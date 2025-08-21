  • Новость часаИзраильская армия начала операцию по захвату Газы
    Сергей Худиев

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    Игорь Мальцев

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    Илья Ухов

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    21 августа 2025, 04:05 • Новости дня

    Психолог Деулин сообщил, что значит склонность к транспорту с громким выхлопом

    Tекст: Ирма Каплан

    Склонность к эксплуатации автомобилей с громким выхлопом часто сопровождается выраженными деструктивными чертами личности, включая психопатию и садизм, рассказал декан факультета Экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), доцент кафедры научных основ экстремальной психологии Дмитрий Деулин.

    По его словам, результаты исследований показали взаимосвязь между деструктивными чертами личности и склонностью выбирать «громкие» транспортные средства.

    «Такие выраженные черты, как садизм и психопатия, могут предопределять готовность к модификации своих машин с целью усиления шумности. Человек осознает, что шум может навредить другим людям: вызвать приступы инфаркта у пожилых людей, серьезно напугать детей, тем не менее решается на такой поступок и предпринимает все усилия», – пояснил Деулин Агентству городских новостей «Москва».

    Психолог отметил, что некоторые специально демонтируют из авто- и мототранспорта снижающие шум конструкции, что, с точки зрения психологии, может объясняться  различными психологическими особенностями личности.

    «Обычно такие люди хотят привлечь максимальное внимание к своей персоне. Можно предположить, что в этом отношении может наблюдаться психопатия по истероидному типу, для которой характерны следующие маркеры: театральность, вычурность (как правило, это заметно по самим транспортным средствам: ярко-пестрым, с тюнингом, излишне «брутальным», «стильным», «модным» и так далее), жеманность, демонстративность, склонность к манерному поведению, чрезмерная эмоциональность, а также склонность к драматизации событий», – отметил он.

    Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать регистрацию транспортных средств и снимать госномера с автомобилей, создающих чрезмерный шум, в том числе на основании данных с камер видеонаблюдения, оснащенных микрофонами.

    В июне текущего года стало известно, что водителей автомобилей и мотоциклов вскоре могут обязать платить минимум 5 тыс. рублей штрафа за превышение уровня шума, что связано с появлением новых комплексов фотовидеофиксации.

    20 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    Минобороны: Российский «Искандер» поразил базу ВСУ под Славянском

    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по пункту временной дислокации третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Славянска в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Ведомство в Telegram-канале также опубликовало видеозапись применения комплекса «Искандер». На кадрах видно, как ракета поражает обозначенный объект.

    Ранее в результате удара комплексов «Искандер» под Стахорщиной в Черниговской области были ликвидированы несколько грузовиков с техникой и вооружением, а также до 20 украинских военных.

    До этого Минобороны России показало удар Су-34 по пункту дислокации подразделения ВСУ.

    20 августа 2025, 14:08 • Новости дня
    Лавров поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выступает за то, чтобы разрабатываемые Британией, Францией и Германией коллективные гарантии безопасности по Украине были действительно надежными, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

    По его словам, Москва поддерживает инициативу создания таких гарантий, но считает, что они должны быть эффективными и обеспечивать безопасность всех сторон, передает ТАСС.

    В ходе совместной пресс-конференции вице-премьер Иордании Айман ас-Сафади выразил надежду, что встреча президентов России и США на Аляске поможет политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

    «Мы приветствовали проведение встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Надеемся, что кризису будет найдено политико-дипломатическое решение», – заявил он.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии президента России Владимира Путина принять гарантии безопасности для Украины.

    Дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал безъядерный и нейтральный статус Украины лучшей гарантией безопасности.

    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    20 августа 2025, 19:21 • Новости дня
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замглавы Минобороны Иванова
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России обратилась в Пресненский районный суд Москвы с иском об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

    «Первый заместитель генерального прокурора Российской Федерации Разинкин Анатолий Вячеславович обратился в Пресненский районный суд Москвы с иском об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Тимура Иванова», – сообщили в суде, передает ТАСС.

    Иск был зарегистрирован в среду и сейчас находится на рассмотрении у судьи, который примет решение о его принятии и назначении даты заседания. По информации правоохранительных органов, предметом иска стали объекты недвижимости и активы, приобретенные Ивановым на неподтвержденные доходы.

    В числе ответчиков по иску могут быть упомянуты лица, аффилированные с Ивановым.

    В начале июля Мосгорсуд признал бывшего замминистра обороны Тимура Иванова виновным в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 млн рублей.

    В июне Иванова обвинили в новой взятке на 152 млн рублей.

    20 августа 2025, 21:43 • Новости дня
    National Interest: Фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США

    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Фрегат «Адмирал Амелько», приписанный к Тихоокеанскому флоту усиливает военно-морское присутствие России в Индо-Тихоокеанском регионе и не только укрепляет морскую оборону, но и подчеркивает приверженность России военно-морским инновациям в многополярном мире, пишет NI.

    «Фрегат «Адмирал Амелько» Военно-морского флота (ВМФ) России не дает стратегам из Соединенных Штатов спать по ночам. <...> «Адмирал Амелько» представляет собой плавучий арсенал, оптимизированный для демонстрации силы в спорных водах», – пишет военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт в статье для издания National Interest (NI).

    В статье эксперт отмечает, как модернизация фрегата отвечает современным угрозам и предусматривает повышение огневой мощи. Несмотря на сложности из-за санкций, с которыми столкнулся проект, теперь на борту фрегата используется отечественная комбинированная дизель-газотурбинная установка (CODAG) М55Р производства НПО «Сатурн». Именно такие усовершенствования делают «Адмирала Амелько» более мощным оружием по сравнению с его предшественниками, пишет Вайхерт.

    «Новые возможности позволяют фрегату эффективно поражать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и наземные цели. Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средства противодействия, такие как комплекс 5П-42 «Филин», дополнительно повышают живучесть. По сути, «Адмирал Амелько» представляет собой плавучий арсенал», – подчеркивает автор материала.

    Вайхерт указывает на то, как Россия адаптирует кораблестроение в режиме санкций, заявляя, что страна разработала отечественные альтернативы, обеспечив непрерывность программ по строительству и модернизации кораблей.

    «К 2027 году планируется построить 10 кораблей этого класса, и эти фрегаты должны составить основу надводного флота России», – подытожил эксперт.

    Как писала в 2021 году газета ВЗГЛЯД, стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.

    В августе 2025 года главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил о предстоящем строительстве пары новейших фрегатов, которые войдут в следующую госпрограмму вооружений.

    20 августа 2025, 17:18 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение катера ВСУ у берегов Крыма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные остановили попытку украинских катеров проникнуть к крымскому мысу Тарханкут, уничтожив один из них с применением барражирующего боеприпаса, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, в ночь на 20 августа ВСУ предприняли попытку провести диверсионную операцию в акватории Черного моря, используя десантные катера. Катера двигались от Одессы в направлении мыса Тарханкут в Крыму.

    По данным ведомства, противник был обнаружен и его действия пресекли с помощью расчетов Центра «Рубикон». На удалении 72 километра от крымского побережья один из катеров ВСУ был поражен барражирующим боеприпасом «Ланцет». Разведывательный беспилотник Zala обеспечивал разведку и объективный контроль операции.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться к Крыму.

    20 августа 2025, 05:53 • Новости дня
    Осужденный за взятку экс-генерал Шамарин дал показания на генерала Оглоблина
    Осужденный за взятку экс-генерал Шамарин дал показания на генерала Оглоблина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Занимавший ранее должность начальника Главного управления связи Вооруженных сил России и заместителя начальника Генерального штаба бывший генерал-лейтенант Вадим Шамарин, этапированный в колонию за взятки, дал показания на генерал-майора Александра Оглоблина.

    «В рамках уголовного дела обвиняемого Оглоблина был допрошен в качестве свидетеля осужденный Шамарин», – сообщили ТАСС правоохранители.

    Информацию о даче показаний подтвердил и адвокат Шамарина Владимир  Шелупахин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший генерал Шамарин получил семь лет лишения свободы по делу о крупной взятке. Приговор вступил в законную силу.

    В январе сообщалось, что сообщалось, что Александру Оглоблину предъявлено обвинение в получении взятки свыше 10 млн рублей. В марте дело бывшего руководителя управления планирования связи Главного управления связи российских Вооруженных сил генерал-майора Оглоблина передали в суд.

    20 августа 2025, 18:45 • Новости дня
    Стало известно о вызове в СК племянницы экс-министра транспорта Старовойта

    Стало известно о вызове в СК племянницы экс-министра транспорта Старовойта
    @ пресс-служба министерства приоритетных проектов развития территории и туризма Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Племянницу экс-министра транспорта Романа Старовойта Анну Коновалову вызвали в Следственный комитет в связи с проверкой расходования 130 млн рублей из бюджетных средств.

    Родственницу бывшего министра транспорта и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта – Анну Коновалову, возглавляющую региональное министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма, вызвали к следователю, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По данным СМИ, контрольно-счетная палата выявила, что на строительство домов в туристическом комплексе «Патриот» и населенном пункте Поныри было выделено 130 млн рублей.

    Проект глэмпинга не был реализован в срок, открытие планировалось в 2024 году, но не состоялось. Несмотря на это, министерство не привлекло подрядчиков к ответственности и не добилось возврата средств.

    Следственный комитет рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела из-за возможных нарушений при распоряжении бюджетом.

    Экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в парке Одинцовском городском округе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по делу о растрате при строительстве укреплений на границе с Украиной в Курской области два фигуранта пошли на сделку со следствием.

    Хищения и растрата при строительстве оборонительных объектов на границе с Украиной привели к прорыву ВСУ в Курскую область и миллиардным убыткам в бюджете.

    Следствие по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области завершено.

    20 августа 2025, 14:14 • Новости дня
    Лавров: США не поддерживают авантюрную позицию Макрона по Украине
    @ Philippe Magoni/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Авантюрная позиция президента Франции Эммануэля Макрона по конфликту на Украине не находит понимания у нынешней администрации США, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Президент Франции Эммануэль Макрон занимает авантюрную и конфронтационную позицию по ситуации на Украине, однако она не встречает поддержки у администрации США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Вашингтон все яснее осознает важность устранения первопричин кризиса, а не поддерживает тех, кто призывает к немедленному прекращению огня, но одновременно говорит о продолжении поставок вооружения Киеву. Министр напомнил, что именно подобную позицию недавно озвучил Макрон.

    Глава российского МИД подчеркнул, что хорошо, что администрация США стремится разобраться в сути проблем и способствовать ликвидации коренных причин кризиса.

    «Позиция в поддержку продолжения войны не находит понимания у нынешней администрации Соединенных Штатов», – отметил Лавров.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущее соглашение о мире с Россией должно предусматривать создание мощной армии на Украине без ограничений по численности и вооружениям.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова лидеров ЕС о «нападении» России на Украину детским лепетом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины.

    20 августа 2025, 21:25 • Новости дня
    Супруга Щербакова рассказала о состоянии актера после выписки
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Народный артист России Борис Щербаков, которого уже выписали из больницы после операции, чувствует себя хорошо, настроение его дома сразу улучшилось, но на сцену еще не скоро, рассказала его супруга Татьяна Бронзова.

    «Боря чувствует себя хорошо. Мы за ним с сыном ухаживаем. Делаем перевязки. Он ходит по квартире в ходунках. Питается домашней едой, вкусными обедами. Он и в больнице находился в хороших условиях, вокруг были замечательные врачи. И операцию провели на высоком уровне. Но Боря не любит больницы, через неделю он попросился домой, под расписку, конечно. Настроение у него сразу улучшилось», – сообщила «Комсомольской правде» супруга актера.

    Татьяна Бронзова уточнила, что 25 августа к ним на дом приедет хирург, чтобы  снимать швы, после чего супруги отправятся на дачу, где свежий воздух и тренажеры, чтобы Щербаков мог восстанавливаться.

    «Два месяца точно работать не сможет. Хотя у него и съемки были запланированы, и спектакли», – добавила Бронзова.

    По ее словам, все готовы ждать восстановления народного артиста.

    «Главное нам всем не терять духа и радоваться каждому дню», – подытожила супруга Щербакова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бориса Щербакова госпитализировали после падения. Позже его перевели в обычную палату, там артист отмечал, что чувствует себя хорошо после перенесенной операции. В понедельник, 18 августа, Щербакова выписали.

    20 августа 2025, 22:53 • Новости дня
    Впервые в истории капитаном атомного ледокола стала россиянка

    Первым в мире капитаном-женщиной атомного ледокола стала Марина Старовойтова

    Tекст: Ирма Каплан

    Об историческом назначении женщины капитаном атомного ледокола «Ямал» стало известно на концерте, посвященном 80-летию атомной отрасли России, в Нижнем Новгороде.

    «Встречайте первую в истории женщину – капитана атомного ледокола Марину Старовойтову!» – приводит ТАСС слова ведущего торжественного концерта к 80-летию атомной отрасли России.

    На сцене Старовойтовой вручили капитанский знак, она его получила из рук ветерана атомного ледокольного флота капитана знаменитого атомного ледокола «Арктика», первопроходца Северного полюса, капитан ледоколов «Ленин» и «Россия», капитана дальнего плавания Александра Баринова.

    До назначения на эту должность Старовойтова занимала пост старшего помощника капитана атомного ледокола «Ямал».

    Ледокол «Ямал» относится ко второму поколению отечественных атомных ледоколов, которые были спроектированы в начале 1970-х годов и строились на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге.

    Было построено шесть судов: ледокол «Арктика» введен в эксплуатацию в 1975 году, корабль «Сибирь» был в эксплуатации в 1977–1992 гг., «Россия» – в 1985–2013 гг., «Советский Союз» – в 1989–2010 гг., «Ямал» – с 1992 г. Ледокол «50 лет Победы» спущен на воду в 1993 г., его достройка затянулась, в эксплуатации – с 2007 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что развитие «ядерного щита» стало ключевым фактором национальной безопасности и технологического прогресса страны.

    Кроме того, научный журналист Александр Уваров в диалоге с газетой ВЗГЛЯД рассуждал, как Россия сохраняет советскую традицию лидерства в развитии мирного атома.

    20 августа 2025, 15:37 • Новости дня
    Лавров назвал переговоры по гарантиям безопасности Украине без России бессмысленными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится с попытками решать вопросы коллективной безопасности без ее участия.

    «Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

    Говоря о гарантиях безопасности для Украины, Лавров отметил, что обсуждать их без России бессмысленно. По его словам, гарантии должны обеспечиваться Китаем, США, Британией и Францией на равной основе, а также необходимо учитывать наработки переговоров в Стамбуле 2022 года. Он добавил, что коллективные гарантии должны быть реальными и надежными.

    Лавров заявил, что не видит дипломатических шагов со стороны Евросоюза, отметив лишь агрессивное нагнетание обстановки и попытки изменить позицию США.

    Что касается перспектив переговоров, министр отметил, что Россия замечает у Вашингтона понимание необходимости устранить первопричины кризиса и найти решения, предотвращающие его повторение. Москва готова работать в любых форматах, включая трехсторонние встречи с США и Украиной, однако такие саммиты требуют тщательной подготовки.

    Лавров указал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования, но Киев пока не ответил на предложение создать три рабочие группы по стамбульскому процессу. По его словам, разъяснения Вашингтона могли бы подтолкнуть Киев к этому важному шагу.

    Ранее Лавров поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине.

    Президент США Дональд Трамп заявил о согласии президента России Владимира Путина принять гарантии безопасности для Украины.

    Дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал безъядерный и нейтральный статус Украины лучшей гарантией безопасности.

    21 августа 2025, 01:40 • Новости дня
    Кириенко рассказал, как Путин подписал закон о Росатоме вопреки советам юристов

    Tекст: Ирма Каплан

    На праздничном концерте, посвященном 80-летию атомной отрасли России в Нижнем Новгороде, первый заместитель руководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко вспомнил, как появилась в стране государственная корпорация по атомной энергии.

    Зачитав поздравление атомщикам от президента России Кириенко рассказал со сцены, как в начале 2000-х годов Владимир Путин волевым решением, вопреки доводам юристов,  приняли абсолютно беспрецедентные меры поддержки атомной отрасли.

    «Я помню, в 2007 году, когда на совещании у президента обсуждался закон об атомной отрасли, о создании госкорпорации «Росатом», очень квалифицированные и компетентные юристы докладывали президенту, что этот закон принимать нельзя, потому что такого никогда не было, потому что он противоречит всему прецедентному праву. Президент выслушал и сказал: «Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна», и подписал закон», – приводит РИА «Новости» слова Кириенко.

    Председатель наблюдательного совета Росатома добавил, что главным богатством отрасли являются люди: как 80 лет назад, так и сейчас.

    «Люди совершают прорывы в науке, люди создают уникальные технологии, люди строят атомные станции. Люди, для которых нет выходных и перерывов, потому что даже сейчас, когда мы с вами празднуем 80-летие атомной отрасли, на всех предприятиях атомной отрасли люди на своих рабочих местах», – цитирует Кириенко ТАСС.

    Он напомнил, что подвиг ученых, которые основали атомную отрасль, мужество и героизм разведчиков, которые «ценой своей жизни добывали уникальную информацию в годы Великой Отечественной войны» – столпы успеха российского атома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что развитие «ядерного щита» стало ключевым фактором национальной безопасности и технологического прогресса страны.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД с научным журналистом Александром Уваровым  разбиралась, почему США вошли в историю как создали первой атомной бомбы, а СССР – первой атомной электростанции.

    20 августа 2025, 20:51 • Новости дня
    В московских аэропортах начали ловить нелегальных таксистов-зазывал

    В Подмосковье выявили семь нелегальных таксистов-зазывал в Шереметьево

    В московских аэропортах начали ловить нелегальных таксистов-зазывал
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках новых правил в аэропорту Шереметьево уже зафиксировали семь случаев нелегального предложения услуг такси со стороны зазывал. Проверки проводят сотрудники МВД России.

    Проверки по выявлению нелегальных таксистов-зазывал стартовали в подмосковных аэропортах, передает ТАСС.

    В первый день мероприятий в Шереметьево пресекли семь случаев нелегального предложения услуг такси. Нарушителей вызвали в управление министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности.

    «В аэропорту Шереметьево выявлены семь таксистов-зазывал, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях, нарушители вызваны в управление министерства для рассмотрения дел и привлечения к административной ответственности», – заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

    Он отметил, что рейды проходят ежедневно во всех крупных аэропортах региона – Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Для граждан штраф за нелегальные перевозки составляет 5 тыс. руб., для должностных лиц – 20 тыс. руб., для юридических – 50 тыс. руб.

    Минтранс также отметил, что нелегальное такси опасно: пассажиры не застрахованы от несчастных случаев. Легальные такси отличаются белым кузовом с желтой полосой, шашечками, оранжевым фонарем и наличием данных о водителе и компании с QR-кодом в салоне. Для заказа рекомендуют использовать официальные приложения, службы по телефону или стойки такси в аэропортах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафах для таксистов, которые не прошли аттестацию на знание столицы. В деле о кражах денег у приехавших на спецоперацию военных из Шереметьево были задержаны 23 человека, в том числе пятеро полицейских.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил внедрить в приложениях такси функцию выбора только российских водителей для повышения безопасности.

    20 августа 2025, 05:42 • Новости дня
    Эндокринолог рассказала о неожиданных причинах запора у взрослых

    Tекст: Ирма Каплан

    Запор диагностируют при отсутствии стула более двух-трех дней и изменении консистенции кала, что могут у взрослых вызывать две группы причин: физиологические и патологические, рассказала к.м.н., эндокринолог, диетолог «Гута клиник» Татьяна Гудожникова.

    К физиологическим факторам относятся избыточное употребление алкоголя и кофеина, малоподвижный образ жизни, недостаток клетчатки и жидкости в рационе.

    Патологические причины включают синдром раздраженного кишечника, гипотиреоз, сахарный диабет, онкологические заболевания кишечника, рассказала Гудожникова «Газете.Ru».

    «Интересно, что такое тяжелое психоэмоциональное состояние как депрессия также может быть причиной запоров. В этом случае нарушения вегетативной нервной системы приводят к недостаточной иннервации кишечника, что в свою очередь вызывает запоры», – сказала врач.

    Она отметила, что американские ученые установили связь между регулярными запорами и депрессией: треть пациентов с запорами подвержена депрессивным состояниям, а причиной может быть нехватка серотонина в нервных клетках.

    Для профилактики и устранения запоров врач рекомендует увеличить потребление воды до полутора литров в день, обогатить рацион овощами, фруктами и кашами, регулярно заниматься физической активностью. Полезными будут продукты, богатые клетчаткой и калием, например, отруби, курага и чернослив.

    Если самостоятельные меры не помогают и запоры становятся хроническими, врач советует обратиться к специалистам для диагностики и назначения лечения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач-нутрициолог Екатерина Гузман сообщала, что свежий зеленый горошек содержит максимальное количество витаминов, антиоксидантов и минералов, а также особенно полезен для поддержания зрения, сердца и нервной системы. Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько воды нужно пить в день.

    20 августа 2025, 05:12 • Новости дня
    Перевозивших авто для подрыва Крымского моста задержали на Кубани

    Tекст: Ирма Каплан

    В станице Старонижестеблиевской в Краснодарском крае задержали автовоз с Chevrolet Volt, в котором нашли замаскированную взрывчатку, предназначенную для теракта на Крымском мосту.

    Федеральная служба безопасности России сообщила 18 августа о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле. Управлять им должен был ничего не подозревавший смертник.

    По данным ФСБ, взрывное устройство было тщательно замаскировано в машине Chevrolet Volt, которую доставили в Россию с Украины транзитом через ряд стран, а в Россию ввезли из Грузии через международный пункт пропуска «Верхний Ларс».

    Как выяснило РИА «Новости», пособников украинских спецслужб, перевозивших начиненный взрывчаткой автомобиль на автовозе, задержали на обочине трассы в станице Старонижестеблиевской на территории Краснодарского края. Рядом находится элеватор, а в трех минутах езды – железнодорожная станция.

    В ФСБ уточнили, что автомобиль следовало передать другому водителю, которому предстояло выехать на Крымский мост и «стать невольным террористом-смертником».

    Напомним, в октябре 2022 года на Крымском мосту подорвали грузовик со взрывчаткой. После этого теракта движение там удалось восстановить в рекордные сроки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне украинские формирования также атаковали Крымский мост, однако конструкция выдержала и продолжила работать без повреждений.

