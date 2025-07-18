Дегтярев рассказал о работе по возвращению российских спортсменов на Олимпийские игры

Tекст: Олег Исайченко

«Мы входим в лидеры по вкладу в развитие мирового Олимпийского движения и в число девяти стран, которые провели летнюю и зимнюю Олимпиады», – отметил Дегтярев, подчеркнув, что министерство задалось целью вернуть наших атлетов к участию в Олимпийских играх.

«Дискриминация русских и белорусских спортсменов наносит ущерб Олимпийскому движению. Мы работаем над полноценным их возвращением на Олимпиаду, вступая в серьезные юридические баталии. В этом году Россия участвует уже в 29 чемпионатах мира, а в Олимпийском комитете создана рабочая группа по мониторингу допуска наших атлетов по разным видам спорта», – детализировал он.

Сейчас ведется «отстаивание на всех фронтах прав наших спортсменов», рассказал министр. По его словам, значимую юридическую поддержку получают спортсмены, которые по надуманным причинам оказались под давлением со стороны Запада.

«Спортсмены – это наши герои. В хоккее, фигурном катании, гимнастике и других дисциплинах Россия всегда занимала высокие позиции, а во время награждений звучал гимн – элемент нашего ментального кода», – согласен Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

На этом фоне Минспорта активно работает над укреплением внутреннего спортивного потенциала, поддерживая талантливых атлетов, указал он. «Москва стремится к созданию справедливой мировой спортивной системы», – добавил аналитик, напомнив, что задача спорта – объединять народы и формировать искренний образ страны, основанный на честной борьбе.

Важность этой работы доказывает социология: 80% граждан гордятся российскими спортом и спортсменами, а 95% ждут их возвращения на мировые арены, сообщил Михаил Мамонов, директор Департамента политических исследований ВЦИОМ. «Кроме того, 87% опрошенных назвали несправедливым отстранение атлетов от международных соревнований после начала СВО», – сказал он. А 90% россиян полагают, что принцип «Спорт – вне политики» сегодня в мире не соблюдается.

Впрочем, Москва создает и новые форматы соревнований, например, «Игры будущего», позволяющие российским спортсменам выступать с национальной символикой, рассказал руководитель проекта Игорь Столяров.

«В киберспорте и фиджитал-спорте представлены в основном миллениалы-зумеры. И мы горды тем, что формат, который мы тестировали на «Играх будущего» в Казани, помог создать качественный путь киберспортсменов в сторону физической активности», – подчеркнул спикер.

В целом же, несмотря на попытки изоляции, Россия доказала свою лидирующую роль в глобальном спорте: Игры БРИКС и «Игры будущего» собрали тысячи участников, согласился Артур Далалоян, олимпийский чемпион по гимнастике. «К тому же массовый спорт, веселые старты и эстафеты – важная составляющая формирования здорового общества», – добавил он.

Важно и то, что Россия усиливает присутствие и в шахматном мире, заметил Сергей Карякин, гроссмейстер, глава подмосковной Федерации шахмат, член комитета Совфеда по обороне и безопасности. «Федерация шахмат Московской области подписала соглашения о сотрудничестве с коллегами из Колумбии, со многими африканскими странами и с Таиландом. Этот список расширяется. Также мы проводим сеансы одновременной игры онлайн с детьми из многих стран. Поэтому спорт – действительно мягкая сила России», – пояснил он.

«Россия – великая спортивная держава. Мы навсегда вписаны в историю мирового спорта. И никакие санкции, ограничения или политическая турбулентность не могут отменить этот статус. Спорт является «мягкой силой» нашей страны на международной арене. Более того, это часть нашей культурной идентичности и предмет национальной гордости», – подчеркнула Анна Федорова, эксперт ЭИСИ.