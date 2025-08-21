Психолог Деулин сообщил, что значит склонность к транспорту с громким выхлопом

Tекст: Ирма Каплан

По его словам, результаты исследований показали взаимосвязь между деструктивными чертами личности и склонностью выбирать «громкие» транспортные средства.

«Такие выраженные черты, как садизм и психопатия, могут предопределять готовность к модификации своих машин с целью усиления шумности. Человек осознает, что шум может навредить другим людям: вызвать приступы инфаркта у пожилых людей, серьезно напугать детей, тем не менее решается на такой поступок и предпринимает все усилия», – пояснил Деулин Агентству городских новостей «Москва».

Психолог отметил, что некоторые специально демонтируют из авто- и мототранспорта снижающие шум конструкции, что, с точки зрения психологии, может объясняться различными психологическими особенностями личности.

«Обычно такие люди хотят привлечь максимальное внимание к своей персоне. Можно предположить, что в этом отношении может наблюдаться психопатия по истероидному типу, для которой характерны следующие маркеры: театральность, вычурность (как правило, это заметно по самим транспортным средствам: ярко-пестрым, с тюнингом, излишне «брутальным», «стильным», «модным» и так далее), жеманность, демонстративность, склонность к манерному поведению, чрезмерная эмоциональность, а также склонность к драматизации событий», – отметил он.

Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать регистрацию транспортных средств и снимать госномера с автомобилей, создающих чрезмерный шум, в том числе на основании данных с камер видеонаблюдения, оснащенных микрофонами.

В июне текущего года стало известно, что водителей автомобилей и мотоциклов вскоре могут обязать платить минимум 5 тыс. рублей штрафа за превышение уровня шума, что связано с появлением новых комплексов фотовидеофиксации.