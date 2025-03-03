Блиновскую приговорили к пяти годам заключения

Tекст: Алексей Дегтярев

Блогера признали виновной и приговорили к пяти годам колонии общего режима, при этом по одному из эпизодов обвинения ее освободили от наказания в связи с истечением срока давности преступления, передает ТАСС.

Ее признали виновной по нескольким статьям УК РФ: «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», «Неправомерный оборот средств платежей», указал Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что уголовное преследование по статье «Уклонение физического лица от уплаты налогов» прекращено в связи с истечением сроков давности.

Следствие и суд установили, что Блиновская вместе с супругом уклонилась от уплаты налогов с физлица в размере 906 млн рублей, потом они легализовали 716 млн рублей.

Также она купила доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юрлиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций, чтобы легализовать эти деньги.

Ранее прокуратура снижала исковые требования к Блиновской по иску о неуплате налогов до 587 млн рублей из-за частичного погашения задолженности. Гособвинение требовало для нее по делу о неуплате налогов шесть лет лишения свободы.