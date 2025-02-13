Прокурор снизила требования к Блиновской до 587 млн рублей

Прокурор снизила блогеру Елене Блиновской снизили налоговые требования до 587 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

Гособвинитель в суде уточнила, что новая сумма иска к Блиновской составляет 587 млн 619 тыс. рублей, что связано с частичным погашением доначисленного налога. Изначально иск подавался на сумму более 918 млн рублей, передает РИА «Новости» .

По данным следствия, Блиновская совместно с супругом уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 900 млн рублей и незаконно легализовала 716 млн рублей. Также ей вменяется неправомерный оборот средств платежей через подконтрольные юридические лица.

Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд подтвердил решение о банкротстве блогера Елены Блиновской, оставив в силе постановление первой инстанции об открытии процедуры реализации ее имущества и назначении финансового управляющего.

Блогер Елена Блиновская заявила, что не планировала скрываться от следствия при задержании в апреле 2023 года, а направлялась за границу для участия в мероприятии.

Блогер признала суммы налоговых недоимок и отмытых денег в ходе допроса в Савеловском суде Москвы, а также сообщила, что написала явку с повинной сразу после начала следствия.