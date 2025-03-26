  • Новость часаРоссийские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Всемирная гонка за редкоземельными металлами обойдется без Украины
    Военкор Анна Прокофьева погибла на границе с Украиной
    Скачко: Зеленский не собирается соблюдать договоренности
    Кремль дал оценку ходу переговоров с США по Украине
    ВВП России впервые превысил 200 трлн рублей
    Трамп: Так называемые друзья в ЕС были для США хуже врагов
    Южная Европа отвергла план фон дер Ляйен об увеличении военных трат
    Парламент Армении принял закон о намерении вступить в ЕС
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как трансформируется украинская пропаганда

    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Партнерству России и Китая предстоит проверка на прочность

    Противостоять неизменной стратегии «разделяй и властвуй» со стороны США и Европы можно только объединяя усилия России и Китая для решения внутренних проблем развития Евразии.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    13 комментариев
    26 марта 2025, 14:12 • Новости дня

    Американист: Скандал «Сигналгейт» в США может быть выгоден Москве

    Политолог Ярыгин: Скандал «Сигналгейт» в США позитивно скажется на переговорах по Украине

    Американист: Скандал «Сигналгейт» в США может быть выгоден Москве
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Продемократические медиа в США придают истории с добавлением журналиста в секретный чат особое политическое звучание и настаивают, что причастных следует наказать. Однако Дональд Трамп вряд ли уволит кого-то из своей команды. Скорее, администрация постарается перекрыть повестку своими успехами, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин.

    «Скандал вокруг секретного чата Белого дома прозвучал в медиа очень громко. Продемократические СМИ активно вводят в употребление термин Signalgate», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ. Он напомнил, что в Штатах многие громкие дела прозвали по аналоги с Watergate («Уотергейтом»). Среди них – Irangate, Russiagate.

    Таким образом, пресса придает истории с чатом в мессенджере Signal особое политическое звучание и настаивает, что должно последовать наказание причастных. «При этом разбирательство, если оно случится, будет иметь все правовые основания. Сотрудники администрации Дональда Трампа пренебрегли должностными инструкциями и мерами безопасности, что могло нанести ущерб государству», – указал политолог.

    Демократы уже используют ситуацию в свою пользу. «Для них это неожиданный подарок и возможность покритиковать не только саму республиканскую администрацию, но и элиту партии, которая, как они считают, безответственно подошла к формированию высшего политического аппарата Штатов», – заметил Ярыгин.

    Однако, как считает аналитик, утечка информации – это системная проблема Америки. Он напомнил, что Хиллари Клинтон будучи госсекретарем пересылала секретные материалы по незащищенной электронной почте. Тогда ее критиковал Трамп. Но расследование в итоге ни к чему не привело. «Отсутствие дисциплины характерно для любой администрации, находящейся в Белом доме», – акцентировал спикер.

    По его оценкам, нынешний скандал тоже закончится ничем. «Полагаю, могут быть предприняты технологические меры. Так, возможно, сотрудникам администрации выдадут специальные средства связи вместо телефонов или создадут новые защищенные межведомственные каналы общения», – рассуждает американист.

    Ярыгин не исключает, что помимо Демпартии стоит ожидать активизации и конспирологов. «Ситуация, при которой журналиста недружественного издания добавляют в чат, и никто из 18 участников беседы не замечает его присутствия, выглядит сюрреалистично. Возникают вопросы: сделал ли это Майк Уолтц сам или кто-то получил доступ к его телефону и изменил контакты», – указал собеседник.

    Между тем скандал, набирающий обороты в США, в некотором роде выгоден Москве. «Сейчас Трамп и его команда попытаются достичь каких-то успехов на внешнем треке, чтобы перекрыть критику. Например, в рамках визита вице-президента в Гренландию, а также через продолжение переговоров с Россией по украинскому кризису», – заключил Ярыгин.

    Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц попытался оправдаться за скандал с закрытым чатом. По его словам, главред The Atlantic Джеффри Голдберг под чужим номером оказался в беседе, где высокопоставленные чиновники США обсуждали удары по хуситам.

    «Я могу сказать на 100%, что не знаю этого человека, я знаю его по его ужасной репутации как журналиста. Он ненавидит президента. Я не писал ему, его контакта не было в моем телефоне», – сказал Уолтц Fox News. Тем не менее он заявил, что полностью берет на себя ответственность за произошедшее.

    Тем временем американская правозащитная организация American Oversight подала иск в федеральный суд округа Колумбия к членам администрации США. В качестве ответчиков выступают министр обороны США Пит Хегсет, глава Национальной разведки Тулси Габбард, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, министр финансов Скотт Бессент, а также государственный секретарь Марко Рубио.

    «Сообщения о раскрытии конфиденциальной военной информации в групповом чате в Signal, в котором присутствовал журналист, являются тревожным сигналом для правительства и потенциально могут расцениваться как преступление», – говорится в комментарии исполнительного директора American Oversight Чиомы Чукву к документу.

    Напомним, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг утверждает, что высокопоставленные представители администрации США случайно включили его в групповой чат, где обсуждались удары по хуситам.

    Он рассказал, что 11 марта пользователь мессенджера Signal по имени Майкл Уолтц добавил его в чат под названием Houthi PC small group («Хуситы ПК малая группа»). В этом чате пользователь по имени Пит Хегсет опубликовал данные «о предстоящих ударах по Йемену, включая информацию о целях, оружии, которое США будут развертывать, и последовательности атак», пишет Голдберг.

    Политолог Дмитрий Дробницкий в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил, как стало возможным включение журналиста в чат и к чему приведет инцидент.

    26 марта 2025, 02:20 • Новости дня
    США напомнили «неудобный факт» о ядерном оружии СССР на Украине

    Спецпосланник Гренелл: Ядерное оружие, от которого отказался Киев, принадлежало России

    США напомнили «неудобный факт» о ядерном оружии СССР на Украине
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник США Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого отказалась Украина в рамках Будапештского меморандума, принадлежало России, а не Киеву.

    Посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, изначально принадлежало России. Об этом пишет ТАСС.

    «Давайте внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки», – заявил Гренелл.

    Он добавил, что Украина вернула это ядерное оружие России, подчеркнув, что оно не было украинским: «Это неудобный факт», – подытожил он.

    Будапештский меморандум был подписан Россией, Украиной, США и Британией 5 декабря 1994 года и предоставлял Киеву гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного арсенала и присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Тогдашний ядерный арсенал, оставшийся после распада СССР на Украине, включал значительное количество зарядов и средств доставки, что делало ее третьей по ядерному потенциалу после США и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский требовал от США обещания ядерного удара по России в случае необходимости для обеспечения мира на Украине.

    Коментарии (28)
    25 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    Опубликован список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов

    Кремль опубликовал список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов

    Опубликован список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США согласовали перечень объектов на территории России и Украины, которые подпадают под временный мораторий на удары, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, в список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте- и газопроводы, хранилища и насосные станции.

    Также под действие моратория попадают вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители. Кроме того, временным соглашением защищены атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

    Мораторий вступает в силу задним числом – с 18 марта 2025 года и будет действовать 30 суток. Стороны оставляют за собой возможность продлить соглашение по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон обязательств, другая сторона вправе считать себя свободной от их соблюдения.

    Ранее в Кремле сообщили, что Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней.

    Белый дом опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде 23–25 марта.

    Коментарии (29)
    25 марта 2025, 19:51 • Видео
    Ради отставки Бербок унизили всю планету

    В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    Кремль: «Черноморская инициатива» вступит в силу после снятия ряда санкций с России
    Кремль: «Черноморская инициатива» вступит в силу после снятия ряда санкций с России
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства, сообщили в Кремле. Данные меры вступят в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России. Кроме того согласован взаимный запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней.

    На встрече экспертных групп России и США были достигнуты несколько ключевых договоренностей, сообщает Кремль в Telegram-канале. В рамках «Черноморской инициативы» стороны согласовали меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, неприменению силы и запрету использования коммерческих судов в военных целях. Контроль за соблюдением этих обязательств будет осуществляться посредством досмотра судов.

    США обязались способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Это включает в себя снижение стоимости страхования морских перевозок и расширение доступа к международным портам и платежным системам.

    Однако реализация этих мер начнется только после выполнения ряда условий. В их числе – отмена санкций в отношении «Россельхозбанка» и других финансовых структур, обеспечивающих торговлю продовольствием и удобрениями, восстановление их подключения к SWIFT и открытие необходимых корреспондентских счетов.

    Также необходимо снятие ограничений на торговое финансирование и на деятельность российских производителей и экспортеров продовольствия, включая рыбопродукцию. Помимо этого, требуется разблокировать возможность страхования грузов, обслуживать в портах российские суда, задействованные в торговле продовольствием и удобрениями, а также снять запреты на поставку в Россию сельскохозяйственной техники и других товаров, критически важных для агропромышленного сектора.

    Россия и США согласились разработать меры по запрету ударов по объектам энергетики сроком на тридцать суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления. Стороны также выразили готовность принимать помощь третьих стран в поддержке данных договоренностей.

    Обе стороны заявили о намерении продолжать работу по достижению прочного и продолжительного мира, укрепляя двусторонние соглашения в энергетической и морской сферах.

    Напомним, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде длились более 12 часов.

    Коментарии (18)
    26 марта 2025, 10:29 • Новости дня
    Трамп: Так называемые друзья в ЕС были для США хуже врагов

    Трамп раскритиковал ЕС и пообещал минимум исключений для тарифов со 2 апреля

    Трамп: Так называемые друзья в ЕС были для США хуже врагов
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что так называемые друзья из Европейского союза оказались для США хуже врагов, пишет Newsmax.

    Президент США отметил, что считает, будто страна была «мягкой и слабой» в экономических вопросах, что привело к накоплению государственного долга в размере 36 трлн долларов, передает Newsmax.

    По его мнению, пришло время вернуть часть этих денег. Особенно он выделил страны Европейского союза, заявив, что они нанесли США больше вреда, чем враги.

    Трамп заявил о введении жестких тарифных мер, которые начнут действовать 2 апреля. Он подчеркнул, что не планирует делать много исключений.

    «Посмотрите, нас грабили на протяжении 45 лет другие страны», – сказал он.

    Трамп также напомнил о временном приостановлении тарифов для Канады и Мексики, подчеркнув, что это исключение временно и не будет распространяться на другие страны.

    Он добавил, что действия ЕС и Китая в экономической сфере были особенно разрушительными для американской экономики.

    Ранее глава МИД России Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов».

    Напомним, планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС.

    Коментарии (7)
    26 марта 2025, 11:40 • Новости дня
    Скачко: Зеленский не собирается соблюдать договоренности

    Политолог Скачко: По тону Зеленского очевидно, что Киев нарушит любые договоренности

    Скачко: Зеленский не собирается соблюдать договоренности
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский продолжает убеждать Вашингтон, что поддерживает урегулирование конфликта на Украине. Однако на деле он каждый раз выискивает препятствия, которые якобы мешают достичь соглашения. По тону очередных заявлений очевидно: Киев нарушит любые договоренности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский обвинил Россию в манипуляциях в переговорах с США.

    «То, что Владимир Зеленский громогласно обвиняет Россию в якобы «манипуляциях», выглядит как продолжение игры «и вашим, и нашим». Адресатов у его обращения несколько», – считает Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «Так, Европе он дает сигнал, что готов нарушить достигнутые в Эр-Рияде договоренности и продолжать боевые действия – дайте только оружие и деньги и совладайте с Трампом», – уточнил собеседник. Кроме того, Зеленский оправдывается перед «украинскими патриотами» и пытается убедить их, что не намерен сдаваться.

    «При этом прохрипеть он может что угодно – для переговоров с Вашингтоном это ничего не значит», – добавил Скачко. Зеленский продолжает убеждать американцев, что он за урегулирование конфликта, однако на деле каждый раз выискивает препятствия, которые, как он полагает, мешают достичь мира.

    «Зеленский несамостоятелен, его высказывания зависят от разных факторов. Пока он пытается усидеть на двух стульях: миротворцев и сторонников войны. Однако это чревато последствиями для него самого», – подчеркнул эксперт.

    Как указал политолог, по тону Зеленского очевидно: соблюдать условия сделок он не собирается. «Найти управу на украинское руководство могут разве что Соединенные Штаты», – добавил спикер, напомнив слова Сергея Лаврова о том, что Белый дом должен дать однозначную команду Киеву.

    «Впрочем, если в позиции администрации Дональда Трампа появится хоть маленькая трещина по вопросу разрешения кризиса, если европейские «ястребы» найдут деньги для Украины и окажут ей всяческую поддержку, Зеленский ослушается Штаты и все равно нарушит все соглашения. Сейчас идет новая шахматная партия, посмотрим, как она будет разыграна», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский прокомментировал итоги переговоров России и США в Эр-Рияде. Он поспешил обвинить Москву в «манипуляциях». «Они пытаются извратить договоренности и фактически обмануть и наших посредников (США), и весь мир», – считает Зеленский.

    «И есть то, о чем снова лжет Кремль. Якобы тишина в Черном море зависит от снятия санкций, якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта», – продолжил возмущаться он. Основным аргументом Зеленский назвал отсутствие подтверждения данной информации в заявлении Белого дома.

    Напомним, Москва и Вашингтон условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая включает безопасное судоходство в Черном море. Но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему администрация Трампа заинтересована в реализации договоренностей.

    Также Россия и США согласились разработать меры о запрете ударов по российским и украинским объектам энергетики сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

    Как отмечает Bloomberg, Киев считает энергетическое перемирие в зоне СВО вступившим в силу с момента публикации Вашингтоном результатов переговоров делегаций США и Украины в Эр-Рияде. 18 марта там не упоминается.

    Коментарии (7)
    26 марта 2025, 10:02 • Новости дня
    Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов»

    Лавров высмеял лидеров стран ЕС за смену позиции по перемирию

    Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров с иронией отметил быструю смену мнения «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов» о перемирии на Украине.

    Лавров в интервью Первому каналу раскритиковал европейских лидеров за резкую смену позиции по вопросу перемирия на Украине, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что в начале марта киевские власти впервые заявили о готовности к 30-дневному прекращению огня, требуя немедленного согласия от Москвы, хотя за три дня до этого говорили о том, что Украину следует накачать оружием, чтобы она на переговорах выступала с позиции силы.

    «Всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что теперь мяч на стороне президента России Владимира Путина», – отметил Лавров.

    Он также подчеркнул, что в тот же день, когда Киев выразил готовность к перемирию, Украина запустила рекордное количество дронов по центральным районам России, что Запад оставил без осуждения.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, в то время как администрация президента США Дональда Трампа считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

    Также Лавров заявил, что европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию, – это «мечтатели».

    Лавров сравнил нынешние усилия Запада с действиями Наполеона и Гитлера, пытавшихся сдержать Россию и нанести ей поражение.

    Коментарии (9)
    25 марта 2025, 22:41 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности рассмотреть условия России по Черному морю

    США обдумывают пять-шесть условий России по прекращению огня в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США внимательно изучают предложения России о прекращении огня в Черном море, подчеркнув, что рассматриваются пять-шесть условий.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что правительство США обдумывает условия, предложенные Россией для прекращения огня в Черном море, передает ТАСС. В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что эти условия включают в себя около пяти или шести пунктов, каждый из которых анализируется американской стороной.

    «Мы сейчас обдумываем все из них. Это примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем все из них», – сказал он. По его словам, обсуждение данных условий ведется в контексте стремления к стабилизации ситуации в Черном море и обеспечения безопасности в регионе.

    Трамп также добавил, что данная тема является важной частью международной повестки и требует внимательного подхода со стороны Вашингтона. Американский лидер рассчитывает на достижение взаимопонимания и конструктивный диалог с Москвой для разрешения текущих противоречий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безопасность судоходства в Черном море была одной из ключевых тем на консульатциях в Эр-Рияде с участием России, США и Украины. После переговоров в Кремле сообщили, что Россия и США договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства в регионе и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней. Однако меры по безопасности на море вступят в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России.

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 17:25 • Новости дня
    Трамп поддержал Уолтца после инцидента с секретным чатом

    NBC: Трамп поддержал Уолтца после попадания редактора The Atlantic в закрытый чат

    Трамп поддержал Уолтца после инцидента с секретным чатом
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке своего советника Майка Уолтца после инцидента с утечкой военных планов в закрытом чате, сообщила телекомпания NBC.

    Трамп поддержал своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца после инцидента с утечкой военных планов, сообщает NBC News. Инцидент произошел, когда редактор The Atlantic Джеффри Голдберг был случайно добавлен в закрытый чат в мессенджере Signal, где обсуждались планы военных ударов по Йемену.

    Президент США отметил, что присутствие Голдберга в чате никак не повлияло на военную операцию, и выразил уверенность в своем советнике. «Майкл Уолтц извлек урок, и он хороший человек», – сказал он.

    Говоря об обстоятельствах, приведших к добавлению Голдберга в чат, американский лидер пояснил, что это произошло по вине одного из сотрудников Уолтца, который случайно добавил его номер. Президент также подчеркнул, что не испытывает разочарования по поводу инцидента и считает его незначительным.

    Напомним, члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждали военные планы по операции против хуситов в Йемене. Издание The Guardian сообщало, что утечка из этого чата показала неприязнь Трампа к Европе.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 13:19 • Новости дня
    Минобороны заявило о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие
    Минобороны заявило о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие
    @ Алексей Павлишак/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим публично принял договоренности Москвы и США о запрете атак на объекты гражданской энергетики, но после этого продолжил наносить по энергообъектам России удары, сообщило российское Министерство обороны.

    Ночью 26 марта у берегов Крыма рядом с мысом Тарханкут средства ПВО уничтожили два украинских дрона, аппараты пытались атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, около 4.45 мск 26 марта в Брянской области дрон ВСУ атаковал объект «Россети Центр – Брянскэнерго», была отключена высоковольтная линия 10 кВ, без электричества оказались жители Комаричского района.

    Днем 25 марта в Курской области беспилотник ВСУ атаковал энергообъект «Россети Центр – Курскэнерго», произошло каскадное отключение нескольких подстанций. Из-за этого без света оказались более 4 тыс. жителей Хомутовского района.

    Украинские власти продолжают наносить ущерб гражданским энергообъектам России, пытаясь сорвать договоренности о поэтапном урегулировании конфликта, заключили в Минобороны.

    Ранее Россия и США согласовали список энергетических объектов, подпадающих под временный мораторий на удары.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что украинские власти предпринимали попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет.

    Коментарии (20)
    25 марта 2025, 18:42 • Новости дня
    США помогут российской сельхозпродукции и удобрениям вернуться на мировой рынок
    США помогут российской сельхозпродукции и удобрениям вернуться на мировой рынок
    @ Владимир Горовых/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча экспертных групп России и США в Эр-Рияде завершилась договоренностью о безопасном судоходстве в Черном море, исключающей применение силы и использование коммерческих судов в военных целях. Также заявлено, что США окажут содействие в восстановлении доступа России на мировой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.

    Россия и США договорились обеспечивать безопасное судоходство, а также исключить применение силы в Черном море, передает ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении Белого дома по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде 23–25 марта.

    Также Соединенные Штаты окажут содействие в восстановлении доступа России на мировой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.

    Вашингтон поможет снизить стоимость морского страхования, а также обеспечит доступ к портам и платежным системам для подобных сделок, отмечается в заявлении.

    Ранее в Кремле заявили, что содержание переговоров российской и американской сторон в Эр-Рияде, прошедших 24 марта, не планируется обнародовать.

    Коментарии (3)
    26 марта 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль дал оценку ходу переговоров с США по Украине

    Песков: Россию удовлетворяет ход переговоров с США по Украине

    Кремль дал оценку ходу переговоров с США по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона удовлетворена ходом переговоров с американской стороной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы удовлетворены тем, насколько прагматично, конструктивно, результативно развивается наш диалог», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он добавил, что контакты двух стран продолжаются, они остаются на интенсивном уровне.

    «Именно благодаря этим контактам удалось достаточно быстро вчера согласовать перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, Россия и США договорились о списке объектов, которые подпадают под временный мораторий на удары. В него в том числе вошли нефтеперерабатывающие предприятия и трубопроводы.

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 21:34 • Новости дня
    Песков анонсировал новое заявление по итогам переговоров с США
    Песков анонсировал новое заявление по итогам переговоров с США
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Вашингтон продолжают конструктивное сотрудничество, готовится новое заявление, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, в рамках имеющихся контактов уже выработан новый документ, передает ТАСС. Он подчеркнул, что этот документ будет опубликован в ближайшее время.

    Ранее Белый дом опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде 23–25 марта.

    В Кремле сообщили, что Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней.

    Украинская сторона подтвердила договоренности с США по Черному морю и энергетике.

    Коментарии (2)
    26 марта 2025, 02:39 • Новости дня
    Замглавы парламента Крыма усомнился в гарантиях безопасности от Киева в Черном море

    Замглавы парламента Крыма заявил о неспособности Киева обеспечить безопасность в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый замглавы парламента Крыма Сергей Цеков заявил о неспособности Киева гарантировать безопасность судоходства в Черном море, подчеркнув отсутствие доверия к режиму Владимира Зеленского.

    Нынешний киевский режим не может гарантировать безопасность судоходства в Черном море, заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, сообщает РИА «Новости». По его мнению, доверие к режиму Владимира Зеленского отсутствует, и выполнение Киевом обязательств по обеспечению безопасного судоходства вызывает сомнения.

    Ранее было сообщено, что в ходе встреч американской делегации с представителями России и Украины в Эр-Рияде стороны договорились обеспечить безопасность судоходства в Черном море, избегать применения силы и предотвращать использование коммерческих судов в военных целях. Однако Цеков выразил сомнения в способности Украины соблюдать эти договоренности.

    Он подчеркнул, что несмотря на достигнутые соглашения, уровень защиты стратегически важных объектов причерноморских регионов России должен оставаться высоким. По мнению Цекова, нельзя верить в то, что киевский режим не будет предпринимать скрытых атак на российские регионы или суда в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава украинской делегации в Эр-Рияде Рустем Умеров заявил о достижении договоренностей с США по вопросам безопасности в Черном море и запрету ударов по энергетическим объектам.

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США внимательно изучают предложения России о прекращении огня в Черном море, рассматривая пять-шесть условий.

    Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», которая вступит в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 10:38 • Новости дня
    На пять членов команды Трампа подали в суд за утечку данных из секретного чата

    Bloomberg: Против пяти членов команды Трампа подали иск в суд за утечку данных из секретного чата

    На пять членов команды Трампа подали в суд за утечку данных из секретного чата
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская организация American Oversight подала иск в суд против пяти членов кабинета Дональда Трампа за использование зашифрованного мессенджера Signal для обсуждения служебных дел, передает Bloomberg.

    Пять членов кабинета президента Дональда Трампа оказались в центре судебного разбирательства по обвинению в нарушении американских законов, которые защищают правительственные записи, сообщает Bloomberg.

    Иск был подан во вторник в федеральном суде Вашингтона и последовал за публикацией в Atlantic, где главному редактору Джеффри Голдбергу случайно предоставили доступ к групповому чату в Signal, в который входили высокопоставленные американские чиновники и советники Белого дома.

    Белый дом признал аутентичность переписки, но старался уменьшить значимость того, что посторонний был случайно включен в обсуждение важных военных действий в Йемене. Прогрессивная адвокатская группа American Oversight, инициировавшая иск, сообщает, что использование Signal, в котором можно настроить автоудаление сообщений, нарушает федеральные законы об обязательном сохранении правительственных записей.

    Предметом иска стали пять чиновников кабинета, упомянутых в статье Голдберга: министр обороны Пит Хегсет, директор Национальной разведки Тулси Габбард, директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф, министр финансов Скотт Бессент и госсекретарь Марко Рубио. Также в иске упоминается Национальное управление архивов и документации. Представитель Белого дома и представители упомянутых чиновников пока не предоставили комментариев.

    American Oversight требует, чтобы суд признал нарушение законов о сохранении записей и обязал чиновников соблюдать их в будущем, включая подачу обращения к генеральному прокурору США с целью обеспечить соблюдение законов и попытаться восстановить удаленные сообщения.

    Исполняющая обязанности исполнительного директора American Oversight Чиома Чукву заявила, что их иск направлен на гарантии сохранения и восстановления федеральных записей, и подчеркнула важность предоставления ответов американскому народу.

    Ранее шеф ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что американским спецслужбам разрешено использовать мессенджер Signal для рабочих целей, что не нарушает законы США.

    Напомним, члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждались военные планы по операции против хуситов в Йемене.

    Американский сенатор Марк Уорнер потребовал отставки главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома Майка Уолтца после данного инцидента.

    Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке своего советника Майка Уолтца, несмотря на утечку военных планов.

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 23:34 • Новости дня
    Киев передал США список объектов для защиты от ударов

    Зеленский сообщил о передаче США списка объектов для запрета ударов

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев передал США список стратегических объектов инфраструктуры, которые, по словам Зеленского, не должны подвергаться ударам в ходе конфликта.

    Киев передал США список объектов инфраструктуры, по которым, согласно заявлениям украинской стороны, не должны наноситься удары во время конфликта, пишет РИА «Новости». Владимир Зеленский сообщил об этом на брифинге по итогам переговоров между делегациями Киева и Вашингтона в Эр-Рияде. Он отметил, что украинская сторона выделила много времени на обсуждение этой темы с американскими партнерами.

    «Мы проговорили отдельно с американской стороной об инфраструктуре, передав список объектов, которые мы считаем стратегическими», – заявил Зеленский, добавив, что данное соглашение касается также и свободного судоходства в Черном море.

    Зеленский выразил надежду на то, что договоренности распространит на инфраструктуру украинских портов. Он также подчеркнул, что прекращение огня по энергетике может вступить в силу уже сегодня, согласно согласованию с американской стороной. Зеленский отметил: «После публикации соответствующего заявления можно переходить к тишине касаемо энергетики».

    По итогам встречи в Эр-Рияде Белый дом подчеркнул необходимость прекращения боевых действий для достижения устойчивого мира. В то же время Кремль заявил о необходимости выполнения ряда условий для начала реализации черноморской инициативы, включая снятие санкций с Россельхозбанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США согласовали перечень объектов на территории России и на Украине, которые подпадают под временный мораторий на удары. В список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте- и газопроводы, хранилища и насосные станции. Также под действие моратория попадают вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители. Кроме того, временным соглашением защищены атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

    Президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность.

    В период проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде украинские войска несколько раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры с применением беспилотников.

    Коментарии (2)
    Главное
    Минобороны заявило о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие
    Военный суд вынес приговор 23 участникам «Азова»
    Захарова заявила о давлении на Гуцул перед выборами в Молдавии
    Суд в Эстонии приговорил россиянина к 15 годам за госизмену
    Зеленский потребовал от Европы финансировать ВСУ
    Житель Сочи въехал на машине в магазин и расстрелял людей
    Сбербанк сообщил о сбоях в Системе быстрых платежей

    Трамп убирает конкурентов российской нефти

    Дональд Трамп ужесточает наказания за то, что Китай покупает подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. На этот раз он скрестил санкции и пошлины: если Пекин продолжит покупать венесуэльскую нефть, то получит от США высокие пошлины в наказание. За покупку иранской нефти США впервые наказали китайский НПЗ. Очистка китайского рынка от иранской и венесуэльской нефти на руку России. Подробности

    Перейти в раздел

    Урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками

    Договоренности о новой сделке по безопасности в Черном море стали главным итогом очередного раунда переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. Проект соглашения подразумевает не только полную свободу судоходства в акватории Черного моря, но и снятие целого ряда санкций с России. В чем смысл этих договоренностей и почему администрация Дональда Трампа заинтересована в их реализации? Подробности

    Перейти в раздел

    Утечки со стороны Украины выдают важнейшее достижение ВКС России

    Одной из несостоявшихся сенсаций прошлой недели было сообщение о том, что российский ЗРК С-400 якобы впервые сбил истребитель F-16 ВВС Украины. Эта новость в итоге не была официально подтверждена, и тем не менее некоторые детали позволяют предположить, что Россия действительно взяла крупный военно-технический рубеж в боевой авиации. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Всемирная гонка за редкоземельными металлами обойдется без Украины

    Уже «в скором времени», по словам президента США Дональда Трампа, между Киевом и Вашингтоном будет подписано соглашение по редкоземельным металлам (РЗМ). Намерение заключить аналогичный договор с Украиной декларировалось и Евросоюзом. Однако на самом деле Европа способна найти эти ключевые для современной промышленности элементы гораздо ближе, и Украина для этого вовсе не нужна. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ради отставки Бербок унизили всю планету

      В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    • Армения возвращается к России?

      Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

    • Позор и поражение Каи Каллас

      План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............