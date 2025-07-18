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    Евросоюз внес в санкционный список против России два китайских банка
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    18 июля 2025, 16:04 • Новости дня

    Губернатор Владимирской области напомнил Путину о сжегшем Киев князе

    Губернатор Владимирской области напомнил Путину о сжегшем Киев князе
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Владимирской области Александр Авдеев напомнил о попытках Киева посеять вражду на Руси в далеком прошлом.

    Авдеев рассказал, что в 1169 году Андрей Боголюбский объединил 11 княжеств и взял город Киев штурмом, передает телеканал «Звезда». По его словам, город был взят и сожжен за то, что «град сей сеял рознь между российскими землями и семьями».

    Напомним, Путин в пятницу встретился с главой Владимирской области. В ходе встречи глава государства отметил высокий уровень ДТП во Владимирской области и обратил внимание на необходимость предоставления жилья врачам для решения проблемы нехватки медицинских кадров.

    Авдеев пригласил Путина на торжественное открытие крупнейшей в регионе школы в Суздале.

    17 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин утвердил создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    Путин утвердил создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», сообщили в Кремле.

    В соответствии с документом, правительство должно обеспечить создание на портале госуслуг раздела «Россия – страна возможностей», сообщает Кремль в Telegram-канале.

    В этом разделе будут опубликованы материалы всех проектов и программ, которые реализует одноименная некоммерческая организация. Также в новом разделе пользователи смогут зарегистрироваться для участия в этих инициативах.

    Ранее Путин указал на востребованность платформы «Россия – страна возможностей». На заседании набсовета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» он поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах». Глава государства заявил об участии более 25 млн россиян в программах платформы.

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    17 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ

    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ в лесу

    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    На Харьковском направлении российский боец спецоперации на Украине голыми руками поймал украинский FPV-дрон и разбил его о дерево.

    Кадры происшествия опубликованы RT в Telegram. На видео запечатлено, как российский военнослужащий в лесополосе перехватывает подлетевший к позициям FPV-дрон ВСУ с боевым зарядом.

    Он схватил беспилотник голыми руками, после чего несколько раз ударил его о дерево, пока дрон не вышел из строя. Военнослужащий при этом не получил ранений.

    Позже солдат пояснил свой поступок словами: «Понимаю, да, я мог [не выжить], но лучше я один, чем сразу нескольких наших парней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные из группировки «Юг» поймали 560 дронов ВСУ с помощью сетей. Также российские военнослужащие разработали оригинальное устройство для борьбы с украинскими беспилотниками, используя обычную веревку в качестве ловушки.

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    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    17 июля 2025, 21:04 • Новости дня
    Рыбаки сняли на видео уничтожение украинского БПЛА вертолетом Ка-52
    Рыбаки сняли на видео уничтожение украинского БПЛА вертолетом Ка-52
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вблизи Ельца в Липецкой области рыбаки запечатлели на видео момент поражения украинского беспилотника российским боевым вертолетом Ка-52, сообщают СМИ.

    На опубликованных кадрах видно, как беспилотный летательный аппарат самолетного типа пролетает над местом, где находятся очевидцы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash. Вслед за ним летит российский вертолет Ка-52. В определенный момент экипаж вертолета выпускает снаряд по цели, после чего в небе происходит взрыв.

    Рыбаки громко прокомментировали произошедшее словами: «Хорош! Красава!».

    Ранее экипаж Ка-52 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области.

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    17 июля 2025, 19:32 • Новости дня
    Володин призвал МВД проверить Минтруд из-за квот для мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал МВД обратить внимание на работу Министерства труда в связи с составленным перечнем профессий для иностранных специалистов.

    По его мнению, возникли вопросы к содержанию списка сфер, куда можно пригласить работников из-за рубежа без необходимости сдавать экзамен по русскому языку и истории России, передает РИА «Новости».

    Володин в ходе заседания указал, что Министерство труда включило в перечень такие профессии, как водители, продавцы, демонстраторы одежды и социальные работники. По его мнению, эти работники должны знать законы России и язык, чтобы безопасно выполнять свои обязанности. «Демонстраторы одежды. Что у нас своих не хватает демонстраторов одежды? Объясните, о ком речь идет. Затем социальные работники. Это вообще о чем мы говорим?» – заявил спикер Госдумы.

    Он подчеркнул, что по принятому законопроекту и подзаконным актам может быть открыт список направлений, куда на льготных условиях попадут иностранцы, которые обязаны владеть русским языком и знать законы страны. Володин потребовал от Минтруда разъяснить, почему в перечень внесены категории, для которых знание языка обязательно.

    Спикер напомнил, что депутаты отражают вопросы и обращения граждан, которых волнует, зачем приглашаются на такие должности иностранные специалисты, если эти профессии могут быть заняты россиянами.

    В мае правительство России внесло в Госдуму законопроект, освобождающий трудовых мигрантов, работающих по квоте, от необходимости подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ законодательства при подаче заявления на выдачу разрешения на работу.

    Ранее Минобрнауки сообщало, что с мая 2024 года число иностранцев, не сдающих экзамен по русскому языку с первой попытки, выросло до трети от общего числа участников.

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    18 июля 2025, 14:29 • Новости дня
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Евросоюза принял решение отменить ранее выданное Чехии разрешение на импорт нефти из России по трубопроводу «Дружба».

    Это решение стало частью 18-го пакета санкций, направленных против России, передает ТАСС.

    До недавнего времени Чехия получала значительную часть нефти через российский трубопровод «Дружба». В 2024 году доля российских поставок составила 42% от общего объема нефтяного импорта Чехии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти.

    Напомним, Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, в который вошли новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

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    18 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Медведев рассказал, каким местом думает «омерзительная старуха» фон дер Ляйен
    Медведев рассказал, каким местом думает «омерзительная старуха» фон дер Ляйен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, реагируя на слова Урсулы фон дер Ляйен о санкциях, напомнил о ее гинекологическом прошлом и подверг сомнению понимание европейским политиком сути вопроса.

    Медведев прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что 18-й пакет санкций, принятый Евросоюзом, нанес «удар в сердце военной машины России», передает ТАСС.

    Медведев сыронизировал над словами европейского политика, отметив: «Омерзительная старуха Урсула заявила об ударе ЕС в «сердце военной машины России». Не уверен, что она понимает, где сердце. Но думает она, похоже, всегда одним местом. Тем, которым занималась в период неудачной врачебной практики».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что очередной пакет антироссийских санкций был нацелен на ключевые компоненты российской экономики и обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев напомнил главе Минобороны Германии Борису Писториусу и канцлеру Германии Фридриху Мерцу о фашистских корнях. Медведев также обвинил западные страны в ведении против России полноценной войны с использованием спутниковых данных и ракет.

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    18 июля 2025, 11:33 • Новости дня
    МИД предупредил о рисках из-за ужесточения риторики Токио о России

    Захарова предупредила о рисках из-за ужесточения риторики Токио о России

    МИД предупредил о рисках из-за ужесточения риторики Токио о России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва предупредила, что ужесточение антироссийской риторики Токио и рост сотрудничества Японии с НАТО могут привести к новым рискам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, Япония целенаправленно усиливает антироссийскую риторику, говорится в заявлении Марии Захаровой, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что новая «Белая книга по обороне», опубликованная в Японии, вновь содержит обвинения в адрес России в контексте украинского кризиса и сотрудничества с КНДР, а также необоснованные заявления о влиянии Москвы на ситуацию в Азии.

    По словам Захаровой, Токио ужесточает риторику о мнимых угрозах не только от России, но и КНДР и КНР, чтобы оправдать ускоренную милитаризацию и укрепление сотрудничества с западными союзниками, прежде всего из НАТО.

    Как отмечает Захарова, Москва регулярно доводит до японской стороны по дипломатическим каналам предупреждение о рисках такой политики для стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также для двусторонних отношений. Она подчеркнула, что Россия продолжает изучать опубликованный японский обзор, особенно разделы, касающиеся противоракетной обороны, передает ТАСС.

    Захарова заявила, что Россия отреагирует дополнительно, в случае, если в этой области будут выявлены риски и вызовы безопасности России.

    Ранее МИД России выразил Японии протест по поводу масштабных учений у российских границ.

    Власти Китая выразили недовольство публикацией японской «Белой книги по обороне» из-за преувеличения угрозы со стороны КНР.

    Японский посол в Москве Акира Муто подтвердил неизменность политики Токио по заключению мирного договора с Россией и определению границ.

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    17 июля 2025, 21:50 • Новости дня
    Кабмин пообещал предложить новые ограничения для зарубежных мессенджеров

    Стало известно о подготовке новых ограничений для иностранных мессенджеров

    Tекст: Денис Тельманов

    В России планируется ввести дополнительные ограничения на использование мессенджеров и другого ПО из недружественных государств, предложения подготовят к осени 2025 года.

    О введении дополнительных ограничений на использование программного обеспечения, включая мессенджеры из недружественных государств, говорится в поручении президента Владимира Путина, передает РБК.

    Правительство должно до 1 сентября 2025 года представить свои предложения по этому вопросу. Помимо этого, до осени будет рассматриваться возможность дополнительных мер поддержки для российских экспортеров ПО.

    Коммуникационные сервисы, попадающие под новые ограничения, включают не только мессенджеры, но и социальные сети и email-платформы. Как уточняется, такие сервисы обеспечивают связь, отправку и получение сообщений в едином интерфейсе.

    Роскомнадзор регулярно обновляет список иностранных мессенджеров, чье использование для передачи персональных, финансовых или служебных данных запрещено. В октябре 2024 года был заблокирован Discord, а в декабре того же года – Viber.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство определило цифровую платформу MAX национальным мессенджером. Парламент принял закон, который обязывает Apple разрешить установку российского магазина приложений RuStore.

    Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Viber на территории России из-за многочисленных нарушений законодательства.

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    17 июля 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин разрешил выдачу российских паспортов в Абхазии и Южной Осетии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий гражданам Абхазии и Южной Осетии, являющимся одновременно гражданами России, получать российские общегражданские паспорта непосредственно на территории этих республик.

    Согласно документу, это право предоставляется гражданам, которые официально приобрели российское гражданство и постоянно проживают в Абхазии или Южной Осетии, передает ТАСС.

    Возможность обращаться за получением российских паспортов, не покидая своих республик, сохраняется до 1 августа 2028 года включительно.

    Ранее МВД опровергло сообщения о разработке нового дизайна паспорта.

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    17 июля 2025, 17:56 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности делегации России к новому раунду переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила на брифинге о готовности делегации России отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров с украинской стороной.

    «Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда [переговоров]», – сказала она, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной. Он также сообщил об ожидании предложений Киева по началу нового этапа переговоров.

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    18 июля 2025, 10:40 • Новости дня
    МИД Эстонии сообщил о начале работы ЕС над 19-м пакетом санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз приступил к подготовке 19-го пакета ограничительных мер против России, в принятом пакете ограничений потолок цен на российскую нефть снижен с 60 до 47,6 долларов за баррель, сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

    Евросоюз приступил к подготовке 19-го пакета санкций против России, передает ТАСС. Об этом объявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Он подчеркнул, что европейские страны приняли решение не ограничиваться полумерами и продолжать давление на Москву.

    В пресс-релизе МИД Эстонии отмечается, что в рамках недавно утвержденного 18-го пакета санкций был снижен потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель. В сообщении ведомства уточняется, что предельная цена будет пересматриваться каждые полгода для поддержания ее на уровне 15% ниже средней рыночной цены.

    Ранее ЕС ввел ограничения против еще 105 танкеров с российской нефтью. ЕС также запретил импорт нефтепродуктов на основе нефти из России. Санкции ЕС коснулись использования трубопроводов «Северный поток».

    Напомним, послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России.

    Эксперты отметили, что новые санкции ЕС станут реальным вызовом только при жестком контроле за их исполнением.

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    17 июля 2025, 17:05 • Новости дня
    Дегтярев рассказал о работе по возвращению российских спортсменов на Олимпийские игры
    Дегтярев рассказал о работе по возвращению российских спортсменов на Олимпийские игры
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    «Дискриминация русских и белорусских спортсменов наносит ущерб Олимпийскому движению. Мы работаем над их полноценным возвращением на Олимпиаду, вступая в серьезные юридические баталии», – заявил министр спорта России и глава национального Олимпийского комитета Михаил Дегтярев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Спортивный суверенитет России: спорт как мягкая сила».

    «Мы входим в лидеры по вкладу в развитие мирового Олимпийского движения и в число девяти стран, которые провели летнюю и зимнюю Олимпиады», – отметил Дегтярев, подчеркнув, что министерство задалось целью вернуть наших атлетов к участию в Олимпийских играх.

    «Дискриминация русских и белорусских спортсменов наносит ущерб Олимпийскому движению. Мы работаем над полноценным их возвращением на Олимпиаду, вступая в серьезные юридические баталии. В этом году Россия участвует уже в 29 чемпионатах мира, а в Олимпийском комитете создана рабочая группа по мониторингу допуска наших атлетов по разным видам спорта», – детализировал он.

    Сейчас ведется «отстаивание на всех фронтах прав наших спортсменов», рассказал министр. По его словам, значимую юридическую поддержку получают спортсмены, которые по надуманным причинам оказались под давлением со стороны Запада.

    «Спортсмены – это наши герои. В хоккее, фигурном катании, гимнастике и других дисциплинах Россия всегда занимала высокие позиции, а во время награждений звучал гимн – элемент нашего ментального кода», – согласен Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    На этом фоне Минспорта активно работает над укреплением внутреннего спортивного потенциала, поддерживая талантливых атлетов, указал он. «Москва стремится к созданию справедливой мировой спортивной системы», – добавил аналитик, напомнив, что задача спорта – объединять народы и формировать искренний образ страны, основанный на честной борьбе.

    Важность этой работы доказывает социология: 80% граждан гордятся российскими спортом и спортсменами, а 95% ждут их возвращения на мировые арены, сообщил Михаил Мамонов, директор Департамента политических исследований ВЦИОМ. «Кроме того, 87% опрошенных назвали несправедливым отстранение атлетов от международных соревнований после начала СВО», – сказал он. А 90% россиян полагают, что принцип «Спорт – вне политики» сегодня в мире не соблюдается.

    Впрочем, Москва создает и новые форматы соревнований, например, «Игры будущего», позволяющие российским спортсменам выступать с национальной символикой, рассказал руководитель проекта Игорь Столяров.

    «В киберспорте и фиджитал-спорте представлены в основном миллениалы-зумеры. И мы горды тем, что формат, который мы тестировали на «Играх будущего» в Казани, помог создать качественный путь киберспортсменов в сторону физической активности», – подчеркнул спикер.

    В целом же, несмотря на попытки изоляции, Россия доказала свою лидирующую роль в глобальном спорте: Игры БРИКС и «Игры будущего» собрали тысячи участников, согласился Артур Далалоян, олимпийский чемпион по гимнастике. «К тому же массовый спорт, веселые старты и эстафеты – важная составляющая формирования здорового общества», – добавил он.

    Важно и то, что Россия усиливает присутствие и в шахматном мире, заметил Сергей Карякин, гроссмейстер, глава подмосковной Федерации шахмат, член комитета Совфеда по обороне и безопасности. «Федерация шахмат Московской области подписала соглашения о сотрудничестве с коллегами из Колумбии, со многими африканскими странами и с Таиландом. Этот список расширяется. Также мы проводим сеансы одновременной игры онлайн с детьми из многих стран. Поэтому спорт – действительно мягкая сила России», – пояснил он.

    «Россия – великая спортивная держава. Мы навсегда вписаны в историю мирового спорта. И никакие санкции, ограничения или политическая турбулентность не могут отменить этот статус. Спорт является «мягкой силой» нашей страны на международной арене. Более того, это часть нашей культурной идентичности и предмет национальной гордости», – подчеркнула Анна Федорова, эксперт ЭИСИ.

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    17 июля 2025, 19:25 • Новости дня
    Медведев заявил о необходимости оснащения границы биометрией для мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости масштабирования эксперимента по новым правилам въезда мигрантов на всю территорию России.

    На заседании межведомственной комиссии Совбеза он отметил, что для этого потребуется принять нормативные акты и обеспечить все погранпункты биометрическим оборудованием, передает ТАСС.

    Медведев подчеркнул, что речь идет «прежде всего о технологических вопросах и технической стороне темы в целом – то есть об оснащении всех пунктов пропуска биометрическим оборудованием». Он также заявил о необходимости оперативной подготовки нормативной базы для внедрения эксперимента на федеральном уровне.

    В ноябре Медведев объявил о старте эксперимента, отрабатывающего новые правила въезда мигрантов в Россию.

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    18 июля 2025, 15:42 • Новости дня
    Медведев призвал Россию дистанцироваться от Европы
    Медведев призвал Россию дистанцироваться от Европы
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о необходимости продвижения политики максимального дистанцирования России от Евросоюза.

    Такой тезис он озвучил в своем Telegram-канале, комментируя введение очередного пакета санкций со стороны ЕС. Медведев отметил, что теперь в список наиболее одиозных стран Евросоюза входят, в частности, Германия и Франция.

    «Следует продвигать курс на максимальное дистанцирование от ЕС и наиболее одиозных стран Евросоюза, куда теперь попадают и Германия с Францией», – заявил Медведев.

    Напомним, Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, в который вошли новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

    Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия может принять меры для защиты своих интересов в ответ на 18-й пакет санкций Евросоюза.

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    17 июля 2025, 18:30 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 13 украинских беспилотников в четырех регионах

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение трех часов дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа в четырех областях России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 13 украинских дронов в период с 14.00 до 17.00 по московскому времени, сообщает Минобороны России в Telegram.

    Как уточнили в ведомстве, шесть беспилотников сбиты над территорией Орловской области, четыре – над Тульской областью. Еще два аппарата были уничтожены над Брянской областью, один – над Калужской.


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    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

    • США дали России 50 дней

      Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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