Путин отметил высокий уровень ДТП во Владимирской области

Володин призвал МВД проверить Минтруд из-за квот для мигрантов

Tекст: Валерия Городецкая

По его мнению, возникли вопросы к содержанию списка сфер, куда можно пригласить работников из-за рубежа без необходимости сдавать экзамен по русскому языку и истории России, передает РИА «Новости».

Володин в ходе заседания указал, что Министерство труда включило в перечень такие профессии, как водители, продавцы, демонстраторы одежды и социальные работники. По его мнению, эти работники должны знать законы России и язык, чтобы безопасно выполнять свои обязанности. «Демонстраторы одежды. Что у нас своих не хватает демонстраторов одежды? Объясните, о ком речь идет. Затем социальные работники. Это вообще о чем мы говорим?» – заявил спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что по принятому законопроекту и подзаконным актам может быть открыт список направлений, куда на льготных условиях попадут иностранцы, которые обязаны владеть русским языком и знать законы страны. Володин потребовал от Минтруда разъяснить, почему в перечень внесены категории, для которых знание языка обязательно.

Спикер напомнил, что депутаты отражают вопросы и обращения граждан, которых волнует, зачем приглашаются на такие должности иностранные специалисты, если эти профессии могут быть заняты россиянами.

В мае правительство России внесло в Госдуму законопроект, освобождающий трудовых мигрантов, работающих по квоте, от необходимости подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ законодательства при подаче заявления на выдачу разрешения на работу.

Ранее Минобрнауки сообщало, что с мая 2024 года число иностранцев, не сдающих экзамен по русскому языку с первой попытки, выросло до трети от общего числа участников.