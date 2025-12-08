Суд отказался снять арест с недвижимости брата Блиновской

Tекст: Алексей Дегтярёв

Останин пытался добиться отмены обеспечительных мер в отношении 12 объектов недвижимости в Москве, включая помещения и машиноместа на улице Серпуховский Вал и в 4-м Верхнем Михайловском проезде, передает РИА «Новости».

Финансовый управляющий Мария Ознобихина сочла, что реальным владельцем недвижимости является сама Блиновская, потому потребовала прекратить право собственности Останина, чтобы включить имущество в конкурсную массу для расчетов с кредиторами.

В деле о банкротстве Останин стал владельцем недвижимости по 11 договорам, которые Ознобихина считает фиктивными и оспаривает их действительность. Заявление об оспаривании сделок поступило в суд в апреле, но пока не рассмотрено по существу. Арест на объекты недвижимости и денежные средства Останина был наложен судом по ходатайству финуправляющего.

Останин подал заявление об отмене ареста 1 ноября, но суд отметил, что меры нужны для предотвращения отчуждения спорного имущества до рассмотрения дела по существу и не мешают Останину пользоваться недвижимостью как собственнику.

Аналогичные обеспечительные меры были применены к недвижимости, принадлежащей родителям Блиновской, в отношении которых также идут оспариваемые сделки.

Ранее в Арбитражный суд Москвы поступило прошение о восстановлении прав собственности на убыточные компании блогера Елены Блиновской и ее мужа от финансового управляющего Марины Ознобихиной.

Напомним, Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Ей также не дали отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми возраста 14 лет.