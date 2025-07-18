На Украине исказили взятие Киева князем Боголюбским

Tекст: Марк Старолисов

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным упомянул разгром Киева в 1169 году, случившийся во времена князя Андрея Боголюбского. Этот сюжет действительно примечателен – хотя бы потому, что является частью «боев за историю», которую ведут с российской наукой украинские мистификаторы.

Факт в том, что Киев действительно был взят и разграблен тогда коалицией русских князей из разных ветвей Рюриковичей. Среди них были и Мономашичи, и Ольговичи (включая и Игоря Святославича, о дальнейших приключениях которого говорится в знаменитом «Слове о полку Игореве»). Их список прекрасно известен и совпадает во всех сохранившихся летописных источниках.

«И два дня грабили весь город, Подол и Гору, и монастыри, и Софию, и Десятинную Богородицу, и не было помилования никому и ниоткуда – церквам горящим, христианам убиваемым либо вязаным. Жены уводимы были в плен, отлучаемые силою от мужей своих, младенцы рыдали, взирая на матерей своих. Взяли множество имущества, церкви обнажили от икон, книг, риз, и колоколы вынесли. Всеми смольнянами, и суздальцами, и черниговцами, и Ольговой дружиною все святыни взяты были», – говорится в Ипатьевской летописи.

Сам Андрей Боголюбский в походе княжеских дружин на Киев не участвовал. Это значит, что за последовавший после взятия города погром этот князь, причисленный к лику святых, никакой вины нести не может. В том числе потому, что узнал о нем спустя несколько недель в силу тогдашнего развития дорог и речного сообщения.

Для русских историков, включая Николая Карамзина и Сергея Соловьева, взятие Киева стало отправной точкой для переноса центра русской государственности на северо-восток, во Владимир, где княжил Андрей Юрьевич. Василий Ключевский так оценивал это событие: «со времени этого князя великое княжение, дотоле единое киевское, разделилось на две части: князь Андрей со своей северной Русью отделился от Руси южной, образовал другое великое княжение. Суздальское, и сделал город Владимир великокняжеским столом для всех князей».

И, может быть, этот эпизод так и оставался бы одним из самых неэстетичных иллюстраций к эпохе княжеских усобиц Киевской Руси, если бы не одно обстоятельство. В самом Киеве и в Галиции (тамошние князья были на стороне погромщиков) это событие столетия спустя начали выдавать за начало вечной череды «российско-украинских войн».

Мол, угро-финны устроили погром славяно-арийцам.

Причем появилась такая трактовка не в «Истории Украины-Руси» главы Центральной Рады Михаила Грушевского, а куда как позже. А именно – в начале XXI века.

Даже в первые десятилетия после провозглашения независимости Украины ее стеснялись включать в учебники и научные монографии, хотя некоторые доценты кафедр истории Украины доводили ее до сведения студентов с пафосом выпускника киевского театрального института. Попадала эта версия и на страницы считавшихся тогда респектабельными киевских газет.

Но в 2016 году появилась книжка ««Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ-ХХІ ст.». Ее авторы – Брехуненко В., Ковальчук В., Ковальчук М., Корниенко В. – не дилетанты-графоманы, а персонажи с учеными степенями по истории. Тот же Брехуненко – доктор наук с 2000 года, то есть человек, получивший пожизненную лицензию на право публикации научной литературы, признанной достоверной.

Книга эта издана Институтом украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского Национальной Академии Наук Украины (НАНУ). И изложенная в ней точка зрения стала обязательным элементом учебных пособий, сама книга рекомендована Институтом истории Украины НАНУ и многими другими государственными организациями. А затем ее положения перекочевали в украинскую Википедию.

Ее изучают студенты и военнослужащие как истину в последней инстанции. Ее как обязательную рекомендуют утвержденные министерством учебные программы. На нее ссылаются вузовские преподаватели и научные сотрудники всех уровней. Таким образом, изложенное в книге Брехуненко и его коллег является официальной позицией украинского государства. Одной из идеологических основ текущего конфликта Украины с Россией.

Первая глава этой книги называется «У истоков русско-украинских войн (ХІІ-ХІІІ в.)». Автор – доктор исторических наук Вячеслав Корниенко. Корниенко начал хронологию «российско-украинских войн» с разгрома Киева суздальцами, черниговцами и полочанами при молчаливом согласии галичан.

И где здесь собственно Украина, которой тогда не существовало в природе? Была просто усобица между русскими князьями одного рода, от которой пострадал богатый город. Причем предки жителей современной Украины были и среди пострадавших, и грабителями. По словам академика Петра Толочко, в походе на Киев принимали участие «не только и даже не столько суздальские силы, сколько южнорусские».

Сам Грушевский, кстати, такой версии и придерживался, говоря лишь, что «Никогда еще не было на Руси такого горя, чтобы свои же разорили Киев». Профессора института его имени идут гораздо дальше.

Отсутствие у Андрея Боголюбского, а затем и его младшего брата Всеволода Большое Гнездо (участвовавшего в киевском погроме 1169 года в юности) интереса к занятию киевского престола и желание развивать собственный удел – вовсе не разделение единого народа. Это лишь обособление крупных феодальных владений.

Так было тогда и во Франции, когда правители Нормандии и Аквитании не претендовали на Париж, а подчиняли те земли, которые могли взять. И в немецких и итальянских землях можно было увидеть такое. И даже среди мусульманских владык это было в порядке вещей. Период феодальной раздробленности везде демонстрировал похожие явления.

А что касается губернатора Авдеева, то для руководимой им Владимирской области Андрей Боголюбский – фигура ключевая. Именно при нем Владимир из небольшого городка на Клязьме превратился в один из красивейших городов Европы. Тогда и были построены такие шедевры романской архитектуры, как Успенский собор и княжий терем в Боголюбове с церковью Покрова на Нерли. И это действительно бесспорно, а не домыслы творческого коллектива во главе с Брехуненко.