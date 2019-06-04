Трамп не узнал свой прошлогодний подарок Елизавете II

Президент США Дональд Трамп не узнал преподнесенный в прошлом году свой подарок для королевы Великобритании Елизаветы II.

В ходе визита в Букингемский дворец королева Великобритании, проходя около статуэтки лошади чистокровной породы, подаренной Трампом во время прошлого визита, спросила, узнает ли он эту статуэтку, на что Трамп ответил отрицательно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал ITV.

Директор королевской коллекции Тим Нокс напомнил президенту США, что он подарил статуэтку по время чаепития в Виндзорском замке в июле 2018 года. Нокс также попытался сгладить ситуацию, отметив, что «лошади очень похожи друг на друга», и уточнил, что Меланья Трамп узнала подарок, а это является «приятным обстоятельством».

Напомним, президент США Дональд Трамп находится в Великобритании с государственным визитом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД