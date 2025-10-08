Ученые выявили связь между жестокостью к животным и отклонениями психики

Tекст: Ирма Каплан

Проявляющие признаки психопатии, такие как импульсивность, навязчивая ложь и поверхностное обаяние, могут с большей вероятностью унижать и причинять боль животным, говорится в обзоре на PsyPost.

«Насилие по отношению к животным связано с насилием в семье и убийствами. Любой случай насилия по отношению к животным может иметь отношение к клинической оценке антиобщественных тенденций у детей и взрослых», – говорят исследователи из Белградского университета в работе для Current Psychology.

Сербские ученые считают, что психопатия и садизм, две черты так называемой «Темной тетрады», связаны с более сильной верой в превосходство человека над животными, а также с более низкой эмпатией и предпочтением социальной иерархии.

Их результаты подтверждают идею о том, что видоизменение (система верований, ставящая людей выше животных) коренится в более широких психологических паттернах, которые лежат в основе предубеждений по отношению к другим людям.

Психологи недавно начали исследовать, как индивидуальные различия в характере могут быть связаны с видовыми убеждениями (Видосизм – вера в то, что люди по своей сути важнее животных).

В центре внимания была «Темная тетрада» из четырех личностных черт, которые отражают склонность к манипулированию, черствость и наслаждение страданиями других.

К таким чертам характера относятся нарциссизм (чрезмерная любовь к себе), макиавеллизм (стратегическое манипулирование), психопатия (эмоциональная холодность и импульсивность) и садизм (удовольствие от причинения вреда другим).

Предыдущие исследования связывали «Темную тетраду» с различными видами антиобщественного поведения, включая агрессию, травлю и предрассудки. Целью нового исследования было выяснить, связаны ли эти черты также с отношением к животным.

Автор исследования Мария Бранкович, научный сотрудник Института философии и социальной теории Белградского университета и доцент Университета Сингидунум сообщила, что всего было проведено два исследования, которые показали, что видосизм не просто личные предпочтения или культурная традиция, он может отражать более широкие личностные модели и социальные идеологии.

Люди, которые эмоционально отстранены, в меньшей степени способны сопереживать другим. Или те, кому нравится проявлять власть и контроль, могут с большей вероятностью рассматривать животных, не являющихся людьми, как менее достойных морального внимания.

Эти психологические черты, по-видимому, поддерживают мировоззрение, в котором доминирование и иерархия рассматриваются как естественные или желательные.

«Мы обнаружили, что одни и те же психологические способности и черты характера, такие как способность к сопереживанию и базовые социальные установки, предсказывают отношения как с людьми, так и с животными, не относящимися к человеческому роду. Мы обнаружили, что так называемые черты «Темной тетрады», в частности психопатия и садизм, связаны с более высоким уровнем видоизменения – поддержкой эксплуатации животных», – отметили ученые.

По их словам, одобрение идеологий превосходства – ключевой фактор во всех отношениях с теми, кто отличается от нас. В отличие от черт «Темной четверки», которые считаются более устойчивыми личностными характеристиками (хотя и изменяемыми), идеология превосходства усваивается в социальном контексте и может быть изменена.

Ученые подчеркнули ключевой посыл: отдельные люди и общества должны стремиться критически пересмотреть идеологию превосходства, чтобы способствовать более сострадательным отношениям как с людьми, так и с другими животными.

