Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.12 комментариев
Психолог Деулин сообщил, что значит склонность к транспорту с громким выхлопом
Склонность к эксплуатации автомобилей с громким выхлопом часто сопровождается выраженными деструктивными чертами личности, включая психопатию и садизм, рассказал декан факультета Экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), доцент кафедры научных основ экстремальной психологии Дмитрий Деулин.
По его словам, результаты исследований показали взаимосвязь между деструктивными чертами личности и склонностью выбирать «громкие» транспортные средства.
«Такие выраженные черты, как садизм и психопатия, могут предопределять готовность к модификации своих машин с целью усиления шумности. Человек осознает, что шум может навредить другим людям: вызвать приступы инфаркта у пожилых людей, серьезно напугать детей, тем не менее решается на такой поступок и предпринимает все усилия», – пояснил Деулин Агентству городских новостей «Москва».
Психолог отметил, что некоторые специально демонтируют из авто- и мототранспорта снижающие шум конструкции, что, с точки зрения психологии, может объясняться различными психологическими особенностями личности.
«Обычно такие люди хотят привлечь максимальное внимание к своей персоне. Можно предположить, что в этом отношении может наблюдаться психопатия по истероидному типу, для которой характерны следующие маркеры: театральность, вычурность (как правило, это заметно по самим транспортным средствам: ярко-пестрым, с тюнингом, излишне «брутальным», «стильным», «модным» и так далее), жеманность, демонстративность, склонность к манерному поведению, чрезмерная эмоциональность, а также склонность к драматизации событий», – отметил он.
Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать регистрацию транспортных средств и снимать госномера с автомобилей, создающих чрезмерный шум, в том числе на основании данных с камер видеонаблюдения, оснащенных микрофонами.
В июне текущего года стало известно, что водителей автомобилей и мотоциклов вскоре могут обязать платить минимум 5 тыс. рублей штрафа за превышение уровня шума, что связано с появлением новых комплексов фотовидеофиксации.