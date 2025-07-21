Вспышка газа вызвала крупный пожар в многоэтажке в Новороссийске

Tекст: Валерия Городецкая

Сообщение о возгорании поступило в 14.50, сообщили в МЧС по Краснодарскому краю, передает РИА «Новости». По прибытии пожарных было установлено, что огнем охвачены три квартиры. В 15.10 пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что предварительной причиной происшествия стала вспышка газовоздушной смеси. В результате инцидента жертв и пострадавших нет, однако из здания были эвакуированы 25 человек.

В тушении пожара приняли участие 20 сотрудников МЧС России и восемь единиц техники. Спасатели продолжают работать на месте для полной ликвидации последствий возгорания.

В июне в Архангельске в жилом доме на улице 100-й Дивизии произошел хлопок газа с последующим пожаром, после чего обрушилась кровля.

В мае при взрыве газа в Москве пострадали дети.