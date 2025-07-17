Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Стыковке «Союза» и «Аполлона» исполнилось 50 лет
Ровно 50 лет назад, 17 июля 1975 года, состоялась стыковка советского космического корабля «Союз» с американским кораблем «Аполлон». С этого эпохального события началось развитие международных отношений в космосе, а также улучшение советско-американских связей (фото: NASA/Adam Cuerden)
Летчики-космонавты СССР, дважды Герои Советского Союза Валерий Кубасов и Алексей Леонов (слева направо) в медицинском кабинете в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (фото: Александр Моклецов/РИА Новости)
Астронавт Дональд Слейтон, космонавт Алексей Леонов и астронавт Томас Стаффорд сфотографировались в советском корабле «Союз» во время стыковки испытательного проекта «Союз» и «Аполлон» на околоземной орбите (фото: IMAGO/piemags/Reuters)
В Центре управления полетами внимательно наблюдали за моментом стыковки «Союза-19» и «Аполлона» в рамках экспериментального полета (фото: Владимир Богатырев/РИА Новости)
Алексей Леонов (слева) и Томас Стаффорд отвечают на вопросы журналистов на первой космической пресс-конференции (фото: Александр Маршани/РИА Новости)
Спуск и приземление «Союза-19» после завершения стыковки с американским кораблем «Аполлон» (фото: Александр Маршани/РИА Новости)
Алексей Леонов пишет слова благодарности всем участникам программы «Союз–Аполлон» на борту спускаемого аппарата. Приземление советского космического корабля произошло в окрестностях города Аркалык Казахской ССР (фото: Александр Моклецов/РИА Новости)
Жители города Аркалык преподносят цветы летчику-космонавту Валерию Кубасову во время встречи экипажа космического корабля «Союз-19» (фото: Александр Моклецов/РИА Новости)
Планшет с советскими и американскими флагами, которые находились на борту космических кораблей «Союз» и «Аполлон» во время стыковки (фото: Евгений Биятов/РИА Новости)