Бабиша угрозой европейской безопасности из-за его «пророссийских взглядов», что может изменить западную направленность страны, сообщило Politico.

    Чешский министр иностранных дел Ян Липавский в интервью Politico заявил, что лидер популистской партии и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш представляет угрозу для безопасности Европы, «продвигая российскую пропаганду».

    По словам Липавского, Бабиш играет с «российскими нарративами» и является другом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, стремясь ввести Чехию в круг стран, якобы поддерживающих политику Кремля.

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала и его правительство являются одними из самых преданных союзников Украины в борьбе против российской агрессии. Однако, как заявляет Липавский, возвращение Бабиша к власти может подорвать эту поддержку. Он также указал на неясную позицию Бабиша по вопросу статьи 5 НАТО в случае нападения на Польшу.

    По данным опросов, проведенных исследовательским институтом STEM, Бабиш лидирует в предвыборной гонке с 31,5% голосов, в то время как коалиция Фиалы отстает с 20%. Ожидается, что выборы в Чехии пройдут в сентябре или октябре.

    Липавский, который ранее принадлежал к Пиратской партии, теперь баллотируется от правящей коалиции, представляя Гражданскую демократическую партию (ODS), чтобы воспрепятствовать возвращению Бабиша к власти. Он подчеркивает необходимость сильного европейского лидерства для поддержки Украины и противодействия России.

    Премьер-министр Фиала в интервью Financial Times заявил, что Бабиш помогает Владимиру Путину, на что Бабиш ответил обвинениями во лжи. Бабиш, поддерживающий идеи венгерского премьера Орбана и его словацкого коллеги Роберта Фицо, выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине, ожидая, что Дональд Трамп сможет закончить войну.

    Ранее бывший премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Брюссель ведет Европу к экономическому краху.

    Австрийская «Партия свободы», венгерская партия «Фидес» и партия Бабиша ANO решили создать альянс в Европарламенте для переустройства ЕС.

    Партия Бабиша ANO обещает остановить закупки снарядов для Украины, если она вернется к власти.

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    8 апреля 2025, 09:23 • Новости дня
    Трамп анонсировал рекордный оборонный бюджет США в 1 трлн долларов
    Трамп анонсировал рекордный оборонный бюджет США в 1 трлн долларов
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп рассказал о подготовке администрацией Белого дома оборонного бюджета США в размере около 1 трлн долларов.

    Известно, что Трамп заявил о подготовке его администрацией оборонного бюджета в размере приблизительно 1 трлн долларов, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что это будет самый большой бюджет, предоставленный военным, и его цель – укрепление оборонных сил страны на фоне угроз со стороны различных мировых сил.

    Президент США отметил, что такой шаг обусловлен усилением угроз по всему миру. Он подчеркнул, что для США важно оставаться сильными в условиях нарастающей напряженности.

    Несмотря на значительный размер предлагаемого бюджета, президент подчеркнул его необходимость для поддержания вооруженных сил страны на должном уровне.

    Министр обороны США Пит Хегсет на встрече присутствовал, но сразу не стал комментировать заявление президента. Позже он отметил, что это будет первый оборонный бюджет США, достигающий триллиона долларов, добавив, что президент Трамп активно занимается восстановлением вооруженных сил страны.

    Ранее в ходе встречи глав МИД стран – членов Североатлантического альянса в Брюсселе госсекретарь США Марко Рубио сообщил о планах Вашингтона увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП страны. Он призвал союзников последовать примеру Вашингтона.

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    8 апреля 2025, 17:25 • Новости дня
    Глава Минфина США назвал главную цель тарифов Трампа

    Бессент: Конечная цель тарифов Трампа – вернуть рабочие места в США

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Минфина США Скотт Бессент уверен, что тарифы стали отличной переговорной стратегией страны, одна из задач которой – улучшить ситуацию с рабочими местами.

    Бессент при обсуждении последствий новых масштабных тарифов американского президента Дональда Трампа заявил, что финальная цель тарифной политики – вернуть рабочие места в США.

    «Если мы установим тарифный потолок, конечной целью будет возвращение рабочих мест в США. Но в то же время мы будем взимать значительные пошлины», – сказал Бессент в интервью CNBC.

    Он добавил, что переговоры по тарифам являются результатом многочисленных звонков из других стран, а не резкого падения финансовых рынков. В Белом доме, в частности, корреспонденту ABC News сообщили, что на этой неделе тарифный вопрос прибудет решать представитель Вьетнама, а также японские коллеги «хотели бы покончить со всем этим».

    Бессент убежден, что в случае успеха тарифы «растают, как кубик льда», и доходы будут поступать в казну по мере строительства производственных мощностей в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прокомментировал реакцию рынков на введенные им пошлины, заявив, что иногда для исправления ситуации требуется принимать «лекарства», а его меры носят оздоравливающий характер.

    Трамп в начале апреля объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.

    Эскалация «торговой войны» президента США Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, основное падение произошло в США.

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    8 апреля 2025, 12:57 • Новости дня
    МИД: Евросоюз провалил роль посредника на Балканах
    МИД: Евросоюз провалил роль посредника на Балканах
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский союз не смог исполнить роль посредника между Сербией и Косово, не добившись выполнения обязательств по созданию сербских муниципалитетов, сообщил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    По его словам, Европейский союз потерпел неудачу в роли посредника между Белградом и Приштиной, передает ТАСС.

    Масленников подчеркнул, что за долгие годы ЕС не смог добиться выполнения обязательств по созданию сообщества сербских муниципалитетов в Косово.

    По его словам, данная ситуация обсуждалась на круглом столе Российского совета по международным делам и сербского Института мировой политики и экономики.

    Он отметил, что этот провал ЕС как посредника говорит о серьезных проблемах в их подходе к урегулированию конфликтов на Балканах.

    Масленников также указал на важность активного участия международного сообщества в решении ситуации.

    Он подчеркнул необходимость пересмотра подходов, которые использовались Европейским союзом для поиска компромиссов и достижения устойчивых решений в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа вызвала в Боснии самый опасный кризис в XXI веке.

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    8 апреля 2025, 10:19 • Новости дня
    Китай пообещал «бороться до конца» против тарифов США

    Tекст: Александра Юдина

    Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира, пишет Bloomberg.

    Власти Китая заявили, что «угроза США усилить тарифы на Китай – это ошибка на ошибке» и добавило, что в случае, если США настоят на своем, Китай «будет бороться до конца», передает Bloomberg.

    Экономист Societe Generale SA Мишель Лам отметила, что, если Трамп не отступит, инвесторам стоит готовиться к торговому разрыву между двумя странами.

    Китайские власти сигнализировали о своей решимости поддерживать рынки, ослабляя контроль за юанем для увеличения привлекательности экспорта и скупая активы через государственные фонды.

    Также были обещаны кредиты для стабилизации рынка, а кроме того, сообщено о возможности раннего внедрения некоторых стимулов.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины в 50% на китайские товары, если Пекин не откажется от ответных мер на американские тарифы.

    Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии. В ответ Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США.

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    8 апреля 2025, 12:21 • Новости дня
    Европейская счетная палата указала на непрозрачность финансирования НПО из бюджета ЕС
    Европейская счетная палата указала на непрозрачность финансирования НПО из бюджета ЕС
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аудиторы Европейской счетной палаты выявили непрозрачное распределение 7,4 млрд евро для НПО в ЕС, что усилило критику консерваторов в отношении использования грантов для лоббирования.

    Европейская счетная палата опубликовала доклад, в котором раскритиковала Европейскую комиссию за непрозрачное распределение 7,4 млрд евро для некоммерческих организаций, сообщает Politico. В отчете говорится, что процесс финансирования НПО в ЕС требует реформ, так как информация о распределении средств и их использовании недостаточно ясна и надежна. Член ЕСП Лайма Андрикене подчеркнула необходимость улучшений и подчеркнула, что система «слишком непрозрачна».

    Отчет усилил критику со стороны консерваторов в Европейском парламенте, которые заявляют, что средства часто используются для лоббирования интересов ЕС, что также отражено в докладе. Несмотря на это, ЕСП не нашла доказательств нарушения законодательства ЕС или его ценностей при использовании средств НПО. Тем не менее риск остается из-за недостаточной прозрачности, отметили аудиторы.

    Также стало известно, что некоторые программы работы НПО, финансируемые ЕС, содержали элементы лоббирования, что подтвердили в Еврокомиссии. Комиссия обещала принять меры по улучшению прозрачности и минимизации административных барьеров.

    В докладе также указано, что некоторые организации классифицировали себя как НПО, не соответствуя критериям. Например, одно крупное исследовательское учреждение имело руководство, состоящее только из правительственных представителей. ЕСП рекомендовал Еврокомиссии предоставить четкие определения НПО и улучшить мониторинг использования грантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предприниматель Дэвид Сакс обвинил американские НПО в эксплуатации конфликта на Украине для присвоения средств. По его словам, это происходит через агентства USAID и NED.

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    8 апреля 2025, 19:33 • Новости дня
    Трамп обеднел на 500 млн долларов из-за своих же пошлин

    Forbes: Состояние Трампа снизилось на 500 млн долларов из-за пошлин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Cостояние президента США Дональда Трампа сократилось примерно на 500 млн долларов после введения им «взаимных» импортных пошлин, пишет Forbes.

    Как сообщает Forbes, на 2 апреля состояние Трампа оценивалось в 4,7 млрд долларов, но менее чем через неделю оно уменьшилось до 4,2 млрд. Наибольшие потери пришлись на компанию Trump Media and Technology Group: из-за падения стоимости акций на 5% Трамп потерял около 170 млн долларов.

    Также снизилась стоимость портфеля недвижимости президента США, которая составила 570 млн долларов вместо прежних 660 млн. Потери затронули и гольф-активы Трампа, так как множество товаров для профессионалов импортируется из-за границы, что также отразилось на доходах.

    Напомним, Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.

    Глава Минфина США Скотт Бессент выразил уверенность, что тарифы стали отличной переговорной стратегией страны, одна из задач которой – улучшить ситуацию с рабочими местами.

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    8 апреля 2025, 22:48 • Новости дня
    Сын Трампа указал, что Киев не предупредил США о попытке Рута купить «Стингер»

    Трамп-младший обвинил Киев в сокрытии от США информации о попытке Рута купить РПГ

    Tекст: Антон Антонов

    Киев не проинформировал Вашингтон о том, что Райан Уэсли Рут, подозреваемый в покушении на нынешнего президента США Дональда Трампа, пытался приобрести ракетную установку на Украине, сообщил сын американского лидера Дональд Трамп-младший.

    Трамп-младший отметил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «Украина так и не сказала спасибо за все, что Соединенные Штаты сделали» для нее. Кроме того, по его словам, украинцы «не сказали» США и о попытке «этого социопата купить у них оружие» для покушения на Трампа. «Интересно, почему?» – заявил Трамп-младший, отметив, что история со «Стингером» – «куда более крупная проблема».

    Напомним, СМИ сообщили, что Рут пытался приобрести «РПГ или «Стингер» у предполагаемого украинского посредника. Рут, который посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ, осенью пытался убить Трампа.

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    8 апреля 2025, 23:47 • Новости дня
    Трамп назвал Овечкина великим после рекорда в НХЛ
    Трамп назвал Овечкина великим после рекорда в НХЛ
    @ Gerry Angus/Icon Sportswire/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп высоко оценил достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который стал абсолютным рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб.

    «Великий джентльмен только что побил рекорд Уэйна Гретцки. Уэйн Гретцки был великим, но у нас есть еще один великий, который только что побил рекорд», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Овечкин забил 895-й гол в НХЛ, установив новый снайперский рекорд, превзойдя достижение Уэйна Гретцки. Гретцки признался, что его русский дедушка был бы рад узнать о том, что достижение внука превзошел Овечкин. Мировые СМИ отметили, что Овечкин «совершил невозможное», став абсолютным рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб. Президент России Владимир Путин в телеграмме поздравил хоккеиста.

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    9 апреля 2025, 04:26 • Новости дня
    Трамп заявил о желании Китая заключить сделку с США

    Tекст: Антон Антонов

    США ввели пошлины в 104% на китайские товары, пошлины останутся в силе, пока Пекин не заключит торговую сделку с Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что страны «не хотят направленных против них тарифов». «Все очень просто: мы заключаем сделки, а люди платят по тарифам. Страны прямо сейчас платят по тарифам – Китай платит 104%», – приводит его слова ТАСС.

    Он отметил, что «104% – это звучит смешно». Однако, как заявил президент США, сам Китай взимает за многие американские товары 100% и даже 125%. По его словам, раньше многие государства «обдирали» США «направо и налево», сейчас же пришла очередь США «обдирать их».

    Трамп также отметил, что Китай манипулирует своей валютой, чтобы уменьшить эффект от американских пошлин. По его словам, Пекин делает это для смягчения последствий введенных тарифов. «Они хотят заключить (сделку). Они действительно хотят. Они хотят заключить сделку. Они просто не знают, как это начать, потому что они гордые люди», – полагает глава государства.

    Трамп заявил, что дополнительные пошлины на товары из Китая в размере 104% будут действовать со среды, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Трамп заявил, что крупнейшему тайваньскому производителю полупроводников TSMC придется платить 100% налогов, если компания не построит завод в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104%. Белый дом заявил, что Трамп намерен проявить щедрость в переговорах с Китаем по пошлинам, если Пекин изъявит желание договориться.

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    9 апреля 2025, 01:55 • Новости дня
    Белый дом заявил о готовности Трампа проявить «щедрость» к Китаю

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп намерен проявить щедрость в переговорах с Китаем по пошлинам, если Пекин изъявит желание договориться, заявила представитель Белого дома Каролин Левитт.

    «Президент хотел, чтобы я сообщила, что если Китай выйдет на связь для заключения сделки, он будет невероятно щедр», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    Она отметила, что президент США будет принимать решения, исходя из интересов страны. Левитт добавила, что, по мнению Трампа, Китай стремится к заключению сделки, но не знает, как к этому подступиться. Она подчеркнула, что Пекин сделал ошибку, введя ответные меры: «Если Америку ударить, она ударит сильнее».

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Китай представляет собой дестабилизирующую силу в мировой торговле, передает ТАСС.

    В свою очередь, официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Пекин призывает США отказаться от угроз и экономического запугивания. Он сказал, что контрмеры Пекина после введения дополнительных пошлин Штатами будут продолжаться «до конца».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении новых пошлин, в том числе на китайские товары. В ответ Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США. Из-за неснятых ответных мер США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104%.

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    8 апреля 2025, 14:45 • Новости дня
    Дуда опроверг вывод американских войск из Польши

    Президент Польши заявил о перемещении войск США на другие базы по решению НАТО

    Tекст: Ирма Каплан

    Перемещение американских войск из хаба в Жешуве на другие базы в Польше было согласовано НАТО и не означает вывод войск из страны, сообщил президент Польши Анджей Дуда.

    Американские военные перемещены из логистического хаба в аэропорту города Жешув на другие базы в Польше в ходе передислокации, что согласовано на уровне НАТО. Никакого вывода войск США из страны нет, заявил на пресс-конференции в Таллине польский президент Анджей Дуда.

    «Я знаком с этим вопросом, мне знакома эта тема об ответственности за безопасность аэропорта Жешув. Этот вопрос ранее обсуждался на уровне альянса», – приводит слова Дуды телеканал Polsat News.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также опроверг вывод американских  войск из страны, добавив, что их дислокация изменится.

    По его словам, по решению саммита НАТО в Вашингтоне характер миссии в Ясенках, где находится логистический хаб, изменился, и задачи переходят к другим союзникам, включая Норвегию, Германию и Британию.

    «Прежние задачи американских войск в Ясенке переходят к их союзникам. Войска США остаются в Польше, но в других местах. Сейчас в миссии в Ясенке задействованы в основном норвежские, немецкие, британские и польские войска, а также другие союзники», – написал он в соцсети Х.

    Объединенное командование ВС США в Европе и Африке решило переместить военных и технику из Жешува. Временный контингент США дислоцировался там с 2022 года. На саммите НАТО в 2024 году также приняли решение о создании миссии NSATU для поддержки и координации военных поставок Украине.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, будущее военного хаба в польском Жешуве, важного для поставок оружия на Украину, оказалось под вопросом из-за позиции президента США Дональда Трампа.

    В начале марта премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставки военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.

    Тогда же США временно прервали поставки военной помощи Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

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