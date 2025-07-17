Стыковке «Союза» и «Аполлона» исполнилось 50 лет

Планшет с советскими и американскими флагами, которые находились на борту космических кораблей «Союз» и «Аполлон» во время стыковки (фото: Евгений Биятов/РИА Новости)

В Центре управления полетами внимательно наблюдали за моментом стыковки «Союза-19» и «Аполлона» в рамках экспериментального полета (фото: Владимир Богатырев/РИА Новости)

Астронавт Дональд Слейтон, космонавт Алексей Леонов и астронавт Томас Стаффорд сфотографировались в советском корабле «Союз» во время стыковки испытательного проекта «Союз» и «Аполлон» на околоземной орбите (фото: IMAGO/piemags/Reuters)

Ровно 50 лет назад, 17 июля 1975 года, состоялась стыковка советского космического корабля «Союз» с американским кораблем «Аполлон». С этого эпохального события началось развитие международных отношений в космосе, а также улучшение советско-американских связей (фото: NASA/Adam Cuerden)

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