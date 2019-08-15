В Москве произошел новый случай контрабанды психотропного препарата для ребенка

Мать больного эпилепсией ребенка пришла в московское отделение почты с целью получения незарегистрированного в России препарата от судорог, где к ней подошли два сотрудника Таможенной службы из отдела по борьбе с контрабандой наркотиков, сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.

«Еще одна мама больного ребенка задержана на почте с посылкой фризиума. В этот раз все хуже – уголовное дело возбуждено», – написала Мониава на своей странице в Facebook.

«Маму зовут Лена. У ребенка эпилепсия. Врач назначил фризиум. Мама заказала лекарство в интернете. Пришла на почту за посылкой в выходные. Ей сказали, что склад закрыт, приходите. Зная историю с задержанием на почте другой мамы, Лена почувствовала что-то неладное. Но делать нечего – ребенку нужно лекарство и аналогов в России нет», – сообщила Мониава.

«В понедельник с почты позвонили и сказали, что готовы выдать посылку. 12 августа Лена пришла в московское отделение почты по адресу Челобитьевское шоссе, дом 12. Получила посылку с лекарством, расписалась в квитанции и взяла в руки коробку. В этот момент сзади к ней подошли два сотрудника с удостоверениями. Таможенная служба, отдел по борьбе с контрабандой наркотиков», – пишет Мониава.

«Вы знаете, что в этой коробке? Знаю, лекарство для больного ребенка. Дальше допрос, дознаватель, протоколы. Пять часов Лену продержали в отделении почты. Посылку с лекарством конфисковали. В отличие от предыдущих историй, на этом дело на закончилось. Домой приехали с обыском. Изъяли системный блок от компьютера. Возбудили уголовное дело по факту. Завтра оно будет передано в Главное следственное управление», – рассказала Мониава.

«Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков говорили маме, что должны ее арестовать и посадить в тюрьму, но войдут в положение и делать этого не будут. Сказали, еще несколько посылок с фризиумом пришло в Москву, и они про них в курсе», – пишет Мониава.

Напомним, 16 июля в Москве по подозрению в контрабанде психотропных веществ задержали и семь часов допрашивали Елену Боголюбову – маму 10-летнего Миши, страдающего неизлечимым генетическим заболеванием – болезнью Баттена. В тот раз полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

Ситуацию комментировали в Кремле и Минздраве.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации, когда родители достают своим детям отсутствующие в России лекарства и становятся фигурантами уголовных дел.