Полиция отказалась возбуждать дело против матери тяжелобольного ребенка

Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела против женщины, которую задержали на почте с лекарствами для больного ребенка, сказал глава пресс-службы ГУМВД столицы Юрий Титов.

«Из таможенных органов в ГУ МВД России по Москве поступил материал проверки по факту задержания в почтовом отделении сотрудниками таможни женщины в момент получения ею посылки, содержащей лекарственные препараты. Изучение поступивших материалов показало, что результаты доследственной проверки, проведенной сотрудниками таможни, не содержат оснований для возбуждения уголовного дела и не позволяют принять решение в соответствии со ст. 145 УПК РФ», – пояснил Титов, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в Москве по подозрению в контрабанде психотропных веществ задержали и семь часов допрашивали Елену Боголюбову – маму ребенка, страдающего неизлечимым генетическим заболеванием – болезнью Баттена. Женщина по назначению врача заказала в интернете необходимый мальчику препарат, который не зарегистрирован в России.

Ситуацию комментировали в Кремле и Минздраве.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации, когда родители достают своим детям отсутствующие в России лекарства и становятся фигурантами уголовных дел.