Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».0 комментариев
Politico: ЕС хотят ввести пошлины против электората Трампа
Евросоюз рассматривает введение пошлин до 25% на экспорт США в 2024 году, чтобы повлиять на республиканские штаты, поддерживающие президента США Дональда Трампа, пишет Politico.
По данным издания, Евросоюз может ввести ответные пошлины против США, передает РИА «Новости».
Пошлины могут достигать 25% и затронут широкий спектр товаров, включая сельскохозяйственные и промышленные продукты, такие как соевые бобы, мясо, табак, железо, сталь и алюминий.
Эти меры направлены на то, чтобы ударить по республиканским штатам, которые сильно зависят от экспорта в Европу, и могут затронуть экспорт на сумму 13,5 млрд долларов.
По данным Politico, под новые пошлины могут попасть товары из Луизианы, Мичигана, Флориды, Канзаса и Небраски, включая соевые бобы, мясо домашних птиц, автомобили и сигареты.
Напомним, в конце декабря 2024 года Трамп грозил ЕС увеличением торговых тарифов, если Европа не перейдет к «крупномасштабным закупкам» нефти и газа из США. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали действия республиканца «политическим шантажом».
Однако после тех угроз глава Белого дома все-таки объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. Любопытно, что в «черный список» не вошли Россия и Белоруссия.
Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире отреагировали на тарифную политику Трампа.